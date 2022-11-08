Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm

Sao quốc tế 08/11/2022 10:03

Dù không được kỳ vọng nhiều khi mới lên sóng nhưng hiện tại "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng.

Dù chỉ mới khởi chiếu được 5 ngày nhưng bộ phim ngôn tình chuyển thể Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các fans nguyên tác và các mọt phim. Trên khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn phim, độ thảo luận của phim vô cùng bùng nổ.

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm - Ảnh 1

Mới đây, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã chính thức mở điểm Douban với khởi đầu khá ấn tượng. Được biết, phim bước đầu nhận được 7.2 điểm với hơn 11 nghìn lượt đánh giá (hiện tại đã lên đến 7,4 điểm với hơn 21 nghìn lượt đánh giá).

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm - Ảnh 2

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm - Ảnh 3

Thành tích 7,4 hiện tại chắc chắn là con số đáng để khen ngợi, chứng tỏ công sức của đoàn phim và cặp đôi chính đã được khán giả công nhận.

Không chỉ vậy, mức độ nhiệt độ của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em cũng đã chính thức phá mốc 8000 trên nền tảng Youku, chứng minh độ hot đáng gờm trên đấu trường phim ảnh cuối năm nay.

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm - Ảnh 4

Có thể nói, với tác phẩm không có diễn viên lưu lượng nổi bật, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng chưa có được lượng fan hùng hậu thì với loạt thành tích trên là một dấu hiệu tốt, rất đáng chúc mừng cho dàn diễn viên và đoàn phim. 

Khán giả nhận xét Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em ghi điểm nhờ tình tiết nội dung thu hút so với nhiều motip quen thuộc trong những bộ phim cùng thể loại trong thời gian gần đây, nhan sắc cực cuốn của hai diễn viên chính. Đặc biệt, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình của Trần Phi Vũ, visual cực phẩm với chút "ngông", bá đạo xem tạo cảm giác cho người xem như chính nhân vật Lý Tuân bước ra từ truyện tranh. 

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm - Ảnh 5
Trần Phi Vũ trong vai Lý Tuân

 

Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm - Ảnh 6
Trương Tịnh Nghi trong vai Chu Vận

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là câu chuyện thanh xuân vườn trường và khởi nghiệp, kể về quá trình gặp gỡ và yêu nhau của cặp đôi chính thời đại học, về sau cả hai cùng trải qua những sóng gió trong tình cảm, xây dựng sự nghiệp khi đã trưởng thành.

Dân tình tiếc nuối vì cảnh quay 'hót hòn họt' của Trần Phi Vũ bị cắt khỏi phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, lý do vì đâu?

Dân tình tiếc nuối vì cảnh quay 'hót hòn họt' của Trần Phi Vũ bị cắt khỏi phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, lý do vì đâu?

Vì sao cảnh quay vừa ngầu vừa "đốn gục" tim fan của Trần Phi Vũ trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa" bị cắt khiến nhiều người tiếc nuối như vậy?

Xem thêm
Từ khóa:   chiếc bật lửa và váy công chúa Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dân tình tiếc nuối vì cảnh quay 'hót hòn họt' của Trần Phi Vũ bị cắt khỏi phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, lý do vì đâu?

Dân tình tiếc nuối vì cảnh quay 'hót hòn họt' của Trần Phi Vũ bị cắt khỏi phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, lý do vì đâu?

'Trai hư' Trần Phi Vũ khiến dân tình 'sốc visual' trước nhan sắc đẹp tựa tranh cặp kè gái xinh trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

'Trai hư' Trần Phi Vũ khiến dân tình 'sốc visual' trước nhan sắc đẹp tựa tranh cặp kè gái xinh trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Couple 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đẹp đôi trên bìa tạp chí thời trang

Couple 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đẹp đôi trên bìa tạp chí thời trang

Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng

Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng

Mặc kệ Hạo Y Hành chưa thể lên sóng, netizen vẫn phát sốt trước phân đoạn 'tình bể tình' của La Vân Hi và Trần Phi Vũ

Mặc kệ Hạo Y Hành chưa thể lên sóng, netizen vẫn phát sốt trước phân đoạn 'tình bể tình' của La Vân Hi và Trần Phi Vũ

Hạo Y Hành - 'siêu phẩm' đam mỹ của La Vân Hi và Trần Phi Vũ đã qua vòng kiểm duyệt?

Hạo Y Hành - 'siêu phẩm' đam mỹ của La Vân Hi và Trần Phi Vũ đã qua vòng kiểm duyệt?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 19 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI