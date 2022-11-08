Nóng 1000 độ với sức hút của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' đạt thành tích đáng gờm

Dù chỉ mới khởi chiếu được 5 ngày nhưng bộ phim ngôn tình chuyển thể Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các fans nguyên tác và các mọt phim. Trên khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn phim, độ thảo luận của phim vô cùng bùng nổ.

Mới đây, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em đã chính thức mở điểm Douban với khởi đầu khá ấn tượng. Được biết, phim bước đầu nhận được 7.2 điểm với hơn 11 nghìn lượt đánh giá (hiện tại đã lên đến 7,4 điểm với hơn 21 nghìn lượt đánh giá).

Thành tích 7,4 hiện tại chắc chắn là con số đáng để khen ngợi, chứng tỏ công sức của đoàn phim và cặp đôi chính đã được khán giả công nhận.

Không chỉ vậy, mức độ nhiệt độ của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em cũng đã chính thức phá mốc 8000 trên nền tảng Youku, chứng minh độ hot đáng gờm trên đấu trường phim ảnh cuối năm nay.

Có thể nói, với tác phẩm không có diễn viên lưu lượng nổi bật, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng chưa có được lượng fan hùng hậu thì với loạt thành tích trên là một dấu hiệu tốt, rất đáng chúc mừng cho dàn diễn viên và đoàn phim.

Khán giả nhận xét Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em ghi điểm nhờ tình tiết nội dung thu hút so với nhiều motip quen thuộc trong những bộ phim cùng thể loại trong thời gian gần đây, nhan sắc cực cuốn của hai diễn viên chính. Đặc biệt, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình của Trần Phi Vũ, visual cực phẩm với chút "ngông", bá đạo xem tạo cảm giác cho người xem như chính nhân vật Lý Tuân bước ra từ truyện tranh.

Trần Phi Vũ trong vai Lý Tuân

Trương Tịnh Nghi trong vai Chu Vận

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là câu chuyện thanh xuân vườn trường và khởi nghiệp, kể về quá trình gặp gỡ và yêu nhau của cặp đôi chính thời đại học, về sau cả hai cùng trải qua những sóng gió trong tình cảm, xây dựng sự nghiệp khi đã trưởng thành.