'Trai hư' Trần Phi Vũ khiến dân tình 'sốc visual' trước nhan sắc đẹp tựa tranh cặp kè gái xinh trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Tạo hình của Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa những ngày qua liên tục gây bão mạng xã hội vì quá đẹp trai.

Dự án phim ngôn tình "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của "thái tử" Cbiz Trần Phi Vũ kết hợp cùng Trương Tịnh Nghi vừa được lên sóng vào ngày 3/11 vừa qua. Chỉ trong vài tập đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chú ý của khán giả không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà còn bởi "phản ứng hóa học" ngọt ngào của cặp đôi chính. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ). Nội dung phim có kết cấu trải dài từ thời thanh xuân đến thời điểm trưởng thành của nhân vật. Lý Tuân là chàng trai có dáng vẻ bề ngoài khá ngông cuồng và kiêu căng nhưng thật chất bên trong lại là một người khá trẻ con và đáng yêu.

Trần Phi Vũ trong vai Lý Tuấn Trong khi đó, nữ chính Chu Vận có bề ngoài chuẩn dáng “ con nhà người ta ”, hiền lành, chăm ngoan lại học giỏi những bên trong cô lại có chút “ nổi loạn ” luôn muốn thoát khỏi sự kiềm cặp quá mức của gia đình. Lý Tuân và Chu Vận gặp được nhau từ những ngày còn học đại học, cả hai đã phải lòng đối phương và bắt đầu bên nhau. Trương Tịnh Nghi trong vai Chu Vận Về sau khi trưởng thành, cả hai đã phải đối mặt với nhiều sóng gió trong tình cảm cũng như khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi vì biến cố xảy đến mà Lý Tuân phải vào tù và trong quá trình đó Chu Vận vẫn bên cạnh anh không xa rời. Cùng nhau trải quá khó khăn trắc trở đã khiến bộ đôi càng hiểu nhau hơn Lý Tuân cũng dần mở lòng hơn và tình cảm của họ cũng ngày càng sâu đậm, bền chặt.

Điều đáng chú ý nhất phải nói đến visual "trai hư" của Trần Phi Vũ trong bộ phim. Với vóc dáng thư sinh cao ráo, gương mặt cực kì điển trai, Trần Phi Vũ được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi vì quá hợp với nhân vật Lý Tuân trong nguyên tác. Đặc biệt, tạo hình đậm chất ngông, dù là tóc vàng, tóc đen hay cắt đầu đinh cũng đều rất đẹp trai, khiến dân tình "mê như điếu đổ". Với nội dung đúng chuẩn phim ngôn tình nhưng không nhàm chán nhờ những yếu tố kịch tính cùng sự kết hợp của cặp đôi tài sắc vẹn toàn, "Chiếc bật lửa và váy công chúa" hứa hẹn sẽ còn bùng nổ, là một trong những bộ phim được mong chờ gây tiếng vang nhất năm nay. Hãy đón chờ nhé!

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