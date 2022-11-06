Mỹ nhân 'vạn người mê' như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng có ngày chịu cảnh lọt top xấu nữ của Cbiz

Theo đó, 4 cái tên được nêu ra đều đang là những mỹ nhân vô cùng nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của khán giả và truyền thông ở thời điểm hiện tại khi sở hữu hàng chục triệu follower và "nhẵn mặt" trên các mặt báo. Cụ thể, trong dàn sao nữ Hoa ngữ được nhắc tới, bốn cái tên chiếm tỷ lệ vote đông đảo nhất, lần lượt là Ngu Thư Hân (62%), Dương Tử (60%), Triệu Lộ Tư (48%), Bạch Lộc (37%).

Cuộc thi bầu chọn "tứ đại xấu nữ" của Cbiz Hoa ngữ những ngày gần đây diễn ra trên Douban Trung Quốc là chủ đề "nóng hổi" đó là cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Kết quả bỏ phiếu quả thực thu hút lượng lớn sự quan tâm, có người tỏ ra đồng tình, cũng có người phản đối kịch liệt.

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Ngu Thu Hân đứng đầu trong danh sách này là vì xét tổng thể, nhan sắc của Ngu Thư Hân chỉ ở tầm trung, không phải kiểu "vừa gặp đã yêu". Khi đóng phim, dù là nhận vai chính nhưng cô nàng vẫn bị đánh giá là kém nổi bật, rất dễ bị nữ phụ vượt mặt về nhan sắc. Thế nhưng, ở Ngu Thư Hân lại khiến người khác ấn tượng với khí chất tiểu thư đài các rất đặc biệt.

Sao nữ thứ hai được gọi tên trong danh sách này chính là Dương Tử. Mặc dù là tiểu hoa đình đám, góp mặt trong không ít bộ phim được khán giả yêu thích nhưng Dương Tử lại không được đề cao ở khoản nhan sắc. Theo netizen, với ngũ quan hài hòa, nàng tiểu hoa luôn có tạo hình xinh đẹp khi đóng các dòng phim cổ trang, đặc biệt là vẻ đẹp đầy tiên khí ở bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Thế nhưng, chuyển qua phim hiện đại thì trang phục lại không cứu nổi nhan sắc của cô.

Thêm vào đó, dù liên tục phủ nhận nhưng Dương Tử luôn dính phải nghi vấn "đụng chạm dao kéo" khiến các đường nét trên gương mặt cô bị đơ cứng.

Xếp ngay sau Dương Tử là Triệu Lộ Tư. "Thánh nữ xuyên không" luôn được mọi người khen ngợi với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào của mình. Chính vì thế, các vai diễn của mỹ nhân họ Triệu nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả bởi nét nhí nhảnh, đáng yêu đó. Mặc dù vậy, nhiều người cũng nhận xét nét đẹp của Triệu Lộ Tư giống hotgirl hơn khó có khí chất của một minh tinh nổi tiếng.

Cũng giống Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc vốn xuất thân từ hotgirl mạng, nhưng Bạch Lộc được nhận xét là có đường nét gương mặt sắc nét hơn Triệu Lộ Tư. Nhưng cũng là điểm bất lợi nếu nữ diễn viên chọn sai kiểu make up khiến khuôn mặt dễ "dừ" hơn vài tuổi. Bên cạnh đó, dù khi chụp hình một mình Bạch Lộc thần thái rất chuyên nghiệp, hút mắt người nhìn nhưng khi chung khung hình với các mỹ nhân khác như Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba,...thì mỹ nhân họ Bạch lại bị "dìm" không thương tiếc.

Tuy nhiên, theo dân tình, "kém sắc" ở đây không phải xấu mà chỉ là không được đẹp bằng các mỹ nhân đình đám như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Angelababy mà thôi nên mọi người hãy cứ đón nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực, vui vẻ.