Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc

Sao quốc tế 25/10/2022 09:16

Diện trang phục gợi cảm, Ngu Thư Hân "đốn tim" netizen với nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình thon gọn, cân đối.

Ngày 24/10 vừa qua, tờ Sohu đưa tin loạt ảnh mới của Ngu Thư Hân gây chú ý. Theo đó là loạt hình ảnh nhằm giới thiệu hãng nội y do cô làm đại diện thương hiệu. Trong loạt hình mới, ngôi sao Thương Lan Quyết gây chú ý khi kết hợp bra với áo khoác và chân váy khoe vóc dáng "chuẩn chỉnh" với vòng eo thon gọn, cùng làn da trắng sứ.

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 1

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 2
Ngu Thư Hân khoe dáng nuột nà trong hình ảnh mới.

Không chỉ vậy, bên cạnh chụp hình, cô nàng còn thể hiện một đoạn vũ đạo bài hát Shut Down của đàn chị Blackpink khiến netizen thích thú. Trong trang phục gợi cảm nhưng không kém phần dễ thương cùng điệu nhảy điêu luyện, Ngu Thư Hân khiến trái tim của khán giả phải tan chảy trước sự quyến rũ và xinh đẹp của mình.

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 3

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 4
Người đẹp 1995 có vóc dáng cân đối, eo thon gọn và làn da trắng. 

Với lợi thế về chiều cao nổi bật 1m69, cùng đôi chân dài thẳng tắp, người đẹp thường xây dựng nhiều phong cách khác nhau, khi ngọt ngào, lúc gợi cảm bí ẩn, giúp hình ảnh người đẹp tươi mới, có sức hút mỗi khi xuất hiện. Nhưng nhìn chung cô nàng thường chọn mặc trang phục ngắn để khoe lợi thế hình thể. 

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 5

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 6

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 7

Ngu Thư Hân là một idol cũng như là diễn viên người Trung Quốc. Cô từng là thí sinh của chương trình thực tế Thanh Xuân Có Bạn 2, chương trình có sự tham gia của Lisa - thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink với vai trò giám khảo. Ban đầu, Ngu Thư Hân bị chỉ trích vì có nhiều hành động được cho là lố. Tuy nhiên, sau đó, cô tiến bộ về kỹ năng hát, nhảy và chinh phục khán giả. Kết thúc chương trình, Ngu Thư Hân trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án The9.

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 8

Với xuất thân giàu có, Ngu Thư Hân được khen sở hữu khí chất sang trọng của một tiểu thư chính hiệu nhưng cô không tỏ ra kênh kiệu hay kiểu cách mà đối xử hòa nhã và vui vẻ với các thực tập sinh khác trong chương trình.

Sau khi nổi tiếng từ Thanh Xuân Có Bạn 2, Ngu Thư Hân dần chuyển sang con đường diễn xuất. Vừa qua, nhờ thành công vang dội từ bộ phim Thương Lan Quyết hợp tác cùng Vương Hạc Đệ đã giúp tên tuổi của cả hai diễn viên ngày càng tiến xa trên màn ảnh Hoa ngữ, thu hút được đông đảo người hâm mộ. 

Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc - Ảnh 9

Hiện tại Ngu Thư Hân đang trong thời gian quay hình cho dự án phim Tiên kiếm kỳ hiệp 6 cùng nam diễn viên Hứa Khải.

Từ khóa:   Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết nhan sắc Ngu Thư Hân sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch

Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân tung ảnh hậu trường Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người 'siêu cấp đáng yêu', mặt kề mặt khiến fan phấn khích không thôi

Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân tung ảnh hậu trường Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người 'siêu cấp đáng yêu', mặt kề mặt khiến fan phấn khích không thôi

Top 3 tiểu hoa 95 có thực tích và lưu lượng cao nhất: Triệu Lộ Tư thoải mái 'đè bẹp' Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng 'bay xa'

Top 3 tiểu hoa 95 có thực tích và lưu lượng cao nhất: Triệu Lộ Tư thoải mái 'đè bẹp' Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng 'bay xa'

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng?

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI