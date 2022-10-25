Ngu Thư Hân thả dáng khoe eo thon, da trắng, tung vũ đạo cực bốc

Ngày 24/10 vừa qua, tờ Sohu đưa tin loạt ảnh mới của Ngu Thư Hân gây chú ý. Theo đó là loạt hình ảnh nhằm giới thiệu hãng nội y do cô làm đại diện thương hiệu. Trong loạt hình mới, ngôi sao Thương Lan Quyết gây chú ý khi kết hợp bra với áo khoác và chân váy khoe vóc dáng "chuẩn chỉnh" với vòng eo thon gọn, cùng làn da trắng sứ.

Không chỉ vậy, bên cạnh chụp hình, cô nàng còn thể hiện một đoạn vũ đạo bài hát Shut Down của đàn chị Blackpink khiến netizen thích thú. Trong trang phục gợi cảm nhưng không kém phần dễ thương cùng điệu nhảy điêu luyện, Ngu Thư Hân khiến trái tim của khán giả phải tan chảy trước sự quyến rũ và xinh đẹp của mình.

Người đẹp 1995 có vóc dáng cân đối, eo thon gọn và làn da trắng.

Với lợi thế về chiều cao nổi bật 1m69, cùng đôi chân dài thẳng tắp, người đẹp thường xây dựng nhiều phong cách khác nhau, khi ngọt ngào, lúc gợi cảm bí ẩn, giúp hình ảnh người đẹp tươi mới, có sức hút mỗi khi xuất hiện. Nhưng nhìn chung cô nàng thường chọn mặc trang phục ngắn để khoe lợi thế hình thể.

Ngu Thư Hân là một idol cũng như là diễn viên người Trung Quốc. Cô từng là thí sinh của chương trình thực tế Thanh Xuân Có Bạn 2, chương trình có sự tham gia của Lisa - thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink với vai trò giám khảo. Ban đầu, Ngu Thư Hân bị chỉ trích vì có nhiều hành động được cho là lố. Tuy nhiên, sau đó, cô tiến bộ về kỹ năng hát, nhảy và chinh phục khán giả. Kết thúc chương trình, Ngu Thư Hân trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án The9.

Với xuất thân giàu có, Ngu Thư Hân được khen sở hữu khí chất sang trọng của một tiểu thư chính hiệu nhưng cô không tỏ ra kênh kiệu hay kiểu cách mà đối xử hòa nhã và vui vẻ với các thực tập sinh khác trong chương trình.

Sau khi nổi tiếng từ Thanh Xuân Có Bạn 2, Ngu Thư Hân dần chuyển sang con đường diễn xuất. Vừa qua, nhờ thành công vang dội từ bộ phim Thương Lan Quyết hợp tác cùng Vương Hạc Đệ đã giúp tên tuổi của cả hai diễn viên ngày càng tiến xa trên màn ảnh Hoa ngữ, thu hút được đông đảo người hâm mộ.

Hiện tại Ngu Thư Hân đang trong thời gian quay hình cho dự án phim Tiên kiếm kỳ hiệp 6 cùng nam diễn viên Hứa Khải.