Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch

Sao quốc tế 21/10/2022 23:15

Xuất hiện trong tạo hình mới, Ngu Thư Hân được khen hết lời vì sự đáng yêu của mình.

Chỉ cách đây vài ngày, trong hậu trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6, Ngu Thư Hân xuất hiện trong trang phục màu cam gạch phối cùng áo khoác tím bên ngoài, tóc thắt bím kết hợp cùng cài có họa tiết hoa lá đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì thiết kế và phối màu không phù hợp, có phần sến sẫm. Đến mới đây, đoàn phim cũng vừa nhá hàng thêm loạt ảnh mới với trang phục mới của Ngu Thư Hân.

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch - Ảnh 1

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch - Ảnh 2

Theo đó, nữ diễn viên diện bộ váy có màu sắc trang nhã được phối khá đồng điệu, bắt mắt, tóc thắt bím và trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn nét dễ thương, trong trẻo đáng yêu vốn có. Sau khi ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng tạo hình này của Ngu Thư Hân đã trở thành chủ đề lọt top tìm kiếm Weibo.

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch - Ảnh 3

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch - Ảnh 4

Bên cạnh đó, có thể thấy, trong suốt quá trình ghi hình, Ngu Thư Hân đều luôn chăm chỉ, tập trung. Những lúc không ghi hình, nữ diễn viên đều tranh thủ nghiên cứu kịch bản, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cô nàng còn rất hoạt bát, khoảnh khắc thường xuyên cười đùa với mọi người xung quanh khiến ai cũng thích thú, giúp bầu không khí phim trường cũng trở nên sôi động hơn hẳn.

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch - Ảnh 5

Vừa mới bị chê tạo hình sến sẫm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tiếp ảnh mới nhất của Ngu Thư Hân, 'đỉnh' cỡ nào mà lên hẳn hotsearch - Ảnh 6

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 kể về chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ.

Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi tìm thấy mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải giằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 còn có tên gọi khác là Kỳ Kim Triều, được dựng thành phim dựa trên nội dụng của tựa game do hãng SoftStar (Trung Quốc) sản xuất. Được biết, Hứa Khải sẽ đảm nhận nhân vật Việt Kim Triều, còn Ngu Thư Hân vào vai Việt Kỳ. Nếu quá trình ghi hình, hậu kỳ và khâu kiểm duyệt diễn ra thuận lợi, dự án sẽ có khả năng lên sóng vào năm 2023. 

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tạo hình giáp phục của Hứa Khải, fan 'thở phào' với vẻ đẹp nam tính, đã bớt 'phèn' hơn rồi

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Với tạo hình giáp phục mới nhất của Hứa Khải trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 được khán giả dành nhiều lời khen hơn so với những tạo hình trước đó.

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