Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’

Sao quốc tế 26/08/2022 13:56

Đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 vừa chia sẻ hình ảnh sánh đôi chung khung hình đầu tiên của Ngu Thư Hân cùng Hứa Khải trong quá trình quay bộ phim cổ trang mới.

Mới đây, đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 vừa chia sẻ hình ảnh sánh đôi chung khung hình đầu tiên của Ngu Thư Hân cùng Hứa Khải trong quá trình quay bộ phim cổ trang mới. Cụ thể, Hứa Khải và Ngu Thư Hân sẽ lần lượt đảm nhận hai vai diễn nam nữ chính là Việt Lệnh Triều và Việt Kỳ.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’ - Ảnh 1
Tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 - Ảnh: Internet

 

Theo đó, hình ảnh hậu trường vừa được chia sẻ cho thấy mỹ nam Thiên Cổ Quyết Trần đang diện trang phục trông hơi bị rách được chắp vá bằng những mảnh vải màu xanh dương, cam và trắng, tóc búi cao và đeo kiếm phía sau. Trong khi đó, nữ chính Ngu Thư Hân xuất hiện trong trang phục màu xanh nhã nhặn, để kiểu tóc thắt bím và đeo một chiếc túi chéo màu trắn. Được biết, đảm nhận tạo hình lần này của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 là đội ngũ từng làm việc cho drama đình đám Hương Mật Tựa Khói Sương.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’ - Ảnh 2
Tạo hình của Hứa Khải - Ảnh: Internet

 

Sau khi vừa được chia sẻ, tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân lại đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều bởi bộ phận lớn khán giả đều cho rằng tạo hình có phần sơ xài và không được đầu tư kỹ lưỡng, trong đó trang phục Ngu Thư Hân diện trong có vẻ ngắn hơn so với chiều cao của cô nàng. Tuy nhiên bên cạnh ý kiến chê bai, cũng có không ít cư dân mạng ủng hộ và mong đợi các tạo hình sau sẽ được cải thiện hơn. Ngoài ra, cũng có không ít ý kiến nhận xét tạo hình tuy sơ xài nhưng visual của Hứa Khải và Ngu Thư Hân đều rất nổi bật, hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm đáng mong đợi.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’ - Ảnh 3
Tạo hình của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

 

Được biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 hay có tên gọi khác là Kỳ Kim Triều vốn được dựa trên nội dung của tựa game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 do hãng SoftStar sản xuất. Lấy bối cảnh khi thần Nông khai sinh, nơi suối nguồn năng lượng mang sự sống cho mọi sinh linh gọi là cửu tuyền đã hình thành. Chàng thanh niên mang tên Việt Lệnh Triều (Hứa Khải) cùng nghĩa muội Việt Kỳ (Ngu Thư Hân) sau khi rời khỏi tiểu trấn đã nhiều năm bôn ba khắp nơi trên giang hồ. Trong một cơ duyên tình cờ, họ cùng thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn không đánh không quen biết. Vô tình biết được mẹ ruột của Việt Kỳ chính là người khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, Cốc chủ Chúc Ngữ của  "Côn Bằng Cốc".

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’ - Ảnh 4
 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 hay có tên gọi khác là Kỳ Kim Triều vốn được dựa trên nội dung của tựa game cùng tên - Ảnh: Internet

 

Biến cố bất ngờ xảy đến cũng không cản trở trái tim chính nghĩa từ thuở ban sơ. Dưới sự giúp sức của Cư Thập Phương, Nhàn Khanh, Minh Tú và những vị bằng hữu khác, họ dấn thân vào chốn nguy hiểm, từng bước vạch ra được bí mật bị che giấu phía sau Khải Nguyên Châu.

Hứa Khải và Ngu Thư Hân được 'chốt vai' cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6?

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Việc hai diễn chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 được giao cho Ngu Thư Hân và Hứa Khải đã khiến cư dân mạng lo ngại về chất lượng của dự án phim này.

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