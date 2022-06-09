Hứa Khải và Ngu Thư Hân được 'chốt vai' cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6?

Sao quốc tế 09/06/2022 18:26

Việc hai diễn chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 được giao cho Ngu Thư Hân và Hứa Khải đã khiến cư dân mạng lo ngại về chất lượng của dự án phim này.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 kể về một chàng trai tên là Việt Kim Triều cùng cô em gái kết nghĩa là Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Trong một lần tình cờ, họ quen được thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn.

Cũng nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ tìm hiểu được việc mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ. Tuy vậy, cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh - điều này khiến cho Việt Kỳ giằng xé nội tâm khi buộc phải lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa.

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Công chúng rất quan tâm về dàn diễn viên của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 

Trước đó, có tin đồn rằng dàn nhân vật chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sẽ do Tống Tổ Nhi, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đảm nhận. Dù biết rằng khả năng những gương mặt trẻ đầy tài năng này sẽ cùng nhau xuất hiện trong bộ phim, nhưng điều này đủ để thấy tiềm năng của tác phẩm cổ trang này.

Tuy nhiên, mạng xã hội xứ Trung đang rộ lên thông tin dự án cổ trang này đã chính thức "chốt đơn" hai vai diễn chính cho Ngu Thư HânHứa Khải. Xét về ngoại hình, netizen nhận xét hai ngôi sao rất xứng đôi nhưng đa phần vẫn lo ngại về chất lượng của bộ phim.

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Nhiều tin đồn cho rằng Ngu Thư Hân và Hứa Khải sẽ đảm nhận vai chính trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Theo đó, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là dự án cấp S+ (dự án phim được đầu tư với chi phí khủng, chú trọng về diễn viên, đội ngũ sản xuất) do Đằng Tấn sản xuất. Nhưng thời gian gần đây, các dự án cấp S+ khác của Đằng Tấn lại khiến cho người xem ngán ngẩm vì nội dung phim thì chắp vá, kỹ xảo quá "ảo ma",... Thế nên khán giả cũng đi nhiều phần kỳ vọng vào tác phẩm này.

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Từ khóa:   Hứa Khải Ngu Thư Hân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sao Hoa ngữ sao châu Á

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