Lạc Du Nguyên tung ảnh hậu trường, netizen 'phát sốt' với hành động 'thân mật' Hứa Khải dành cho Cảnh Điềm

Mới đây, những hình ảnh Hứa Khải và Cảnh Điềm trong bộ phim Lạc DU Nguyên đang thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Mặc dù vẫn còn đang trong quá trình ghi hình và dự kiến đến 2023 mới ra mắt đến quý vị khán giả. Nhưng mới đây, sau khi ekip của bộ phim tung những hình ảnh trong hậu trường lên MXH, người hâm mộ đang ngóng chờ ngày bộ phim ra mắt hơn bao giờ hết, nhất là khi chứng kiến hình ảnh cặp đôi chính Hứa Khải và Cảnh Điểm có những khoảnh khắc cực kỳ tình tứ bên nhau.

Cả 2 liên tục có những cử chi thân mật với nhau trên phim trường - Ảnh: Internet Cụ thể, Hứa Khải và Cảnh Điềm liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật. Khi Cảnh Điềm vô tình chạm ánh mắt với Hứa Khải, nữ diễn viên nhanh chóng quay đi và tỏ ra ngại ngùng. Khán giả còn phát hiện ra khoảnh khắc nam diễn viên Diên Hi Công Lược rất tự nhiên choàng tay qua ôm vai Cảnh Điềm. Có thể thấy 2 diễn viên rất thân thiết và gần gũi với nhau.

Trước đó cả hai còn khiến dân tình phát sốt trước cảnh hôn say đắm - Ảnh: Internet Không chỉ khiến dân tình ngây ngất với hành động thân mật với nhau trên phim trường, nhan sắc của cả 2 cũng khiến nhiều fan hâm mộ ấn tượng không kém. Cụ thể, xuất hiện trong trang phục cổ trang, cặp đôi như bừng sáng giữa khung cảnh. Hứa Khải trao ánh nhìn cực tình dành cho Cảnh Điềm - Ảnh: Internet Netizen hy vọng cặp đôi sẽ có màn phối hợp ấn tượng, để giúp cho khán giả có một bộ phim hay trong khoảng thời gian tới đây.

Hé lộ tạo hình Cảnh Điềm mặc giáp 'vừa đẹp vừa chiến', sánh đôi cùng nam thần Hứa Khải Những hình ảnh của Cảnh Điềm mặc giáp trên phim trường Lạc Du Nguyên đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

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