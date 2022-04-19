Hé lộ tạo hình Cảnh Điềm mặc giáp 'vừa đẹp vừa chiến', sánh đôi cùng nam thần Hứa Khải

Những hình ảnh của Cảnh Điềm mặc giáp trên phim trường Lạc Du Nguyên đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Mới đây, bộ phim "Lạc Du Nguyên" đã chính thức thông báo nam nữ chính trong phim bằng cách tung poster của Hứa Khải và Cảnh Điềm. Cụ thể, loạt ảnh Cảnh Điềm ở hậu trường chụp poster cho phim nhận được sự chú ý và quan tâm từ cư dân mạng.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bất ngờ khi tạo hình mặc giáp của Cảnh Điềm lại trông "chiến" như vậy. Ánh mắt sắc sảo, động tác mạnh mẽ của nàng tiểu Hoa khiến dân mạng mê mẩn. Vào vai nữ chính Thôi Lâm, Cảnh Điềm có tạo hình mặc giáp được khen ngợi là vừa đẹp vừa mạnh mẽ.

Hiện tại, bộ phim Lạc Du Nguyên do Cảnh Điềm và Hứa Khải đóng chính vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có lịch lên sóng cụ thể.

"Lạc du nguyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phỉ Ngã Từ Tồn. Cô có biệt danh "mẹ ghẻ" vì nhân vật trong truyện có cuộc sống khó khăn, trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau. Trong phim, Cảnh Điềm vào vai nữ chính Thôi Lâm, đóng giả trai thay anh ra trận. Hứa Khải vào vai tướng quân Trấn Tây - Lý Nghi, người phát hiện ra thân phận thật sự của Thôi Lâm. Trong quá trình kề vai chiến đấu, họ nảy sinh tình cảm.

Hầu hết tác phẩm trên đều thành công, do đó, khán giả mong chờ "Lạc du nguyên" là mốc son mới trong sự nghiệp của Hứa Khải và Cảnh Điềm. Phim còn có sự tham gia của hai người đẹp Triệu Gia Mẫn, Trịnh Hợp Huệ Tử.

Khoảnh khắc 'khóa môi' đầy tình tứ của Cảnh Điềm và Hứa Khải tại hậu trường 'Lạc Du Nguyên' Những hình ảnh cực ngọt ngào của Cảnh Điềm và Hứa Khải ở hậu trường phim "Lạc Du Nguyên" được tiết lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-tao-hinh-canh-diem-mac-giap-vua-dep-vua-chien-sanh-doi-cung-nam-than-hua-khai-463166.html