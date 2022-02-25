Thực hư chuyện Cảnh Điềm bị 'bóc mẽ' thiếu chuyên nghiệp trong ‘Lưu Quang Chi Thành’

Nếu trong Tư Đằng là một Cảnh Điềm vô cùng xinh đẹp, cao quý, đầy chất cổ điển trong tạo hình trang phục sườn xám, vừa quyến rũ lại vừa ngầu, phóng khoáng, cùng với lông mày lá liễu, dáng người uyển chuyển giống mỹ nhân thời cổ xưa.

Lưu Quang Chi Thành là tác phẩm dân quốc mới đánh dấu sự trở lại của “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” sau Tư Đằng – hợp tác cùng Trương Bân Bân từng rất thành công trước đây.

Mới đây, nữ diễn viên còn bất ngờ bị một blogger Trung "bóc mẽ" trên mạng xã hội vì sự thiếu chuyên nghiệp khi tạo hình trong phim mới.

Thì đến với Lưu Quang Chi Thành lần này, nhan sắc của nữ diễn viên lại bị đánh giá xuống sắc, thậm chí gương mặt khá đơ, lộ dấu hiệu tút tát, không còn dáng vẻ tự nhiên trong từng cử chỉ, nét diễn xuất như thời Tư Đằng.

Cụ thể, trong bức hình mà blogger này chụp lại trong một phân cảnh của phim, Cảnh Điềm để lộ lớp quần dày cộm được che bởi chiếc tất da mỏng manh, sánh đôi bên cạnh nam diễn viên Hứa Ngụy Châu.

Bài viết này ngay sau đó đã nhận về rất nhiều những phản hồi, bên cạnh một số bình luận trêu đùa như: "Ở tuổi trung niên người ta thường mặc như thế", thì vẫn có nhiều người lên tiếng bênh vực Cảnh Điềm.

Bởi lẽ, phim được quay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại còn phải mặc những bộ trang phục mỏng manh, nếu không giữ ấm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của diễn viên. Đặc biệt, với một người có sức đề kháng yếu như Cảnh Điềm thì lại càng quan trọng.

Chính Cảnh Điềm trong một cuộc phỏng vấn cũng từng tự "bóc mẽ" chính mình. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, cô đã phải mặc cùng một lúc 4 chiếc quần giữ nhiệt mới có thể chống chọi được với tiết trời lạnh buốt đó.

Thế mới thấy, để có được một cảnh quay đẹp với tạo hình chau chuốt, lung linh như ở trên màn ảnh, không chỉ Cảnh Điềm mà các diễn viên nói chung đã phải "hy sinh" bản thân vì nghệ thuật rất nhiều.

Lưu Quang Chi Thành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mĩ Bảo, xoay quanh câu chuyện giữa hai nhân vật chính là Phùng Thế Chân (Cảnh Điềm diễn) – một cô gái thông minh, lạnh lùng, tâm tư cẩn mật nhưng được che giấu bởi vẻ ngoài nho nhã, yếu đuối và Dung Gia Thượng (Hứa Ngụy Châu diễn) - đại thiếu gia kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng của Dung gia.

Lưu quang chi thành hiện vẫn đang được phát sóng trên WeTV và đang dần đi đến những tập cuối cùng. Dù lên sóng cùng thời điểm với Kính song thành của "Tứ đại lưu lượng" Lý Dịch Phong, nhưng sức hút của phim vẫn không hề kém cạnh, có thời điểm còn giữ vị trí cao hơn trên BXH.