'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm chính là cô gái xuất hiện trên gói khăn giấy thông dụng nhất Việt Nam?

Mới đây, trên MXH vô cùng xôn xao với một phát hiện vô cùng bất ngờ đó chính là danh tính thật của cô gái xuất hiện trên gói khăn giấy ướt phổ biến nhất Việt Nam hơn chục năm qua. Theo đó, tuy thường xuyên sử dụng sản phẩm này nhưng ít người biết được rằng cô gái kia lại chính là một trong những nữ minh tinh hàng đầu C-biz hiện nay - "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm xuất hiện trên bao bì của nhãn hiệu khăn giấy thông dụng hàng đầu Việt Nam - Ảnh: Internet

Diễn viên Cảnh Điềm sinh năm 1988 và có xuất thân là sinh viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thời gian đầu mới có chút tiếng tâm, Cảnh Điềm đã được chọn vào các vai chính, quan trọng trong những siêu phẩm như Kung: The Skull Island, Trường Thành,... Nhưng vì diễn xuất có phần đơ cứng nên cô đã bị nhiều khán giả tẩy chay.