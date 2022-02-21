'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm chính là cô gái xuất hiện trên gói khăn giấy thông dụng nhất Việt Nam?

Sao quốc tế 21/02/2022 11:13

Tuy thường xuyên sử dụng loại khăn giấy ướt này nhưng chắc hẳn không có nhiều người tò mò về danh tính của cô gái được in trên bao bì, càng có ít người biết rằng đây chính là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ có sức ảnh hưởng bậc nhất hiện nay - Cảnh Điềm.

Mới đây, trên MXH vô cùng xôn xao với một phát hiện vô cùng bất ngờ đó chính là danh tính thật của cô gái xuất hiện trên gói khăn giấy ướt phổ biến nhất Việt Nam hơn chục năm qua. Theo đó, tuy thường xuyên sử dụng sản phẩm này nhưng ít người biết được rằng cô gái kia lại chính là một trong những nữ minh tinh hàng đầu C-biz hiện nay - "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm.

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Cảnh Điềm xuất hiện trên bao bì của nhãn hiệu khăn giấy thông dụng hàng đầu Việt Nam - Ảnh: Internet

Diễn viên Cảnh Điềm sinh năm 1988 và có xuất thân là sinh viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thời gian đầu mới có chút tiếng tâm, Cảnh Điềm đã được chọn vào các vai chính, quan trọng trong những siêu phẩm như Kung: The Skull Island, Trường Thành,... Nhưng vì diễn xuất có phần đơ cứng nên cô đã bị nhiều khán giả tẩy chay.

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Từng có thời gian dài Cảnh Điềm bị tẩy chay vì diễn xuất có hạn nhưng toàn được giao cho các vai diễn lớn, nặng kí - Ảnh: Weibo

Tuy vậy, sau thành công của Tư Đằng, diễn xuất của Cảnh Điềm đã được ghi nhận là có nhiều đột phá, nữ minh tinh dần lấy lại được danh tiếng và được nhiều người quan tâm yêu mến. Đây được xem là một bước đi thông minh của Cảnh Điềm khi cô quyết làm lại từ con số không, tham gia vào một bộ phim có kinh phí cực kỳ thấp.

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Sau thành công của Tư Đằng, Cảnh Điềm được khen ngợi hết lời nhờ diexn xuất vượt bật - Ảnh: Internet

Được biết, trong suốt bộ phim tuy là vai chính nhưng cô chỉ được cung cấp có 16 bộ sườn xám với mức giá thấp nhất có thể. Không những vậy, các nhân viên trong đoàn làm phim đều thay nhau xuất hiện trong phim để bớt cát-xê thuê diễn viên quần chúng, bữa ăn của các nhân viên cũng vô cùng đạm bạc chỉ với cà chua xào và đậu ve, nước dùng để quay các cảnh mưa đều là nước nuôi cá chứ không phải nước sạch. May mắn là Tư Đằng đã thành công mỹ mãn, đem lại "cú trở mình" ngoạn mục cho Cảnh Điềm và cả ê-kíp làm phim.

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