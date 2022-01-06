Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, "Song Hye Kyo xứ Trung" khoe vòng 1 siêu khủng

Sao quốc tế 06/01/2022 11:34

Ngày 5/1, sự kiện thảm đỏ Esquire Gentle Gala đã được tổ chức hoành tráng tại Thượng Hải, quy tụ dàn sao khủng của Cbiz tham dự.

Trang Sina đưa tin, tối ngày 5/1, sự kiện Esquire Gentle Gala đã được tổ chức hoành tráng tại Thượng Hải, quy tụ dàn sao khủng của Cbiz như Cảnh Điềm, Ngô Cẩn Ngôn, Tống Tổ Nhi, Cung Tuấn, hot boy Tây Tạng Đinh Chân, Đặng Luân, Jackon (GOT7)... Ai cũng khiến netizen choáng ngợp trước màn bùng nổ visual ấn tượng. 

Hàng loạt mỹ nam, mỹ nữ đã biến thảm đỏ Esquire thành cuộc chiến đọ cả sắc vóc lẫn gu thời trang. Trong đó, Cảnh Điềm dẫn đầu hàng ngũ sao mặc đẹp với thiết kế váy khoe ngực đầy vừa nữ tính, vừa nóng bỏng. Đáng chú ý, sự hiện diện của "Nam thần Tây Tạng" Đinh Chân đã hoàn toàn lu mờ dàn mỹ nam Cbiz.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 1

 Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 2 

Trong số dàn sao xuất hiện trên thảm đỏ Esquire Gentle Gala năm nay, Cảnh Điềm  là minh tinh tỏa sáng nhất. Người đẹp Bắc Kinh diện bộ đầm dạ hội sang trọng tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng đến mức phát sáng. Bộ đầm của nữ diễn viên Tư đằng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

 Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 3

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 4 

Không kém cạnh Cảnh Điềm là nữ diễn viên "Song Hye Kyo Trung Quốc" Trương Vũ Kỳ. Đến với đêm trao giải, Trương Vũ Kỳ thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế đầm trắng bó sát khoe đôi gò bồng đảo sexy và đôi chân dài miên man. 

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 5

 Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 6

"Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn diện bộ đầm lấp lánh nổi bật giữa dàn sao. Cô nàng gây ấn tượng với kiểu tóc "Cleopatra" trên thảm đỏ Esquire. 

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 7 

Tống Dật nổi bần bật trong chiếc váy công chúa bồng bềnh, lộng lẫy cùng làn da trắng bật tone. Khó nhận ra cô nàng sắp bước sang tuổi 33 khi mà nhan sắc cứ bị thời gian lãng quên này.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 8 

Tống Tổ Nhi diện đầm xẻ cao khoe khéo vòng 1 căng đầy lấp ló nhưng lại bị chê sến súa vì kiểu tóc và bên vai đồ sộ. Có vẻ như cô nàng đang chịu khó theo đuổi nhiều concept khác nhau để liên tục làm mới hình ảnh.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 9

Điền Hi Vi – nữ diễn viên đang lên của Cbiz vốn quen thuộc với biệt danh bản sao Triệu Lộ Tư gây chú ý với kiểu váy nơ được kết hợp từ 2 mảng màu khác nhau tạo điểm nhấn.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 10 

Ngô Giai Di vốn xinh đẹp, thiết kế váy xẻ màu bạc này cũng không đến nỗi tệ, chỉ là tạo hình chưa đủ xuất sắc nên nhìn cô nàng nhàn nhạt giữa biển người.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 11

 Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 12 

Vương Gia Nhĩ (Jackson) chọn trang phục suit lấp lánh với điểm nhấn là phần chuyển màu bạc xuống màu đen đầy mới mẻ. Anh chàng như thể mang cả thiên hà lên outfit dự thảm đỏ Esquire của mình hôm nay.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 13

 Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 14 

Cung Tuấn khiến netizen bất ngờ khi cân đẹp set đồ màu hồng cánh sến vốn hay bị gắn mác sến. Anh chàng nhận được lời khen với gương mặt điển trai hút ống kính. 

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 15 

Tuy nhiên, nhân vật hot nhất trên MXH lúc này lại là "Nam thần Tây Tạng" Đinh Chân. Gương mặt tuấn tú cùng trang phục dân tộc đặc sắc đã khiến anh chàng trở thành nhân vật chiếm spotlight tại sự kiện Esquire năm nay.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 16 

Đặng Luân trung thành với vest đen lịch lãm.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 17 

Mỹ nam Sát phá lang dù gầy nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời không thua kém các đàn anh.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 18 

Guanlin khiến hội chị em "xỉu up xỉu down" với gương mặt thư sinh, tuấn tú. 

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 19 

Vương Tử Dị tạo dáng cool ngầu.

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 20 

Rapper Tiểu Quỷ hôm nay gây ngạc nhiên với hình ảnh chững chạc, trưởng thành. 

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, 'Song Hye Kyo xứ Trung' khoe vòng 1 siêu khủng - Ảnh 21 

Vương Đại Lục gây thất vọng tràn trề khi chọn trang phục không hợp dáng, tạo hình cũng không thể khen nổi điểm nào.

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