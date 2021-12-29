Cung Tuấn được phong 'Nhân vật phong thượng' 2021 tại Thịnh điển thời thượng nhờ 'Sơn hà lệnh'

Nổi tiếng từ “Sơn Hà Lệnh”, tên tuổi của Cung Tuấn phất lên như diều gặp gió, nam diễn viên còn xuất sắc giành được giải thưởng “Nhân vật phong thượng” 2021.

Tại đêm Thịnh Thiển thời thượng 2021 vừa qua, Cung Tuấn xuất sắc nhận được giải thưởng “Nhân vật phong thượng” của năm. Đây là giải thưởng hết sức có ý nghĩa đối với nhiều nam diễn viên trẻ hiện nay. Phong Thượng nghĩa là đề cập đến những trào lưu/xu hướng được phổ biến, thịnh hành trong xã hội, chứng tỏ trong năm vừa qua, những cố gắng, nỗ lực của Cung Tuấn đã được đền đáp, tên tuổi của nam diễn viên được nhiều người biết đến hơn và ngày càng có nhiều fan hâm mộ dành tình cảm cho anh. Cung Tuấn xuất sắc nhận được giải thưởng "Nhân vật Phong Thượng" năm 2021 Được biết, Cung Tuấn ra mắt từ năm 2015 nhưng mãi 6 năm sau, nam tài tử mới có được sự thành công nhờ vào phim đam mỹ Sơn hà lệnh, một bước trở thành sao hạng A của Cbiz. Tuy có hơi muộn nhưng sự nghiệp của anh chàng phất lên như diều gặp gió.

Tên tuổi của nam diễn viên ngày càng được nhiều người biết đến Nhìn lại chặng đường gia nhập showbiz xứ Trung, một điều đặc biệt trong sự nghiệp của Cung Tuấn đó là hình ảnh của anh vẫn luôn gắn với phim đam mỹ. Bộ phim đam mỹ đầu tiên là Thịnh thế, sau dự án này nhiều khán giả biết đến anh hơn. Sơn hà lệnh chính là bộ phim chuyển thể đam mỹ thứ 2 trong sự nghiệp giúp cho danh tiếng Cung Tuấn vươn lên tầm cao mới trở thành nam thần lưu lượng.

Sự thành công của Sơn Hà Lệnh đưa tên tuổi của Cung Tuấn lên một tầm cao mới Trong năm nay, nam diễn viên có tổng cộng 5 bộ phim được lên sóng. Trong đó, có đến 2 dự án nằm kho đắp chiếu suốt nhiều năm qua chính là hai tác phẩm Vừa lúc em toả sáng và Chỉ tiêm thiếu niên. Thừa thắng xông lên, các nhà sản xuất của những bộ phim này nhân cơ hội tên tuổi Cung Tuấn đang có tiếng trong giới showbiz, họ liền đẩy phim có Cung Tuấn lên sóng để bộ phim có thể đến được với người hâm mộ. Tuy nhiên, vì phim đã nằm kho khá lâu nên mức độ nhiệt về nội dung, hình ảnh cũng như trang phục đã có phần hơi “lỗi mốt” so với hiện tại nên vẫn có phim bị chê thậm tệ mặc dù hiện tại Cung Tuấn đã là nam thần lưu lượng mới. Hiện Cung Tuấn đang là nam thần lưu lượng được nhiều dự án tìm đến Cung Tuấn nổi tiếng là một diễn viên làm việc chuyên nghiệp lại rất chân thành. Nhìn qua những vai diễn mà Cung Tuấn đảm nhận có thể nhận thấy anh chàng sinh năm 1992 này hoàn toàn chinh phục lòng tin của khán giả bằng cảm xúc đầy chân thật qua từng nhân vật anh hoá thân.

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