Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch, Tống Thiến và các sao Cbiz đình đám khác sẽ tham dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021.
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Concert giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam luôn đứng đầu các xếp hạng kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Là một trong những lễ hội được trông chờ nhất năm, đêm party giao thừa cuối năm của đài Hồ Nam không làm khán giả thất vọng khi hội tụ được dàn sao hạng A đình đám nhất Cbiz.
Đêm giao thừa đài Hồ Nam có Vương Nhất Bác...
... Cung Tuấn....
....nhưng lại thiếu Tiêu Chiến?
Một số khách mời của chương trình tạp kỹ hấp dẫn khác từ Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc đêm giao thừa năm nay như Hoa Thần Vũ, Trương Kiệt, Đàm Vịnh Lân, Phượng Hoàng Truyền Kì trong Time Concert...
Trương Kiệt.
Đặc biệt, đêm hội giao thừa cuối năm nay sẽ có sự góp mặt của các diễn viên hàng đầu Cbiz như Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch, Tống Thiến.
Dương Mịch.
Tống Thiến.
Riêng đối với nhóm nhạc TFBOYS, chỉ có duy nhất tên của Vương Nguyên trong danh sách khách mời, chưa ai hiểu lí do vì sao lại thiếu hai cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.
Tuy đây chỉ là danh sách chưa chính thức nhưng đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.
Danh sách dự kiến về những nghệ sĩ sẽ tham dự đêm party giao thừa cuối năm của đài Hồ Nam:
- Vương Nhất Bác
- Cung Tuấn
- Dương Mịch
- Tống Thiến
- Vương Nguyên
- Hoa Thần Vũ
- Vương An Vũ
- Tống Tổ Nhi
- Thích Vy
- Dương Tử
- Trương Tân Thành
- Uông Phong
- Trình Tiêu
- Trần Tiểu Xuân
- Dung Tổ Nhi
- Trang Đạt Phi
- Vương Âu
- Châu Bút Sướng
- Trương Kiệt
- Đàm Vịnh Lân
Đài Chiết Giang (Đã xác nhận):
Amber Lưu Dật Vân
Mã Bá Khiên
Ngụy Đại Huân
Hồ Ngạn Bân
Đặng Tử Kỳ
A Vân Ca
Vương Gia Nhĩ
Lý Vinh Hạo
Thượng Văn Tiệp
Đài Giang Tô (Đã xác nhận)
Thái Từ Khôn
Lưu Vũ Ninh
Châu Thâm
Mao Bất Dịch
Trần Vỹ Đình
Tiết Chi Khiêm
Đặng Tử Kỳ
Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303
Lý Vũ Xuân
Trương Kiệt
Đàm Duy Duy,...
Đài Bắc Kinh (Đã xác nhận)
Lelush
Lưu Đào
Lý Vinh Hạo
Châu Thâm
Đài Đông Phương (Đã xác nhận)
Trạch Tiêu Văn
Hồ Hạ
Lý Phi Nhi
Hàn Hồng
GAI