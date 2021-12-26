Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 26/12/2021 09:31

Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch, Tống Thiến và các sao Cbiz đình đám khác sẽ tham dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021.

Concert giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam luôn đứng đầu các xếp hạng kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Là một trong những lễ hội được trông chờ nhất năm, đêm party giao thừa cuối năm của đài Hồ Nam không làm khán giả thất vọng khi hội tụ được dàn sao hạng A đình đám nhất Cbiz.

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 1

Đêm giao thừa đài Hồ Nam có Vương Nhất Bác...

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 2

... Cung Tuấn....

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 3

....nhưng lại thiếu Tiêu Chiến?

Một số khách mời của chương trình tạp kỹ hấp dẫn khác từ Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc đêm giao thừa năm nay như Hoa Thần Vũ, Trương Kiệt, Đàm Vịnh Lân, Phượng Hoàng Truyền Kì trong Time Concert...

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 4

Trương Kiệt.

Đặc biệt, đêm hội giao thừa cuối năm nay sẽ có sự góp mặt của các diễn viên hàng đầu Cbiz như Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch, Tống Thiến.

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 5

Dương Mịch.

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 6

Tống Thiến.

Riêng đối với nhóm nhạc TFBOYS, chỉ có duy nhất tên của Vương Nguyên trong danh sách khách mời, chưa ai hiểu lí do vì sao lại thiếu hai cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến? - Ảnh 7

Tuy đây chỉ là danh sách chưa chính thức nhưng đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.

Danh sách dự  kiến về những nghệ sĩ sẽ tham dự đêm party giao thừa cuối năm của đài Hồ Nam:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Cung Tuấn
  3. Dương Mịch
  4. Tống Thiến
  5. Vương Nguyên
  6. Hoa Thần Vũ
  7. Vương An Vũ
  8. Tống Tổ Nhi
  9.  Thích Vy
  10. Dương Tử
  11. Trương Tân Thành
  12. Uông Phong
  13.  Trình Tiêu
  14.  Trần Tiểu Xuân
  15.  Dung Tổ Nhi
  16. Trang Đạt Phi
  17. Vương Âu
  18. Châu Bút Sướng
  19. Trương Kiệt
  20. Đàm Vịnh Lân

Đài Chiết Giang (Đã xác nhận):

Amber Lưu Dật Vân

Mã Bá Khiên

Ngụy Đại Huân

Hồ Ngạn Bân

Đặng Tử Kỳ

A Vân Ca

Vương Gia Nhĩ

Lý Vinh Hạo

Thượng Văn Tiệp

Đài Giang Tô (Đã xác nhận)

Thái Từ Khôn

Lưu Vũ Ninh

Châu Thâm

 Mao Bất Dịch

Trần Vỹ Đình

Tiết Chi Khiêm

Đặng Tử Kỳ

Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303

Lý Vũ Xuân

Trương Kiệt

Đàm Duy Duy,...

Đài Bắc Kinh (Đã xác nhận)

Lelush

Lưu Đào

Lý Vinh Hạo

Châu Thâm

Đài Đông Phương (Đã xác nhận)

Trạch Tiêu Văn

Hồ Hạ

Lý Phi Nhi

Hàn Hồng

GAI 

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Cung Tuấn Dương Mịch sao hoa ngữ giao thừa đài hồ nam

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