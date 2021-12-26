Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Concert giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam luôn đứng đầu các xếp hạng kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Là một trong những lễ hội được trông chờ nhất năm, đêm party giao thừa cuối năm của đài Hồ Nam không làm khán giả thất vọng khi hội tụ được dàn sao hạng A đình đám nhất Cbiz.

Đêm giao thừa đài Hồ Nam có Vương Nhất Bác ...

... Cung Tuấn....

....nhưng lại thiếu Tiêu Chiến?

Một số khách mời của chương trình tạp kỹ hấp dẫn khác từ Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc đêm giao thừa năm nay như Hoa Thần Vũ, Trương Kiệt, Đàm Vịnh Lân, Phượng Hoàng Truyền Kì trong Time Concert...

Trương Kiệt.

Đặc biệt, đêm hội giao thừa cuối năm nay sẽ có sự góp mặt của các diễn viên hàng đầu Cbiz như Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch, Tống Thiến.

Dương Mịch.





Tống Thiến.

Riêng đối với nhóm nhạc TFBOYS, chỉ có duy nhất tên của Vương Nguyên trong danh sách khách mời, chưa ai hiểu lí do vì sao lại thiếu hai cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

Tuy đây chỉ là danh sách chưa chính thức nhưng đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.

Danh sách dự kiến về những nghệ sĩ sẽ tham dự đêm party giao thừa cuối năm của đài Hồ Nam:

Vương Nhất Bác Cung Tuấn Dương Mịch Tống Thiến Vương Nguyên Hoa Thần Vũ Vương An Vũ Tống Tổ Nhi Thích Vy Dương Tử Trương Tân Thành Uông Phong Trình Tiêu Trần Tiểu Xuân Dung Tổ Nhi Trang Đạt Phi Vương Âu Châu Bút Sướng Trương Kiệt Đàm Vịnh Lân

Đài Chiết Giang (Đã xác nhận):

Amber Lưu Dật Vân

Mã Bá Khiên

Ngụy Đại Huân

Hồ Ngạn Bân

Đặng Tử Kỳ

A Vân Ca

Vương Gia Nhĩ

Lý Vinh Hạo

Thượng Văn Tiệp

Đài Giang Tô (Đã xác nhận)

Thái Từ Khôn

Lưu Vũ Ninh

Châu Thâm

Mao Bất Dịch

Trần Vỹ Đình

Tiết Chi Khiêm

Đặng Tử Kỳ

Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303

Lý Vũ Xuân

Trương Kiệt

Đàm Duy Duy,...

Đài Bắc Kinh (Đã xác nhận)

Lelush

Lưu Đào

Lý Vinh Hạo

Châu Thâm

Đài Đông Phương (Đã xác nhận)

Trạch Tiêu Văn

Hồ Hạ

Lý Phi Nhi

Hàn Hồng

GAI