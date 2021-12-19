Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo

Sao quốc tế 19/12/2021 07:59

Nhà sản xuất "Phong khởi Lạc Dương" đã giao vai diễn Bách Lý Hoành Nghị cho Vương Nhất Bác trước khi nam diễn viên nổi tiếng với "Trần tình lệnh".  

Mới đây, bộ phim Phong khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác, Hoàng Hiên, Tống Thiến lên sóng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, lôi cuốn người xem dõi theo từng tập.

Trong số dàn sao góp mặt ở Phong khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác là cái tên gây chú ý nhất khi sở hữu một lượng lớn người hâm mộ. Trong phim, nam diễn viên vào vai Bách Lý Hoành Nghị, thứ tử của Đông bộ Thượng Thư. Để điều tra về cái chết đầy khuất tất của cha, Bách Lý Hoành Nghị hợp tác cùng Cao Bỉnh Chúc và Tư Nguyệt (Hoàng Hiên và Tống Thiến thủ vai). Theo điều tra càng sâu, họ phát hiện một âm mưu động trời có thể phá hủy thần đô, khiến Lạc Thủy nhuốm máu.

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo - Ảnh 1

Từ tiểu thuyết gốc, vai diễn Bách Lý Hoành Nghị đã được thêm nhiều đất diễn và trở thành vai chính quan trọng trong phim. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do độ hot của Vương Nhất Bác khiến ekip đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn mới đây, nhà sản xuất phim đã lên tiếng khẳng định Vương Nhất Bác được "chọn mặt gửi vàng" giao cho vai diễn trước khi trở nên nổi tiếng như hiện tại.

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo - Ảnh 2

Cụ thể, Từ Khang - Nhà sản xuất Phong khởi Lạc Dương cho biết việc lựa chọn vai Bách Lý Hoành Nghị cho Vương Nhất Bác hoàn toàn khác so với suy đoán của cư dân mạng. Theo đó, ekip không hề nghĩ đến chuyện lưu lượng (ngôi sao có lượng fan đông đảo) của Vương Nhất Bác mà chỉ lựa chọn vì cảm thấy nam diễn viên phù hợp với nhân vật.

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo - Ảnh 3

Từ Khang tiết lộ: “Lần đầu chúng tôi tiếp xúc cùng Đỗ Hoa (giám đốc của Yuehua - Công ty quản lý của Vương Nhất Bác), là trước khi Trần tình lệnh phát sóng cỡ 2,3 tháng chứ không phải sau khi cậu ấy hot. Ngược lại sau khi cậu ấy hot rồi lại càng khó quyết định rằng có chọn cậu ấy hay không. Trên phương diện của nền tảng thì họ vẫn hi vọng nhân vật chính sẽ có độ hot hoặc giá trị thương mại, như vậy với họ sẽ bảo đảm hơn.”

Như vậy, có thể nói Vương Nhất Bác được chọn vào vai Bách Lý Hoành Nghị hoàn toàn dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân. Sau này, khi Trần Tình Lệnh trở nên nổi tiếng, nam diễn viên có thêm một lượng lớn người hâm mộ. Cũng bởi vậy mà Vương Nhất Bác bị hiểu lầm là có được vai diễn nhờ vào lưu lượng.

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo - Ảnh 4

Không chỉ giúp Vương Nhất Bác minh oan điều này, Từ Khang còn tiết lộ thêm về tính cách của nam diễn viên. Theo đó, Vương Nhất Bác ở phim trường rất ít nói nhưng làm việc tập trung, nghiêm túc và bỏ rất nhiều tâm sức vào công việc.

Phong Khởi Lạc Dương đã có một khởi đầu ấn tượng. Mạch phim càng về sau sẽ càng gay cấn hơn khi các nhân vật đào dần đến gốc rễ của các bí ẩn, cũng sẽ thú vị hơn khi họ tương tác nhiều hơn và mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên gắn kết hơn.

Vương Nhất Bác nhận lời đóng 'Phong khởi Lạc Dương' trước khi 'Trần tình lệnh' bạo - Ảnh 5

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