Những cặp sao Hoa ngữ nên duyên vợ chồng nhờ 'phim giả tình thật': Cặp thì hạnh phúc viên mãn, đôi thì 'đường ai nấy đi'

Gặp gỡ với tư cách là đồng nghiệp trên phim trường, song những sao Hoa ngữ này đã tìm được "nửa kia" của mình. Hiện tại, có đôi đã chia xa, có đôi vẫn êm ấm và hạnh phúc viên mãn sau nhiều năm gắn bó bên nhau.

La Tấn và Đường Yên kết đôi "thanh mai trúc mã" lần đầu tiên trong Loạn thế giai nhân. Tuy nhiên, cả hai luôn phủ nhận tin đồn hẹn hò, thay vào đó họ chỉ nhận là bạn thân. Dù đã cùng nhau đóng cặp trong 4 bộ phim, nhưng phải tới series cổ trang "Cẩm tú vị ương" chiếu tập cuối, Đường Yên và La Tấn công khai thành một cặp. Họ kết hôn năm 2018 và đón con đầu lòng năm 2020.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của mỹ nhân "Bên nhau trọn đời" vô cùng viên mãn bên chồng và cô con gái nhỏ. Theo chia sẻ ông xã, Đường Yên là người luôn chăm lo cho gia đình, yêu thương và bảo vệ vợ con.

Đặng Siêu - Tôn Lệ

cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì Cbiz hiện nay. Tình cảm của Đặng Siêu và Tôn Lệ "chớm nở" khi đóng chung phim Hạnh phúc như hoa năm 2005. Họ kết hôn năm 2010 và đến nay gia đình có "đủ nếp đủ tẻ".

Trải qua hơn 10 năm gắn bó cùng nhau, cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn giành sự tin tưởng nhất định vào người bạn đời. Dù không thể tránh khỏi những hiểu lầm, những tin đồn không hay ho nhưng cặp vợ chồng này vẫn nắm chặt tay nhau.

Lưu Khải Uy - Dương Mịch

Dương Mịch và Lưu Khải Uy quen biết và có cảm tình với nhau từ năm 2010, khi hai bộ phim họ tham gia cùng ghi hình tại phim trường Hoành Điếm. Nhưng khi đóng cặp trong phim truyền hình "Như Ý" một năm sau đó, họ mới trở thành một cặp yêu say đắm từ trên phim ra ngoài đời.

Sau hai năm sau cả hai chính thức về chung một nhà và chào đón tiểu công chúa đầu lòng. Tuy nhiên, cặp đôi bất ngờ ly hôn. Nguyên nhân khiến tình cảm của cặp đôi rạn nứt trong hôn nhân của hai người như Dương Mịch tham công tiếc việc, mối quan hệ bất hòa với gia đình chồng, lùm xùm chuyện ngoại tình,....

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy

Bộ phim định tình của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy là "Một chuyện phong hoa tuyết nguyệt". Cặp đôi từng là một trong những cặp đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ thế hệ mới. Trong "đám cưới thế kỷ" diễn ra năm 2015, Hiểu Minh hứa hẹn cả đời nâng niu, chiều chuộng Angelababy như công chúa. Tuy nhiên, sau khi sinh con trai năm 2017, họ liên tục vướng tin đồn rạn nứt.

Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh

Sau khi đóng chung "Tây du ký: Nữ Nhi quốc", Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩ đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào năm 2018, trở thành tin tức nóng sốt hàng đầu của làng giải trí châu Á.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi này đã không có kết quả viên mãn, họ chính thức ly hôn vào tháng 4 năm nay. Những ồn ào xung quanh vụ ly hôn của Lệ Dĩnh và Thiệu Phong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.