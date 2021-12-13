Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 13/12/2021 15:28

Mới đây, bộ phim "Hoa đăng sơ thượng" đánh dấu sự trở lại của Lâm Tâm Như trong vai trò nhà sản xuất và đóng chính.

Bộ phim Hoa đăng sơ thượng (Light The Night) do Lâm Tâm Như sản xuất và tham gia đóng một trong các vai chính. Theo chia sẻ, bộ phim này đã được đầu tư 35 triệu USD và mất 4 năm mới hoàn thành xong.

Đồng thời, chồng của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa cũng xuất hiện trong phim với vai trò là khách mời. Cặp đôi đã khiến khán giả vô cùng thích thú và chờ đợi lần tái hợp trên màn ảnh của hai vợ chồng. Đây là lần đầu tiên sau khi họ kết hôn cách đây 5 năm. Trước đây, cả hai từng được đánh giá là "tiên đồng ngọc nữ" màn ảnh nhỏ vì nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất.

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Hoắc Kiến Hoa góp mặt trong một phân cảnh của bộ phim - Ảnh: Internet

Bộ phim kể về câu chuyện yêu đương chồng chéo giữa những người phụ nữ trong một hộp đêm. Lấy bối cảnh Đài Loan những năm 1980, màu phim hoài cổ lãng mạn như một bản tình ca. Nói một cách hoa mỹ, bộ phim này xứng đáng là một tuyệt tác của năm 2021 cả về kịch bản, diễn xuất lẫn trang phục.

Lâm Tâm Như vào vai nhân vật Rose dám yêu dám hận, cô độc, khác biệt các vai diễn trước đây của cô. Cả Rose và những người ở hộp đêm đều mang vẻ ngoài bí ẩn. Ngoài ra, cô nhận xét kịch bản tạo cơ hội cho các diễn viên phát huy khả năng diễn đạt sự biến hóa nội tâm.

lam tam nhu 2Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4
Hoa Đăng Sơ Thượng đánh dấu sự trở lại của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Một trong những điểm cộng mà theo mình không thể không nhắc đến của bộ phim chính là bối cảnh của những năm 80 được dàn dựng cực kỳ chỉn chu và chi tiết. Khán giả đã bị hút hồn trước những thước phim vừa lãng mạn, tình tứ, kết hợp cùng bản nhạc kinh điển "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" được chọn làm ca khúc chủ đề của phim.

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Bộ phim Hoa đăng sơ thượng vừa được khởi chiếu - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim vừa ra mắt trên Netflix với 8 tập của mùa đầu tiên đã nhanh chóng được chấm 8/10 điểm douban, đồng thời thu về những phản hồi tích cực bởi câu chuyện hấp dẫn về những cô gái làm việc ở quán tại Đài Loan vào thập niên 1980. Phim do Liên Dịch Kỳ đạo diễn, cùng với dàn diễn viên thực lực gồm Dương Cẩn Hoa, Dương Hựu Ninh, Lưu Phẩm Ngôn, Quách Tuyết Phù, Tạ Hân Dĩnh, Tu Kiệt Khải...

Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích

Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích

Mới đây, bộ phim "Hoa đăng sơ thượng" đánh dấu sự trở lại của Lâm Tâm Như trong vai trò nhà sản xuất và đóng chính.

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