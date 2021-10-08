Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung'

Tối ngày 6/10, hàng loạt sao Hoa ngữ đã đến dự buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 47 của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn. Khách mời tham dự đều là diễn viên đình đám của Cbiz như Khưu Trạch, Trịnh Nguyên Sướng và đặc biệt là vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Ngay lập tức, đây trở thành sự kiện hot trong làng giải trí bởi mối quan hệ dây mơ rễ má trước đây của Lâm Tâm Như và chủ nhân buổi tiệc.

Vợ chồng Giả Tịnh Văn đến trước

Chuyện là cách đây 20 năm, làng giải trí xứ Trung từng chấn động với scandal tình ái ầm ĩ của nàng "Hạ Tử Vy" và Giả Tịnh Văn. Trong quá khứ, cả 2 từng là hảo tỉ muội thân thiết. Năm 2004, khi Lâm Tâm Như nổi đình nổi đám với "Hoàn Châu Cách Cách", nữ diễn viên hẹn hò với thiếu gia Tôn Chí Hạo.