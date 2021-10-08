Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung'

Sao quốc tế 08/10/2021 06:00

Ngày xưa là tình định với những cuộc chiến nảy lửa, giờ đây Lâm Tâm Như có cách "dằn mặt" đối thủ gây choáng người hâm mộ.

Tối ngày 6/10, hàng loạt sao Hoa ngữ đã đến dự buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 47 của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn. Khách mời tham dự đều là diễn viên đình đám của Cbiz như Khưu Trạch, Trịnh Nguyên Sướng và đặc biệt là vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Ngay lập tức, đây trở thành sự kiện hot trong làng giải trí bởi mối quan hệ dây mơ rễ má trước đây của Lâm Tâm Như và chủ nhân buổi tiệc.

Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 1
Vợ chồng Giả Tịnh Văn đến trước

Chuyện là cách đây 20 năm, làng giải trí xứ Trung từng chấn động với scandal tình ái ầm ĩ của nàng "Hạ Tử Vy" và Giả Tịnh Văn. Trong quá khứ, cả 2 từng là hảo tỉ muội thân thiết. Năm 2004, khi Lâm Tâm Như nổi đình nổi đám với "Hoàn Châu Cách Cách", nữ diễn viên hẹn hò với thiếu gia Tôn Chí Hạo.

Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 2
Hình ảnh Lâm Tâm Như được ghi lại
Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 3
Ngồi cạnh bên là ông xã Hoắc Kiến Hoa

Không ngờ người đàn ông này "bắt cá 2 tay", ngấm ngầm theo đuổi Giả Tịnh Văn. Cuối cùng, Tôn Chí Hạo kết hôn với mỹ nhân họ Giả, tình cảm của cặp chị em thân thiết cũng rạn nứt vì Lâm Tâm Như lại thua cuộc. Cả hai trở thành tình địch "không đội trời chung" với nhau. 

Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 4
Lâm Tâm Như từng vường vào scandal tình ái cách đây 20 năm với "trà xanh" Giả Tịnh Văn

Mãi đến sau khi Giả Tịnh Văn ly hôn với thiếu gia họ Tôn vào năm 2005, cô và Lâm Tâm Như mới chịu hoà giải và nối lại tình bạn năm xưa. Sau 16 năm xảy ra bê bối tình ái rúng động với Tôn Chí Hạo, Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn vẫn là cặp chị em thân thiết có mối quan hệ tốt đẹp trong giới giải trí.

Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 5
Trịnh Nguyên Sướng
Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 6
Khưu Trạch
Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung' - Ảnh 7
Nhóm bạn nổi tiếng trong ngày sinh nhật Giả Tịnh Văn

 Ảnh: Sohu

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được ba mẹ Hoài Linh coi như con cái ruột thịt trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như ăn sinh nhật tình địch Giả Tịnh Văn

TIN LIÊN QUAN

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Ba Hoài Linh mất, Đàm Vĩnh Hưng: "Vĩnh biệt bố", hé lộ khoảnh khắc như người thân ruột thịt

Dương Triệu Vũ thông báo tang sự cho cha, con trai ruột NS Hoài Linh có động thái mới khi hay tin ông nội mất

Dương Triệu Vũ thông báo tang sự cho cha, con trai ruột NS Hoài Linh có động thái mới khi hay tin ông nội mất

Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê!

Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê!

Giật mình Tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan giống Dương Lâm như tạc từ mắt, mũi, miệng, cứ như anh em thất lạc mới tìm được nhau

Giật mình Tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan giống Dương Lâm như tạc từ mắt, mũi, miệng, cứ như anh em thất lạc mới tìm được nhau

Thí sinh nhí 10 tuổi catwalk cực đỉnh khiến Minh tú cắn răng, trợn mắt, há hốc mồm hết lời khen ngợi muốn tuyển thẳng?

Thí sinh nhí 10 tuổi catwalk cực đỉnh khiến Minh tú cắn răng, trợn mắt, há hốc mồm hết lời khen ngợi muốn tuyển thẳng?

Hốt hoảng Hồ Văn Cường càng ngày càng gầy trơ xương sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Hốt hoảng Hồ Văn Cường càng ngày càng gầy trơ xương sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi