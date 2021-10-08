Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung'

Ngày xưa là tình định với những cuộc chiến nảy lửa, giờ đây Lâm Tâm Như có cách "dằn mặt" đối thủ gây choáng người hâm mộ.
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Tối ngày 6/10, hàng loạt sao Hoa ngữ đã đến dự buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 47 của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn. Khách mời tham dự đều là diễn viên đình đám của Cbiz như Khưu Trạch, Trịnh Nguyên Sướng và đặc biệt là vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Ngay lập tức, đây trở thành sự kiện hot trong làng giải trí bởi mối quan hệ dây mơ rễ má trước đây của Lâm Tâm Như và chủ nhân buổi tiệc.
Chuyện là cách đây 20 năm, làng giải trí xứ Trung từng chấn động với scandal tình ái ầm ĩ của nàng "Hạ Tử Vy" và Giả Tịnh Văn. Trong quá khứ, cả 2 từng là hảo tỉ muội thân thiết. Năm 2004, khi Lâm Tâm Như nổi đình nổi đám với "Hoàn Châu Cách Cách", nữ diễn viên hẹn hò với thiếu gia Tôn Chí Hạo.
Không ngờ người đàn ông này "bắt cá 2 tay", ngấm ngầm theo đuổi Giả Tịnh Văn. Cuối cùng, Tôn Chí Hạo kết hôn với mỹ nhân họ Giả, tình cảm của cặp chị em thân thiết cũng rạn nứt vì Lâm Tâm Như lại thua cuộc. Cả hai trở thành tình địch "không đội trời chung" với nhau.
Mãi đến sau khi Giả Tịnh Văn ly hôn với thiếu gia họ Tôn vào năm 2005, cô và Lâm Tâm Như mới chịu hoà giải và nối lại tình bạn năm xưa. Sau 16 năm xảy ra bê bối tình ái rúng động với Tôn Chí Hạo, Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn vẫn là cặp chị em thân thiết có mối quan hệ tốt đẹp trong giới giải trí.
Ảnh: Sohu