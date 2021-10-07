Thí sinh nhí 10 tuổi catwalk cực đỉnh khiến Minh tú cắn răng, trợn mắt, há hốc mồm hết lời khen ngợi muốn tuyển thẳng?

Không chỉ là một người nổi tiếng thẳng tính, Minh Tú còn được xem là “cây lầy, cây hài” đình đám của Vbiz và đặc biệt cô nàng cũng là một Hot Tiktoker với gần 1 triệu lượt theo dõi. Những clip của nàng Hậu đăng tải trên Tiktok thu về cả triệu lượt xem và yêu thích bởi bản tính thích pha trò, “nhây” và “lầy” của cô.

Đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi tìm kiếm hiện tượng mạng có tên gọi “Tiktok FashUP 2021”, Hoa hậu Siêu quốc gia Minh Tú gây chú ý thời gian gần đây khi trở lại với ghế nóng sau một khoảng thời gian dài chưa tham dự bất kỳ chương trình nào.

Mới đây, Minh Tú đăng tải một đoạn duet cùng với phần trình diễn catwalk của 1 bé gái 10 tuổi gây chú ý. Dưới clip này Minh Tú còn hashtag #FashionIsYou và #TiktokFashUP khiến nhiều người liên tưởng đây là phần trình diễn của một thí sinh nổi bật trong chương trình mà cô đang làm giám khảo.

Phần trình diễn của Hồ Thị Khán Huyền, 10 tuổi, người dân tộc Pako, theo như Minh Tú giới thiệu là có niềm đam mê với thời trang và cuộc thi sắc đẹp. Người chú của cô bé đã gửi clip này về cho Minh Tú xem qua xem thử bé gái có nên theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp không.

Minh Tú "bật chế độ" chuyển đổi cảm xúc liên tục từ biểu cảm này sang biểu cảm khác khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên

Sau khi xem clip thì Minh Tú thì cô bé 10 tuổi người dân tộc này đã đưa nàng giám khảo của “Tiktok FashUP 2021” đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Thánh biểu cảm” Minh Tú cũng thể hiện khả năng tạo meme của mình với những cái cắn răng, trợn mắt, há hốc mồm, che miệng,… trước khả năng catwalk và tài năng thiên bẩm của cô bé người dân tộc đam mê với thời trang từ bé này.

Quả thực đứng trước màn biểu diễn ấn tượng của tài năng nhí này thì Minh Tú kềm lòng không đặng khen ngợi hết lời cũng là chuyện thường tình mà thôi

Quan sát màn trình diễn của cô bé, Minh Tú liên tục thốt lên: “Trời ơi xinh quá”, “Cực xinh”, “10 tuổi thôi đó nha!” để ngợi khen phần biểu diễn của Khánh Huyền. Ngoài ra Minh Tú còn nhận xét nhiều lời “có cánh” về triển vọng làm nghề của cô bé 10 tuổi: “Rất có thần thái nha! Cái cách xoay váy này, rồi cả hất tóc nữa, rất biết cách làm điều đó nha chứ không phải làm bừa. Bạn này rất đẹp, có mái tóc dày, rồi nụ cười duyên nữa, có thêm cái răng khểnh cười rất hút hồn. Nét đẹp này mà biết cách giữ gìn và chăm sóc tốt thì sau này có thể thi và trở thành Hoa hậu luôn.”

Minh Tú cho biết thần thái của cô bé từ cái hất tóc cho tới xoay váy "không đùa được đâu"

Thậm chí cô bé này còn là một "tay chơi" Tiktok chuyên nghiệp vì sử dụng kỹ xảo hiệu ứng chuyển cảnh rất điêu luyện không kém gì các ngôi sao Vbiz

Bản thân Minh Tú cũng là một hot Tiktoker triệu view nên cô nàng rất để tâm đến các tài năng như thế này

Ảnh: Chụp màn hình