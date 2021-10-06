Một nam diễn viên điển trai 6 múi thấy sung sướng khi bị đeo vớ da lên mặt?!

Sao Việt 06/10/2021 07:13

Và người làm chuyện này với anh chàng điển trai là một nghệ sĩ hài đình đám trong nghề.

Tiếp chiêu đi chờ chi” sẽ tiếp tục mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong tập 2 lên sóng vào Thứ 5 tuần này. Các nghệ sĩ tiếp tục được thử thách khả năng ứng biến thông qua các tình huống được tung ra từ đàn chị Việt Hương.

Cũng như tập 1, Việt Hương sẽ tự nghĩ ra một tiểu phẩm vui nhộn. Các thành viên còn lại phải ráng ghi nhớ và diễn lại toàn bộ tình huống, lời thoại và biểu cảm mà đàn chị đưa ra. Trong video hậu trường, Thuận Nguyễn cũng tiết lộ toàn bộ các nghệ sĩ đều không biết trước các thử thách, chủ đề của tập. Đôi khi những mảng miếng anh chuẩn bị sẵn đều không sử dụng được vì tình huống trên sân khấu thay đổi liên tục. 

Một nam diễn viên điển trai 6 múi thấy sung sướng khi bị đeo vớ da lên mặt?! - Ảnh 1

Tại một teaser tập 2, “Tiếp chiêu đi chờ chi” cũng hé lộ luật chơi của vòng 2. Sẽ có một đồ vật bất kỳ được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Diễn viên phải sử dụng vật thể đó phù hợp vào nội dung vở kịch theo một công dụng mới. Cụ thể trong phần thử thách của Việt Hương và Thuận Nguyễn, nữ diễn viên đã gọi chiếc vớ là mặt nạ chăm sóc da mặt.

Một nam diễn viên điển trai 6 múi thấy sung sướng khi bị đeo vớ da lên mặt?! - Ảnh 2

“Chị đại” cũng nhanh trí cho biết da mình dễ bị kích ứng, nhằm dành trọn phần thử thách cho Thuận Nguyễn. Trai đẹp Thuận Nguyễn lập tức rơi vào tình huống oái ăm. Anh phải buông xuôi cho đàn chị tròng cả chiếc vớ vào đầu mình mà không than thở một lời nào. Hình ảnh nam diễn viên bị ép đội vớ lên đầu khiến Hoàng Phi, Nam Em không nhịn được cười. Hàng loạt thử thách tương tự cũng sẽ có mặt trong tập 2 của “Tiếp chiêu đi chờ chi”. 

Một nam diễn viên điển trai 6 múi thấy sung sướng khi bị đeo vớ da lên mặt?! - Ảnh 3

Kết thúc mỗi tập “Tiếp chiêu đi chờ chi”, các thành viên sẽ cùng nhau xuất hiện chung trong một tiểu phẩm. Mỗi tập sẽ có một câu chuyện riêng biệt được trình làng. Ở tập 2, toàn bộ người chơi vào vai một nhóm bạn toàn y bác sĩ. Họ lớn lên cùng nhau và có lời hẹn ước sẽ không bao giờ yêu các thành viên trong nhóm. Trớ trêu thay, nhân vật của Việt Hương lại thầm có tình cảm với Tuấn Dũng suốt nhiều năm. Biết được sự thật này, Hoàng Phi và Hữu Tín bắt đầu tìm mọi cách để tác hợp cho cặp đôi độc thân này.

Chương trình phát sóng lúc 20h30 thứ năm 7/10 trên HTV7 và YouTube Madison Media Group. 

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Từ khóa:   Thuận Nguyễn NS Việt Hương Tiếp chiêu đi chờ chi

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