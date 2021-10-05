Phương Trinh Jolie khoe mặt mộc chuẩn 'nữ thần', đạp bay tin đồn Lý Bình 'xài hao'

Vừa qua, Phương Trinh Jolie gây "sốt" trong những livestream của mình vì mặt mộc "xinh trên mức cho phép". Cô nàng có nhiều chia sẻ sau khoảng thời gian dài giãn cách tại nhà.
- Phi Nhung qua đời 1 tuần, con gái nuôi vẫn chưa hề có mặt thắp nhang, lý do vì sao?
- Tình chuyển giới lộ ảnh nude và động thái của Miko Lan Trinh
Phương Trinh Jolie được biết đến là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Việt bởi vì luôn lộ diện với gương mặt xinh đẹp và làn da "sang, xịn, mịn"nhất từ trước đến nay. Vì là CEO của một nhãn hàng mỹ phẩm nên Phương Trinh ưu ái đặc biệt đến làn da, vóc dáng và nước tóc của mình một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
Thời gian vừa qua, vào ngày 25/8, Phương Trinh Jolie bất ngờ công bố kết hôn với Lý Bình và cả hai đã dọn về chung sống cùng 1 nhà để tiện bề chăm sóc cho nhau. Kể từ khi công bố tin hỷ, cặp đôi Phương Trinh - Lý Bình nhận về vô số lời chúc mừng của dân mạng cùng với đó là sự quan tâm theo dõi sát sao. Vì quá chăm sóc cho Lý Bình, cộng thêm bận rộn chuyện kinh doanh nên có khoảng thời gian Phương Trinh không trang điểm khi xuất hiện trước công chúng, để lộ mặt mộc xuống sắc. Cô cũng đồng thời nhận về nhiều bình luận khiếm nhã rằng Lý Bình "xài hao" nên chỉ trong vòng 1 năm về sống chung nữ diễn viên đã xuống sắc nhiều như thế.
Vừa qua, trong những buổi livestream mới nhất của mình, Phương Trinh bất ngờ xuất hiện với gương mặt xinh tựa "nữ thần". Dù ở mọi góc nhìn, hay bất kỳ một vị trí nào thì Phương Trinh Jolie cũng "thách thức" luôn cả camera mờ. nhòe. Làn da sáng bóng cùng gương mặt láng mịn không tì vết này của Phương Trinh giúp Phương Trinh lấy lại danh xưng "nữ hoàng mặt mộc" như trước đây. Nữ diễn viên của "Sắc đẹp ngàn cân" còn hài hước bông đùa: "Hôm nay em đẹp rồi, mọi người vào chơi nói chuyện với em cho vui."
Nói về nguyên nhân xuống sắc khiến cho mọi người hiểu lầm rằng mình bị chồng sắp cưới "xài hao", Phương Trinh cười lớn cho biết: "Làm gì có chuyện đó, sở dĩ da Trinh không được đẹp là do đang trong quá trình peel da, tức là bóc tách lớp da chết trên bề mặt để tái tạo lại làn da mới. Khi bong da thì không được sử dụng bất kỳ mỹ phẩm gì lên gương mặt. Dịp đó lại trùng với dịp sinh nhật của anh Bình nên mới khiến mọi người hiểu lầm mà thôi."
Hiện tại vợ chồng Phương Trinh Jolie đã hoạt động nghệ thuật và đi show trở lại sau thời gian dài giãn cách. Mới đây cặp đôi hạnh phúc cùng nhau tham dự một gameshow mang tên "Ông bố hoàn hảo" trên sóng truyền hình.