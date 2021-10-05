Phương Trinh Jolie khoe mặt mộc chuẩn 'nữ thần', đạp bay tin đồn Lý Bình 'xài hao'

Phương Trinh Jolie được biết đến là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Việt bởi vì luôn lộ diện với gương mặt xinh đẹp và làn da "sang, xịn, mịn"nhất từ trước đến nay. Vì là CEO của một nhãn hàng mỹ phẩm nên Phương Trinh ưu ái đặc biệt đến làn da, vóc dáng và nước tóc của mình một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Thời gian vừa qua, vào ngày 25/8, Phương Trinh Jolie bất ngờ công bố kết hôn với Lý Bình và cả hai đã dọn về chung sống cùng 1 nhà để tiện bề chăm sóc cho nhau. Kể từ khi công bố tin hỷ, cặp đôi Phương Trinh - Lý Bình nhận về vô số lời chúc mừng của dân mạng cùng với đó là sự quan tâm theo dõi sát sao. Vì quá chăm sóc cho Lý Bình, cộng thêm bận rộn chuyện kinh doanh nên có khoảng thời gian Phương Trinh không trang điểm khi xuất hiện trước công chúng, để lộ mặt mộc xuống sắc. Cô cũng đồng thời nhận về nhiều bình luận khiếm nhã rằng Lý Bình "xài hao" nên chỉ trong vòng 1 năm về sống chung nữ diễn viên đã xuống sắc nhiều như thế.