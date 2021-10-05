Bị vặn vẹo 35 vẫn chưa chồng, Minh Hằng đáp trả 1 câu khiến anti fan im lặng 'lui cung'

Sao Việt 05/10/2021 12:39

Minh Hằng lên mạng khoe cảm giác vui vẻ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách tuy nhiên một vài bình luận kém duyên của cộng đồng mạng khiến nữ ca sĩ trở nên phiền lòng.

Hoà chung không khí những ngày đầu nới lỏng giãn cách, "bé Heo" Minh Hằng cũng vui vẻ chia sẻ tâm trạng mừng rỡ trên trang cá nhân. Minh Hằng không giấu được sự vui mừng: "Cả nhà ơi, được tự do trở lại rồi mọi người thấy sao. Riêng em thấy cái gì cũng thật đáng quý với những thói quen thường nhật". Nữ diễn viên cũng không quên gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các khán giả và fan hâm mộ của mình.

Bị vặn vẹo 35 vẫn chưa chồng, Minh Hằng đáp trả 1 câu khiến anti fan im lặng 'lui cung' - Ảnh 1
Minh Hằng có động thái thăm hỏi cảm xúc mọi người sau khi Sài Gòn mở cửa trở lại. Ảnh: Chụp màn hình
 

Dưới phần bình luận, dân mạng dành nhiều comment tích cực cho nhan sắc ngày càng mặn mà của Minh Hằng. Tuy nhiên đâu đó lại xuất hiện một bình luận kém duyên khiến chính chủ muốn "nổi đoá": "Cái ... nhỏ này mãi không chịu lấy chồng".

Bị vặn vẹo 35 vẫn chưa chồng, Minh Hằng đáp trả 1 câu khiến anti fan im lặng 'lui cung' - Ảnh 2
Động thái đáp trả của "bé Heo" với anti fan kém duyên. Ảnh: Chụp màn hình

Động thái đáp trả gắt của diễn viên Minh Hằng khiến nhiều người đồng tình và anti fan nữa cũng "lui cung" không nói được gì thêm: "Cho hỏi bạn gì bao nhiêu tuổi mà kêu mình là con nhỏ. Mẹ mình chưa hối chắc cũng chưa cần đến bạn phiền lòng".

Thực tế, 35 tuổi chưa kết hôn nhưng Minh Hằng không phải là "gái ế". Cô có một mối tình bí mật 5 năm với một người đàn ông giấu mặt được cho là đại gia có tiếng trong ngành nhựa. Minh Hằng từng nói về bạn trai bí ẩn như sau: "Anh ấy chính là người sẽ giữ chân được tôi. Tôi và anh đã bên nhau 5 năm, không quá dài cũng chẳng ngắn, nhưng bấy nhiêu đó đã giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc. Anh ấy là mảnh ghép rất hoàn hảo của tôi. Anh không muốn trở thành người cản trở giấc mơ của tôi. Khi nào tôi nói cưới thì chúng tôi cưới".

Bị vặn vẹo 35 vẫn chưa chồng, Minh Hằng đáp trả 1 câu khiến anti fan im lặng 'lui cung' - Ảnh 3

Bị vặn vẹo 35 vẫn chưa chồng, Minh Hằng đáp trả 1 câu khiến anti fan im lặng 'lui cung' - Ảnh 4
Nhan sắc của Minh Hằng thăng hạng và xếp vào hàng mỹ nhân bậc nhất Vbiz. Ảnh: FBNV

 

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