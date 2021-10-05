Kenji, người tình chuyển giới của Miko Lan Trinh bị anifan bất ngờ tung ảnh bán nude lộ vòng 1 lớn, nghi từ thời chưa phẫu thuật cắt ngực của anh lên MXH.

Từ ngày công khai mối quan hệ yêu đương với Miko Lan Trinh, đạo diễn chuyển giới Kenji được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Trên mạng xã hội, Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc sến rện bên nhau nhưng mới đây cả hai vướng phải scandal "trà xanh" mà Miko Lan Trinh là nhân vật chính khiến cho chuyện đời tư của cặp đôi gặp không ít trắc trở. Miko Lan Trinh và Kenji hiện có cuộc sống hạnh phúc sau khi công khai yêu nhau cách đây không lâu. Ảnh: Internet Vừa qua, bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh tiếp tục bị anti fan tấn công, bắt nguồn từ 1 bình luận kém duyên trên nhắm vào Kenji. Theo đó, một tài khoản đăng ảnh nude nhạy cảm, khoe vòng 1 căng đầy khi chưa cắt bỏ của bạn trai Miko Lan Trinh, cùng với dòng chú thích khiến ai nhìn vào cũng "nổi đoá": "Sao không đăng tấm này làm avatar, thấy cũng đẹp mà cậu ba".

Khi người tình bị công kích, Miko Lan Trinh lập tức bênh vực, đăng đàn trên story rằng đây chỉ là sản phẩm photoshop cùng lời phản pháo ngược lại: "Sao không hiểu là càng làm trò photoshop hình ảnh thì người thương chỉ thương hơn, nhìn qua cũng đủ hiểu chân tướng vụ việc nhỉ?".

Màn phản pháo của Miko Lan Trinh, lên tiếng bênh vực người tình. Ảnh: Chụp màn hình Phía bạn trai Kenji cũng có màn đáp trả "gắt", và cho rằng có người đứng sau giật dây mà không ai khác chính là tình cũ tên L của mình thế này đây: "Đừng đổ lỗi do 'anti', tội người ta. Đi xỏ mũi từng đó con người thì cũng gan lắm. Tự lập group, tự phát tán tin..., nể cho sự rảnh. Câu cuối tôi nói với cô này, đừng gây chuyện rồi nghĩ tạo một đống lùm xùm lên thì tôi không biết ai với ai để giải quyết và đâm ra oán ghét cả thế giới..., không nhé.

Chiêu này từng dùng với bao nhiêu nạn nhân rồi? Trước đến nay tôi vốn không bao giờ xem ai là kẻ thù. Nên cô có tiếp tục cố gắng phá hoại và đổ tội thêm cho nhiều người khác thì tôi cũng không ghét họ đâu, ngay cả khi họ có miệt thị tôi, thì đó cũng chỉ là cái 'tôi' méo mó tự cô vẽ nên. Cô cứ tiếp tục đi lừa người, coi thường tất cả và sống đời ảo tưởng, tự huyễn hoặc mình đi nhé. Chỉ cần thoát khỏi con người như cô, tôi cũng thấy mãn nguyện và sáng suốt rồi". Kể từ sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực, Kenji hạnh phúc hơn rất nhiều vì được là chính mình. Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-chuyen-gioi-lo-anh-nude-va-dong-thai-cua-miko-lan-trinh-428796.html