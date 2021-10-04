Thương Ali Hoàng Dương, tối ngày nói câu này khiến ai cũng muốn kề cận bên cạnh

Sao Việt 04/10/2021 18:02

Ali Hoàng Dương nói một câu gì trong “The Heroes” mà khiến ai cũng thương vậy?

The Heroes tuần này có sự thay đổi mới lạ khiến khán giả thích thú. The Heroes mời hẳn Vũ Cát Tường để song ca cùng các “chiến binh”. Tạm gác lại những MV “homemade” sáng tạo, chương trình gửi đến khán giả đêm nhạc sống cực chill.

Thương Ali Hoàng Dương, tối ngày nói câu này khiến ai cũng muốn kề cận bên cạnh - Ảnh 1

Thương Ali Hoàng Dương, tối ngày nói câu này khiến ai cũng muốn kề cận bên cạnh - Ảnh 2

Ali Hoàng Dương trong phần giao lưu cùng Vũ Cát Tường đã “tâng bốc” nữ ca sĩ chính là động lực cho các thí sinh tham gia “Giọng hát Việt” vì sự thành công rực rỡ sau khi giành vị trí Á quân từ chương trình. Bên cạnh đó, Ali Hoàng Dương cũng từng tham gia “Giọng hát Việt” và đoạt giải Quán quân. Khi trao đổi lý do sáng tác Hành tinh ánh sáng, Ali Hoàng Dương tự nhận mình là manh chiếu mới trong chuyện tình cảm: “Có ai yêu em đâu” khiến mọi người bật cười. Đối với Vũ Cát Tường, “Hành tinh ánh sáng” như bản tình ca mô tả “tình yêu sét đánh”. Sau phần trò chuyện, Ali Hoàng Dương và Vũ Cát Tường hát tặng ca khúc đến khán giả và khách mời. Sự kết hợp giữa Á quân và Quán quân của chương trình âm nhạc lớn khiến Ali Hoàng Dương tự tin hy vọng sẽ nhận được “triệu views”.

Thương Ali Hoàng Dương, tối ngày nói câu này khiến ai cũng muốn kề cận bên cạnh - Ảnh 3

Đón xem tập 21 “The Heroes”, được phát sóng vào lúc 21g15 chủ nhật ngày 10/10/2021 trên kênh VTV3.

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