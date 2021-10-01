Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn

Tập 3 chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí” 2021 sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 2.10 trên kênh VTV3 tiếp tục là sự góp mặt của 5 gương mặt “xịn xò” gồm ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương , Mâu Thuỷ trong vai trò đội trưởng và HLV trưởng Minh Phương cùng MC Sam.

Trong tập này không thiếu những khoảnh khắc hài hước của hai đội trưởng Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch khi cùng các cầu thủ nhí tham gia thử thách của chương trình. Mặc dù chưa tới lượt mình nhưng Ali Hoàng Dương đã rất “fair-play” đứng ra hướng dẫn đối thủ là đàn chị Mâu Thuỷ vượt qua thử thách. Đứng từ xa, Ali Hoàng Dương liên tục gào thét và ra hiệu cho Mâu Thuỷ, chính những khoảnh khắc cưng xỉu đã khiến fan cũng không nhịn được cười vì sự đáng yêu quá mức này.

Rất nhiều biểu cảm "cưng xỉu" của Ali Hoàng Dương trong tập phát sóng tiếp theo của "Cầu thủ nhí". Ảnh: BTC

Còn phía ST Sơn Thạch, anh chấp nhận bỏ hình tượng đứng đắn thường ngày để ngồi dáng “con cóc” để hướng dẫn các đồng đội. Vì lo “bầy con” không kịp vượt qua thử thách, cựu thành viên 365 ngồi cạnh liên tục chỉ ra tuyệt chiêu cho các đồng đội để sớm hoàn thành thử thách. Còn phía Mâu Thuỷ, thay vì đứng cổ vũ, nàng hậu quyết xong pha vào thử thách để mong giành chiến thắng về cho đội của mình.

Mâu Thủy. Ảnh: BTC

S.T Sơn Thạch. Ảnh: BTC

Tập 3 Cầu thủ nhí 2021 sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 2.10 trên kênh VTV3.