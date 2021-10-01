Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn

Giải trí 01/10/2021 06:38

Mặc dù chưa tới lượt mình nhưng Ali Hoàng Dương đã rất “fair-play” đứng ra hướng dẫn đối thủ là đàn chị Mâu Thuỷ vượt qua thử thách. Thần thái của nam ca sĩ như mọi khi được yêu thích nhất chương trình.

Tập 3 chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí” 2021 sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 2.10 trên kênh VTV3 tiếp tục là sự góp mặt của 5 gương mặt “xịn xò” gồm ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương, Mâu Thuỷ trong vai trò đội trưởng và HLV trưởng Minh Phương cùng MC Sam.

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 1
Ali Hoàng Dương bất bất "bạn - thù" chỉ đạo và cổ vũ nhiệt tình cho đội đối thủ Mâu Thủy. Ảnh: BTC

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 2

Trong tập này không thiếu những khoảnh khắc hài hước của hai đội trưởng Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch khi cùng các cầu thủ nhí tham gia thử thách của chương trình. Mặc dù chưa tới lượt mình nhưng Ali Hoàng Dương đã rất “fair-play” đứng ra hướng dẫn đối thủ là đàn chị Mâu Thuỷ vượt qua thử thách. Đứng từ xa, Ali Hoàng Dương liên tục gào thét và ra hiệu cho Mâu Thuỷ, chính những khoảnh khắc cưng xỉu đã khiến fan cũng không nhịn được cười vì sự đáng yêu quá mức này.

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 3

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 4

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 5

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 6

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 7

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 8
Rất nhiều biểu cảm "cưng xỉu" của Ali Hoàng Dương trong tập phát sóng tiếp theo của "Cầu thủ nhí". Ảnh: BTC

Còn phía ST Sơn Thạch, anh chấp nhận bỏ hình tượng đứng đắn thường ngày để ngồi dáng “con cóc” để hướng dẫn các đồng đội. Vì lo “bầy con” không kịp vượt qua thử thách, cựu thành viên 365 ngồi cạnh liên tục chỉ ra tuyệt chiêu cho các đồng đội để sớm hoàn thành thử thách. Còn phía Mâu Thuỷ, thay vì đứng cổ vũ, nàng hậu quyết xong pha vào thử thách để mong giành chiến thắng về cho đội của mình.

Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 9
Mâu Thủy. Ảnh: BTC
Cưng xỉu với 7749 sắc thái đáng yêu của Ali Hoàng Dương khi giúp đối thủ Mâu Thủy vượt game khó nhằn - Ảnh 10
S.T Sơn Thạch. Ảnh: BTC

Tập 3 Cầu thủ nhí 2021 sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 2.10 trên kênh VTV3.

'Mỹ nhân xứ Chùa Vàng' hở bạo khoe vòng 1 căng tròn sexy đến nghẹt thở trong bộ ảnh đón tuổi 29

'Mỹ nhân xứ Chùa Vàng' hở bạo khoe vòng 1 căng tròn sexy đến nghẹt thở trong bộ ảnh đón tuổi 29

Ngôi sao của "Chiếc là cuốn bay" vừa tung ra một bộ ảnh sexy nhất từ trước đến giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ali Hoàng Dương Càu thủ nhí 2021 Mâu Thủy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 26 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết