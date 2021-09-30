Một lần, giáo viên yêu cầu vẽ tranh người thân của mình và cậu bé đã vẽ tranh người mẹ của mình. Nhưng nhìn vào bức hình con trai vẽ, cô Nikki không khỏi sốc nặng và không thể tưởng tượng được trí óc của con cái ở độ tuổi lên 3.

Một bà mẹ tên Nikki Britton đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình lên mạng xã hội về việc giáo dục con cái. Cô có con trai tên Jack, mới 3 tuổi và đang học mẫu giáo.

Hóa ra cậu bé vẽ mẹ đang trong trạng thái... khỏa thân. Người phụ nữ nói thêm về hoàn cảnh bắt gặp bức tranh: "Tôi nhìn thấy bức tranh của con trai khi đi họp lớp. Con tự hào khoe đó là kiệt tác của Picasso, rồi còn đi khoe với bạn bè trong lớp nữa".

Những đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng nguy hiểm là chúng không biết nói dối, nên đôi khi kết hợp 2 thứ này khiến cho các bậc phụ huynh gặp phải tình huống dở khóc dở cười với mọi người, đặc biệt là ở trường lớp.

Bức ảnh chi tiết được cậu bé 3 tuổi mô tả lại mẹ trong tư thế nhạy cảm và khỏa thân khiến bà mẹ xấu hổ không nói nên lời trước các phụ huynh khác. Ảnh: Internet

Bà mẹ 1 con vô cùng ngại ngùng vì buổi họp lớp có cả các bậc phụ huynh khác tham dự. Người mẹ cũng đã nhắn tin phàn nàn với cô giáo tại sao lại để bức tranh đó xuất hiện công khai trước mọi người. Điều này dễ khiến vị phụ huynh bị người khác cho rằng hay có những hành động 18+ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cái nên trẻ con mới thấy và vẽ lại như thế.

Câu chuyện hài hước này đã nhận về rất nhiều bình luận trên MXH. Hầu hết đều tỏ ra thông cảm với tình cảnh éo le của người mẹ vì trẻ con thường rất thật thà. Điều khiến họ sốc hơn là suy nghĩ quá đỗi hồn nhiên của đứa trẻ. Thay vì vẽ luôn quần áo cho mẹ, cậu nhóc lại đi tỉ mỉ vẽ lại đầu tóc và còn chấm 2 chấm ở vùng nhạy cảm để biểu hiện đó là vùng ngực cho chuẩn xác với hình ảnh thực tế bên ngoài.

Các bậc phụ huynh cần cẩn thận với trí tò mò của con nhỏ và có phương pháp giáo dục đúng cách ngay từ tấm bé. Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ mới 3 tuổi, cha mẹ có thể dạy con ngay những kiến thức giới tính, những chỗ nào được động chạm và không được show ra cho người khác thấy. Đây cũng là lúc cha mẹ có thể dạy con: Đàn ông và phụ nữ cùng nhau "tạo" ra em bé, và em bé thì lớn lên trong tử cung của mẹ.

Rõ ràng việc giáo dục giới tính cho trẻ là càng sớm càng tốt. Tại Anh, pháp luật quy định rất rõ ràng là trẻ em đủ 5 tuổi là bắt buộc phải học các kiến thức về giới tính và tình dục cho đến khi tốt nghiệp trung học.