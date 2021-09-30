Mới đây, phiên tòa xét xử gã đàn ông rủ bạn về nhà cưỡng hiếp vợ mình được diễn ra thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, tại tòa án thành phố Jeju, Hàn Quốc đã diễn ra phiên xét xử 2 bị cáo A (44 tuổi) và B (50 tuổi) vì tội cưỡng hiếp người vợ của A bị thiểu năng trí tuệ của A là C, thuộc độ tuổi 40. Cuối phiên xét xử, 2 bị cáo A và B lần lượt nhận về mức án 9 năm và 7 năm tù giam. Cụ thể, A và B là bạn của nhau và địa điểm bọn chúng thực hiện hành vi đồi bại chính tại nhà của vợ chồng A. Nạn nhân bị lạm dụng tình dục tổng cộng 5 lần vào khoảng tháng 3/2019. Không chỉ vậy, tại thời điểm gây án, A còn lớn tiếng đe dọa vợ mình rằng: "Tôi sẽ tung tin đồn cô "ngủ" với người đàn ông khác" để ép nạn nhân chiều theo ý hắn. Ngoài ra, A còn bị cáo buộc bạo hành vợ, đánh và đá vào người cô khi bị đối phương từ chối yêu cầu quan hệ tình dục vào tháng 10/2019.

Tại phiên tòa xét xử, phía công tố đưa ra cáo buộc: "Hai bị cáo đã cùng nhau cưỡng hiếp nạn nhân, người dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Chúng tôi yêu cầu mức hình phạt nghiêm khắc dành cho họ". Ảnh minh hoạ: Internet Trong lời bào chữa cuối cùng, luật sư của A lập luận: "Thân chủ của tôi không hề hay biết nạn nhân bị rối loạn tâm thần và không cảm thấy nạn nhân bị áp lực từ mình nên mới phạm tội".

Lời bào chữa của luật sư sau đó đã khiến dân mạng vô cùng bất bình, không lý nào một người chồng lại không biết vợ mình có vấn đề tâm thần sau một thời gian dài sinh sống. Ngoài ra, luật sư biện hộ cho B cũng nói: "Vì nạn nhân bị rối loạn tâm thần, trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ lớp 2 nên không có năng lực từ chối yêu cầu vô lý của A. Ngoài ra, sự từ chối của nạn nhân không được tiếp nhận đúng nghĩa nên đã dẫn đến hành vi phạm tội của thân chủ tôi và A". Dù vậy, toà vẫn tuyên án A và B ngồi tù, công tố viên cũng yêu cầu tòa án công khai thông tin cá nhân của A và B. Đồng thời, buộc họ phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục, hạn chế làm việc tại các tổ chức liên quan đến trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên, các cơ sở phúc lợi cho người tàn tật trong vòng 10 năm. A và B cũng được yêu cầu đeo vòng chân điện tử sau khi mãn hạn tù 10 năm. Tất cả những yêu cầu của công tố đều được tòa án thông qua. Sau phán quyết của tòa, A và B chỉ cúi đầu và nói ngắn gọn: "Tôi xin lỗi", "Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng". Phiên xét xử cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/11 sắp tới.

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