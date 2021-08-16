Một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt giữ bởi cáo buộc cưỡng hiếp bất thành và giết người sau khi thi thể của cậu bé 13 tuổi được tìm thấy.

Theo India Today, vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại thị trấn Karawal Nagar, quận North East, bang Delhi, Ấn Độ vào thứ tư ngày 10/8 vừa qua. Một người đàn ông 31 tuổi đã bị cảnh sát địa phương tiến hành bắt giữ vì cáo buộc sát hại một cậu bé 13 tuổi sau khi không thể cưỡng hiếp cậu.

Bé trai 13 tuổi đã bị tên 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp bất thành sau đó giết hại tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát Delhi cho biết, họ nhận được một cuộc gọi vào tối muộn hôm đó về thi thể của một cậu bé vị thành niên được phát hiện tại bãi đất trống trong khu vực. Báo cáo pháp y cho thấy, nguyên nhân cái chết của cậu bé là bị chém chết và có một vết rạch sau được tìm thấy ở cổ của cậu.

Danh tính của nạn nhân sau đó cũng được xác nhận nhanh chóng. Được biết, bé trai này tên là Shivam đã rời nhà vào hôm thứ Tư và mất tích kể từ hôm đó.

Qua điều tra camera, cảnh sát nhận thấy lần cuối cùng Shivam xuất hiện là ở cùng với Vikas - con trai của vị chủ nhà. Ngay sau đó, Viskam đã bị tạm giam và thẩm vấn, anh ta cũng đã thú nhận mọi tội lỗi của mình trước sự tinh tường của các cảnh sát điều tra.

Vì muốn thoát tội, hung thủ đã ra tay cướp đi mạng sống của bé trai 13 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

"Bị cáo kể rằng anh ta đã vô cùng lo sợ và đập vào đầu nạn nhân nhiều lần bằng gạch đá tuy nhiên vì không chắc Shivam có còn sống không, anh ta đã rạch cổ họng của cậu một lần nữa. Đồng thời anh ta cũng không muốn bị bắt nên cuối cùng đã ra tay giết nạn nhân." - Một viên cảnh sát trả lời phỏng vấn của The Times of India.

Vụ án này đã được xác nhận là một vụ giết người bởi đồn cảnh sát Karawal Nagar. Các cuộc điều tra thêm vẫn đang được tiến hành.

Không trông con cẩn thận, cha mẹ đau khổ tột cùng khi chứng kiến con gái chết vì nuốt phải khóa kéo cao su Một bé gái 3 tuổi tại Anh vừa được báo cáo là tử vong vì ngạt thở sau khi nuốt một chiếc khóa kéo bằng cao su.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-nhan-va-kinh-hoang-ten-bien-thai-hiep-dam-bat-thanh-be-trai-13-tuoi-lien-lam-hanh-dong-nay-de-diet-tru-hau-hoa-418256.html