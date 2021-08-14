Một bé gái 3 tuổi tại Anh vừa được báo cáo là tử vong vì ngạt thở sau khi nuốt một chiếc khóa kéo bằng cao su.

Theo The Sun, sự việc xảy ra tại một khu mua sắm tại làng Aintree, thành phố Liverpool, Anh quốc ngày 10/8 vừa qua. Bé gái 3 tuổi không biết bằng cách nào đã vớ được một chiếc khóa kéo bằng cao su và cho vào miệng sau đó cô bé đã bị nghẹn chết và ngạt thở. Nhân viên tại khu mua sắm này đã cố hết sức để sơ cứu và cố gắng cứu cô bé, tuy vậy, bé gái không thể qua khỏi. Nguyên nhân cái chết được giải thích là cô bé đã tháo miếng cao su trên khóa kéo áo khoác của mình ra sau đó nuốt nó.

Chiếc khóa kéo cao su tai hại đã khiến cô bé chết nghẹn - Ảnh minh họa: Internet Cha của cô bé đã kiên trì vỗ vào lưng của con gái mình để chiếc khóa kéo này rơi ra đến khi các nhân viên y tế nhanh chóng đến nơi. Bé gái sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Alder Hey và qua đời chỉ ít lâu sau đó. Một nhân viên giấu tên tại khu mua sắm cho biết: "Tất cả mọi người có mặt khi đó đều đã rơi vào tuyệt vọng khi không thể cứu sống cô bé". Một nhân viên khác thì cho hay các nhân viên vẫn còn bị sốc sau khi biết tin về cái chết của bé gái xấu số.

Phát ngôn viên của Sở cảnh sát Merseyside nói: "Vào khoảng 9 giờ 50 tối ngày 10/3, dịch vụ cứu hộ đã nhận được thông tin về một bé gái ba tuổi bị nghẹt thở bên trong một khu mua sắm trên đường Ormskirk. Nhanh chóng, cháu bé được đưa đến bệnh viện nhưng đáng buồn là cháu bé đã tử vong sau đó không lâu. Tuy cái chết của cô bé 3 tuổi này không có gì đáng ngờ nhưng vẫn còn cần phải điều tra thêm. Hồ sơ vụ án vẫn đang trong quá trình xử lý." Cha mẹ cần cẩn thận hơn trong việc trông chừng con trẻ - Ảnh minh họa: Internet Trả lời phỏng vấn của báo chí, đại diện khu mua sắm đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân và lòng biết ơn đến với các nhân viên đã có mặt và hỗ trợ lúc đó tại cửa hàng. “Chúng tôi rất sốc và đau xót trước sự việc đau lòng này, chúng tôi cũng muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của bé gái. Ngoài ra, chúng tôi biết ơn các nhân viên đã hỗ trợ kịp thời tại cửa hàng và sẽ hỗ trợ họ hết mình trong khả năng của chúng tôi." - Đại diện khu mua sắm cho chia sẻ.

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