Tội ác man rợ: Gã đàn ông sát hại con gái riêng của vợ bị kết án 55 năm tù, luật sư khiếu nại 'bản án gì nặng vậy?'

Thế giới 13/08/2021 05:11

Sau khi sát hại con gái riêng của vợ, gã đàn ông đã bị kết án 55 năm tù. Tuy nhiên, luật sư của anh ta đã cho rằng mức án này là quá nặng nề.

Theo The Sun, ngày 11/8 vừa qua bị cáo Diogo da Silva Leite đã bị kết án 55 năm tù vì đã giết chết con gái riêng của vợ là bé Maria Clara, 1 tuổi ở thành phố Pindamonhangaba, Brazil vào tháng 10 năm ngoái. Được biết hắn ta đã chặt đầu con gái bằng một con dao mã tấu và giấc xác cô bé bên vệ đường.

Trong bản án 55 năm tù của Diogo, 54 năm là vì tội giết người có chủ đích, 1 năm 4 tháng vì tội giấu xác chết và 1 tháng 10 ngày vì khai man.

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Diogo da Silva Leite đa chặt đầu con gái rồi giấu xác và che đạy bằng hiện trường giả - Ảnh: The Sun

Tuy tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết cuối cùng, luật sư của Diogo đã bác bỏ bản án và cho rằng "hình phạt này quá cao" so với tội lỗi của bị cáo. Ông cho rằng, ngoài Diogo, còn có nhiều người khác tham gia vào vụ việc và vấn đề này đã được báo cáo trước đây.

Được biết, vào ngày 13/10 năm ngoái, Diogo đã đưa con gái riêng của vợ đi dạo ở bên ngoài nhưng khi anh ta trở về nhà lại chỉ có một mình. Khi bị vợ tra hỏi, anh ta trả lời rằng con gái của cô đã bị bắt cóc.

Ngay lập tức, vợ của Diogo đã báo cảnh sát với hy vọng rằng sẽ tìm được con gái của mình. Với trực giác của mình, các cảnh sát đã nghi ngờ Diogo từ lần gặp đầu tiên, ngoài ra, việc anh ta đợi tới tận 6 giờ sau khi con gái mất tích mới báo cáo cũng rất đáng nghi.

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Bé Maria Clara mới 1 tuổi đã phải chết vì thú tính của tên cha dượng - Ảnh: The Sun

Trong quá trình điều tra, một chi tiết hết sức quan trọng đã được cảnh sát thu được từ camera an ninh tại địa điểm mà Diogo đã khai nhận con gái bị bắt cóc cho thấy anh ta đã nói dối. Sau khi được tra hỏi, Diogo cũng đã thừa nhận tội ác của mình.

Diogo khai rằng anh ta đã tự tay chém đầu con gái bằng một con dao mã tấu và giấu xác cô bé trong một nơi được cây cối bao vây bên cạnh một đường cao tốc ở thành phố Taubate. Tại đó, thi thể của cô bé thật sự đã được tìm thấy trong tình trạng lõa lồ. Về lý do ra tay giết Maria, Diogo đã không hé răng nửa lời.

Theo các tài liệu từ Hội đồng Giám hộ Pinda, gia đình Maria từng bị báo cáo với chính quyền vì lạm dụng trẻ em trong quá khứ. Cụ thể, Maria và 2 anh chị của cô bé là nạn nhân của việc bị lạm dụng. Vào thời điểm đó, người dân địa phương đã rất tức giận và phóng hỏa căn nhà mà Diogo đang sống cùng với mẹ của Maria, các phụ nữ mang thai và trẻ em quá sợ hãi nên đã rời bỏ thị trấn.

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