Xác chết của bé gái 5 tuổi đã được tìm thấy dưới sông chỉ 1 ngày sau em bị mất tích, chứng cứ chỉ ra rằng khả năng cao em đã bị giết để hiến tế.

Tờ Hindu Times đưa tin, cảnh sát quận Charaideo, bang Assam, Ấn Độ đã tìm thấy một thi thể của bé gái 5 tuổi đã bị sát hại tại đây. Theo đó, cái chết của cô bé bị nghi là hiến tế người và một người hành nghề huyền bí đã bị bắt giữ vì bị cho là có liên quan đến vụ án. Cảnh sát cho biết, nạn nhân là em út trong một gia đình gồm 5 anh chị em. Vào đêm thứ hai ngày 9/8 vừa qua, cô bé đã bị bắt cóc trong lúc ngủ tại nhà của mình trong một trang trại bởi những kẻ không rõ danh tính. Sau đó, chị cả của cô đã báo cảnh sát về sự mất tích của em gái mình vào sáng thứ ba.

Bé gái 5 tuổi nghi bị giết để hiến tế - Ảnh minh họa: Internet Một cuộc điều tra với quy mô lớn đã diễn ra ngay lập tức. Thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và vớt lên từ sông Singlu vào tối thứ ba ngày 9/8. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện thêm 1 tấm vải đỏ đựng tro cốt cùng các đồ dùng khác được sử dụng trong nghi lễ mật thừa (một nghi lễ cần phải hiến tế trẻ em) bên bờ sông làm tăng khả năng cái chết của cô bé là một trường hợp hiến tế người. Thi thể hiện đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Một "Sadhak" (người hành nghề huyền bí) đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Đồng thời, một cuộc truy lùng lớn cũng đã được tổ chức để tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ án này.

Cha mẹ của bé gái đã buộc phải tham gia một cuộc thẩm vấn, sau đó 10 người trong đó có cả cha cô bé đã bị tạm giam để phụ tiếp tục thẩm vấn, phục vụ cho công tác điều tra, một viên cảnh sát địa phương cho biết. Đã có nhiều vụ hiến tế trẻ em xảy ra tại Ấn Độ được ghi nhận - Ảnh minh họa: Internet Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra gắt gao và khả năng cái chết của cô bé có liên quan đến nghi lễ hiến tế người vẫn không bị loại trừ. Viên cảnh sát này còn cho biết thêm, trước đây những cái chết bắt nguồn từ tục lệ hiến tế người đã từng xảy ra tại các vườn chè của người Adivasi (Adivasi là tên gọi chung của nhiều bộ tộc thiểu số và thổ dân tại Ấn Độ). Cụ thể, vào năm 2016, một bé gái 4 tuổi sau khi được gia đình thông báo mất tích đã được tìm thấy đã chết trong một vườn chè tại khu vực này vài ngày sau đó. Lục được tìm thấy, cơ thể của cô bé đã bị cắt xén nghiêm trọng.

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