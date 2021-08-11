Phát hiện 2 chú sư tử đã 'ngủ đông' được 28.000 năm, cơ thể nguyên vẹn gần như hoàn hảo

Hai chú sư tử hang động này là phát hiện hoàn hảo nhất từ trước tới giờ về xác ướp của loài động vật này.

Theo tờ Business Insider, từ trước tới nay chỉ mới có 4 cá thể sư tử hang động được tìm thấy. Hai xác ướp về loài này vừa được tìm thấy ở miền đông nước Nga được các nhà khoa học đánh giá là được bảo quản gần như hoàn hảo từ Kỷ Băng hà. Họ đặt cho chúng biệt danh là Boris và Sparta. Hai cá thể sư tử hang động vừa được tìm thấy ở miền đông nước Nga - Ảnh: Business Insider "Sparta có lẽ là động vật được bảo quản tốt nhất trong Kỷ Băng hà từng được tìm thấy, và gần như không bị hư hại gì ngoài một chút ở bộ lông. Nó ấy thậm chí còn giữ nguyên bộ râu. Boris bị hư hại nhiều hơn một chút, nhưng vẫn còn khá tốt". - Love Dalen, giáo sư Di truyền học Tiến hóa và là tác giả của một nghiên cứu mới về sư tử con, trả lời phỏng vấn của CNN.

Sư tử hang động (panthera spelaea) được xác định sống chủ yếu ở khu vực lục địa Á - Âu và tuyệt chủng vào khoảng 10.000 năm về trước trong kỷ băng hà. 2 cá thể Sparta và Boris được tìm thấy cách nhau 15 mét bên bờ sông Semyuelyakh tại vùng Viễn Đông nước Nga bởi những thợ săn ngà voi ma mút. Hai chú sư tử này được xác định đã chết từ khi mới còn rất nhỏ - Ảnh: Business Insider Tuy khoảng cách tìm thấy khá gần nhau như vậy, các nhà nghiên cứu xác nhận 2 chú sư tử hang động này không hề có họ hàng gì với nhau, thậm chí cách nhau 15.000 năm tuổi.

Theo đó con đực Boris khoảng 43.448 tuổi, con cái Sparta 27.962 tuổi được xác định dựa theo phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Khi chết, cả 2 con vật vẫn còn rất nhỏ, chỉ khoảng 1 - 2 tháng tuổi và đã loại trừ nguyên nhân tử vong bởi vì bị săn mồi. Sưu tử hang động là một trong những loài sư tử lớn nhất từng tồn tại trên trái đất - Ảnh minh họa: Internet Giáo sư Dalen nói với CNN: "Với tình trạng bảo quản của chúng, chúng phải được chôn vùi dưới băng rất nhanh. Vì vậy, có thể chúng đã chết trong một trận lở đất, hoặc rơi vào một vết nứt trên lớp băng vĩnh cửu. Lớp băng tuyết tạo thành các vết nứt lớn do quá trình tan băng và đóng băng theo mùa." Lông của sư tử con châu Phi có nhiều điểm tương tự với lông của 2 cá thể sư tử hang động được tìm thấy nhưng khác màu - Ảnh: Internet Tuy chất lông khá tương đồng với sư tử con châu Phi, nhưng màu lông của 2 con vật này lại khác hoàn toàn, Sparta có bộ lông xám màu hơn hẳn so với Boris. Các chuyên gia cho rằng, nếu có thể trưởng thành, màu lông của chúng sẽ chuyển sang xám nhạt để có thể ngụy trang ở vùng Bắc Cực lạnh giá của Siberia. Với 2 xác ướp nguyên vẹn được tìm thấy này, các nhà khoa học đang trong quá trình giải mã bộ gen của chúng để phục vụ cho các công trình nghiên cứu.

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