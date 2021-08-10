Kỳ lạ con suối chỉ phun ra nước khi... nghe thấy tiếng người và chỉ xảy ra mỗi năm 1 mùa

Thế giới 10/08/2021 12:45

Vì sự kỳ lạ của con suối này, nhiều người từ các thành phố lớn đã đến đây để tận mắt chứng kiến nó, biến nơi đây trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng.

The QQ, con suối thần kỳ này vốn là một mạch nước suối tọa lạc tại Bảng Hạ, huyện tự trị người Dao vùng Phúc Châu, thành phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chỉ cần vài tiếng động đặc thù, nước trong con suối nhỏ này tự khắc phun ra và hoàn toàn có thể uống được.

Theo đó, người dân chỉ cần gõ lên đá chỗ dòng suối vài cái để tạo ra tiếng động, chỉ cần chờ thêm 1 phút, nước trong suối tự động phun ra. Sau đó, gõ thêm vào cái thì dòng nước sẽ tự động rút lại và biến mất.

con suoi than ky 1
Rất nhiều người kéo đến để chiêm ngưỡng con suối thần kỳ - Ảnh: QQ

Người dân địa phương cho hay, con suối đặc biệt này vốn đã tồn tại từ lâu lắm rồi, từ thời ông cha đã biết cách gõ vào suối để nước phun ra. Vì nằm ngay khu vực có ruộng vườn, người nông dân xung quanh thường hay ghé lại để uống nước suối chữa khát.

Theo giải thích của Trưởng cục giám sát địa chất môi trường thành phố Hạ Châu kiêm kĩ sư cao cấp ông Lý Song Lợi giải thích về nguyên lý hoạt động của dòng suối "gọi" này. Vốn dĩ, không có bất kỳ một dòng suối nào có thể "nghe" được cả, tất cả là do hiện tượng mao dẫn của nước ngầm.

con suoi than ky 2
Chỉ cần gõ lên đá, con suối sẽ tự phun ra nước và có thể uống được - Ảnh: QQ

"Những loại suối này đa số phân bố ở những vùng tập trung đất đá vôi, đá Dolomite, nước ngầm và dung nham. Trong một vài kết cấu địa chất đặc thù của hang đá vôi, dạng suối như vậy sẽ được hình thành từ hoạt động âm thanh và hoạt động sống của các loại động vật thủy sinh.

Lúc người ta hét lớn hoặc phát ra âm thanh khác ở miệng suối, sóng âm sẽ truyền vào trong động chứa nước, từ đó gây ra những hiện tượng vật lý âm thanh như cộng hưởng, tiếng vang và áp thanh,… sau đó nước suối sẽ từ từ trào ra. Sau đó, âm thanh sẽ từ từ biến mất, hiện tượng vật lí âm thanh yếu dần, nước cũng theo đó rút lại." - Ông Lý Song Lợi nói.

con suoi than ky 3
Ông Lý Song Lợi giải thích về nguyên lý hoạt động của con suối - Ảnh: QQ

Ngoài ra, người dân nơi đây còn cho biết thêm, hiện tượng kỳ diệu này của con suối chỉ xảy ra một lần mỗi năm và mùa xuân. Còn vào những thời điểm khác trong năm dù có làm ra tiếng động to cỡ nào, nước suối cũng không xuất hiện.

Về vấn đề này, ông Lý Song Lợi nói rằng, nước chảy ra từ dòng suối vốn chỉ là lớp nước trên bề mặt của mạch nước ngầm. Vì lượng nước của mùa mưa và mùa khô có sự chênh lệch lớn nên thời điểm phun nước của suối "gọi" cũng có khác biệt.

Thiếu nữ bị đau bụng dữ dội, đến bệnh viện bác sĩ lôi ra một thứ kinh khủng, gây ám ảnh đến tột độ

Thiếu nữ bị đau bụng dữ dội, đến bệnh viện bác sĩ lôi ra một thứ kinh khủng, gây ám ảnh đến tột độ

Cho đến khi được gia đình đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ mới được sáng tỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều kỳ lạ con suối gọi con suối kỳ lạ

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 1 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 30 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 54 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 56 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích