Kỳ lạ con suối chỉ phun ra nước khi... nghe thấy tiếng người và chỉ xảy ra mỗi năm 1 mùa

Vì sự kỳ lạ của con suối này, nhiều người từ các thành phố lớn đã đến đây để tận mắt chứng kiến nó, biến nơi đây trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng.

The QQ, con suối thần kỳ này vốn là một mạch nước suối tọa lạc tại Bảng Hạ, huyện tự trị người Dao vùng Phúc Châu, thành phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chỉ cần vài tiếng động đặc thù, nước trong con suối nhỏ này tự khắc phun ra và hoàn toàn có thể uống được. Theo đó, người dân chỉ cần gõ lên đá chỗ dòng suối vài cái để tạo ra tiếng động, chỉ cần chờ thêm 1 phút, nước trong suối tự động phun ra. Sau đó, gõ thêm vào cái thì dòng nước sẽ tự động rút lại và biến mất.

Rất nhiều người kéo đến để chiêm ngưỡng con suối thần kỳ - Ảnh: QQ Người dân địa phương cho hay, con suối đặc biệt này vốn đã tồn tại từ lâu lắm rồi, từ thời ông cha đã biết cách gõ vào suối để nước phun ra. Vì nằm ngay khu vực có ruộng vườn, người nông dân xung quanh thường hay ghé lại để uống nước suối chữa khát. Theo giải thích của Trưởng cục giám sát địa chất môi trường thành phố Hạ Châu kiêm kĩ sư cao cấp ông Lý Song Lợi giải thích về nguyên lý hoạt động của dòng suối "gọi" này. Vốn dĩ, không có bất kỳ một dòng suối nào có thể "nghe" được cả, tất cả là do hiện tượng mao dẫn của nước ngầm.

Chỉ cần gõ lên đá, con suối sẽ tự phun ra nước và có thể uống được - Ảnh: QQ "Những loại suối này đa số phân bố ở những vùng tập trung đất đá vôi, đá Dolomite, nước ngầm và dung nham. Trong một vài kết cấu địa chất đặc thù của hang đá vôi, dạng suối như vậy sẽ được hình thành từ hoạt động âm thanh và hoạt động sống của các loại động vật thủy sinh. Lúc người ta hét lớn hoặc phát ra âm thanh khác ở miệng suối, sóng âm sẽ truyền vào trong động chứa nước, từ đó gây ra những hiện tượng vật lý âm thanh như cộng hưởng, tiếng vang và áp thanh,… sau đó nước suối sẽ từ từ trào ra. Sau đó, âm thanh sẽ từ từ biến mất, hiện tượng vật lí âm thanh yếu dần, nước cũng theo đó rút lại." - Ông Lý Song Lợi nói. Ông Lý Song Lợi giải thích về nguyên lý hoạt động của con suối - Ảnh: QQ Ngoài ra, người dân nơi đây còn cho biết thêm, hiện tượng kỳ diệu này của con suối chỉ xảy ra một lần mỗi năm và mùa xuân. Còn vào những thời điểm khác trong năm dù có làm ra tiếng động to cỡ nào, nước suối cũng không xuất hiện. Về vấn đề này, ông Lý Song Lợi nói rằng, nước chảy ra từ dòng suối vốn chỉ là lớp nước trên bề mặt của mạch nước ngầm. Vì lượng nước của mùa mưa và mùa khô có sự chênh lệch lớn nên thời điểm phun nước của suối "gọi" cũng có khác biệt.

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