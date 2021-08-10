Xót xa nhìn 500 triệu bị cắt vụn, đôi vợ chồng ròng rã 3 tháng để sắp xếp và cái kết khiến ai cũng ngỡ ngàng

Vì số tiền bị cắt vụn là quá lớn, đôi vợ chồng này đã quyết tâm mỗi ngày đều ngồi sắp xếp từ sáng sớm đến tối mịch suốt 3 tháng trời ròng rã.

Trang Sohu đưa tin, mới đây tại một ngân hàng thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, một cặp vợ chồng đã vác một bao tải chứa lượng lớn tiền mặt bị cắt vụn với hy vọng có thể đổi thành những tờ tiền lành lặn. Đối diện với sự việc lần đầu chứng kiến này, cả ngân hàng đều ồ lên kinh ngạc: "Làm sao mà cả đống tiền lại bị cắt vụn như thế này!". 140.000 NDT bị cụ Trần cắt vụn đến mức không kiểm định được - Ảnh: Sohu Lúc này người chồng mới kể, ông Trần - cha ruột của anh vì tuổi cao nên bị mắc chứng hoang tưởng và đãng trí tuổi già. Vậy nên, sau khi mua nhà mới, vợ chồng anh đã đón cụ về sống chung để tiện bề chăm sóc. Sau đó, căn nhà cũ của cụ Trần đã được rao bán và toàn bộ tiền bạc có được sau khi bán nhà luôn được ông cất giữ.

Vào một hôm, khi đang nấu ăn cho cha, người đàn ông này bỗng chết lặng khi nghe câu nói của ông Trần: "Đúng rồi! Số tiền bán nhà, các con không phải bận tâm nữa, bố đã cắt hết rồi!". Vợ chồng anh phải dành 3 tháng ròng rã chỉ để xếp tiền - Ảnh: Sohu Câu nói nửa đùa nửa thật của cha mình làm anh ta cuống cuồng đi tìm số tiền kia. Sau khi mở ra kiểm tra, số tiền 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) đã bị cắt vụn mất 140.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng). Ngay lập tức, người này đã mang bao tải tiền đến ngân hàng để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, thật xui xẻo cho gia đình anh, đại diện của ngân hàng việc trộn lẫn các mảnh tiền vào nhau như vậy khiến việc giám định tiền là hoàn toàn không thể nên không thể đổi lại tiền giúp anh được.

"Lúc đó, nhìn những tờ tiền mệnh giá 100 NDT bị cắt vụn không có cách nào phục hồi, tôi nấc nghẹn không nói nên lời", con trai cụ Trần nói. Tuy vậy, ông bà ta có câu: Cái khó ló cái khôn. Cặp vợ chồng này đã sắp xếp lại 140.000 NDT bị cắt nhỏ bằng cách in các tờ tiền mẫu ra giấy A4 để làm mẫu rồi xếp theo. Hơn nữa, để việc xếp tiền dễ dàng hơn, con trai cụ Trần còn phân loại các mảnh vụ ra các nhóm giống nhau và tập hợp thành 20 bộ mẫu. Thành quả đạt được là 108.000 NDT đã được xếp lại hoàn chỉnh và gửi ngân hàng phòng trường họp cụ ông cắt tiếp - Ảnh: Sohu "Vợ chồng chúng tôi đều bắt đầu công việc từ 7h và chỉ kết thúc vào lúc 24h mỗi ngày. Ròng rã suốt 3 tháng trời, chúng tôi đã ghép đc tổng cộng 1.080 tờ tiền. Tuy vậy, vẫn còn 32.000 NDT (hơn 110 triệu đồng) chưa thể ghép được. Chỉ đành chờ sau này nghĩ cách khác. Sau khi mang số tiền đã xếp lại đến ngân hàng và được giám định thành công, mới đây tổng cộng 108.000 NDT (hơn 380 triệu đồng) đã được phục hồi, cộng với 60.000 NDT chưa cắt, tất cả đều được gửi vào ngân hàng để phòng bố tôi sẽ lại cắt nó trong một ngày đẹp trời" - con trai cụ Trần cho hay.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nhin-500-trieu-bi-cat-vun-doi-vo-chong-rong-ra-3-thang-de-sap-xep-va-cai-ket-khien-ai-cung-ngo-ngang-416865.html