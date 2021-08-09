'Cô gái' xinh đẹp tham gia kỳ thi đại học, giám thị cảm thấy có điều kì quái và cái kết tù tội cho gã trai si tình

Thế giới 09/08/2021 14:21

Vì lo sợ người yêu mình không thể thi đậu đại học, chàng trai này đã gần như trót lọt khi giả gái để đi thi giúp cho "em yêu".

Trang Oddity Central đưa tin, một vụ việc dở khóc dở cười vừa xảy ra tại quốc gia Senegal (Châu Phi). Theo đó, một chàng trai đã bị bắt vì hành vi gian lận thi cử. Theo đó anh chàng Khadim Mboup (22 tuổi) là một sinh viên trường Đại học Gaston Berger de Saint-Louis, ở thị trấn Diourbel, thành phố Thiès, Senegal vì lo lắng cho việc thi đại học của bạn gái sẽ không thành công nên đã giả gái và tham gia thi giúp cô nàng.

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Chàng sinh viên 22 tuổi đã cải trang để thi giúp bạn gái - Ảnh: OC

Khadim đã cải trang nữ và qua mặt được các giám thị trong suốt 3 ngày thi tại trung tâm thi Tú tài (kỳ thi tốt nghiệp trung học). Khi sắp xong xuôi hết, một giám thị cảm thấy điều bất thường về "cô gái" này và mọi kế hoạch của đôi trẻ đã bị bại lộ.

Theo kế hoạch, Khadim đã mặc váy của bạn gái, độ tóc giả rồi che lại bằng một chiếc khăn truyền thống để cải trang thành nữ và thi hộ giúp cô người yêu. Thậm chí, để mọi chuyện thuận lợi, anh này còn trang điểm và mặc áo ngực để có vẻ ngoài giống như bạn gái của anh, Gangué Dioum, 19 tuổi.

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Nói về động cơ của việc làm này, anh chàng chia sẻ tất cả là do 2 chữa 'tình yêu' - Ảnh: OC

Vào ngày 31/7 vừa qua, Khadim đã bị buộc tội gian lận ngay tại nơi thi cử. Sau đó, Khadim bị buộc phải dẫn cảnh sát đến nơi bạn gái đang trốn tại một căn phòng trọ, cả 2 cùng bị bắt sau đó. Khadim cũng đã thừa nhận tất cả hành vi của mình và lý do của sự việc chỉ bắt nguồn từ tình yêu với cô bạn gái của mình.

Khadim chia sẻ: “Tôi đã hành động vì tình yêu, bởi vì bạn gái của tôi gặp khó khăn ở bộ môn tiếng Anh”.

Đối mặt với tội gian lận trong thi cử, cặp "trai tài gái sắc" này có nguy cơ bị cấm tham gia bất kỳ kỳ thi Giáo dục Quốc gia nào trong thời gian tối đa 5 năm, cấm tham gia bất kỳ kỳ thi kiểm tra trình độ hoặc văn bằng nào do một cơ sở giáo dục đại học công lập cấp. Ngoài ra, việc phải chịu ngồi tù từ 1 - 5 năm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

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Từ khóa:   cải trang nữ gian lận thi cử chàng trai si tình

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