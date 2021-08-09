Thấy gái xinh, tên biến thái lao tới cưỡng hôn nhưng phải chạy thục mạng vì phản ứng bất ngờ này của cô thiếu nữ

Bị kẻ biến thái cưỡng hôn trong thang máy, cô gái này đã có một phản ứng "ngược" khiến tên kia vô cùng sửng sốt và bỏ chạy đi ngay khi thang máy mở cửa.

Theo trang Sina, một vụ cưỡng hôn tại một chung cư ở Tứ xuyên đang được chia sẻ rộng rãi trên Internet. Cô gái bị sàm sỡ trong clip đã có một hành động khá ngược đời tuy nhiên đã làm cho tên biến thái phải bỏ đi và giữ cho tính mạng của mình được an toàn. Thông tin cụ thể về sự việc, vụ án cưỡng hôn này xảy ra vào năm ngoái. Lúc đó, một cô gái 24 tuổi tên là Tiểu Hồng đã gọi đến đồn cảnh sát Tứ Xuyên để báo cáo việc mình bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn ngay trong thang máy chung cư mà mình ở.

Gã đàn ông dùng sức giữ mặt của Tiểu Hồng để cưỡng hôn cô - Ảnh: Sina Tại cơ quan công an, Tiểu Hồng khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô bước vào thang máy để lên nhà thì có một người đàn ông đi theo cô từ phía sau. Tiều Hồng cho biết thêm, người đàn ông này vô cùng lạ mặt, là một người mà cô chưa từng gặp gỡ hay quen biết. Khi thang máy vừa đóng cửa lại và bắt đầu di chuyển, gã đàn ông này bỗng tiến đến gần Tiểu Hồng rồi đột nhiên dùng sức ép sát cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Nếu như là một người khác, họ sẽ lấy sức vùng vẫy để thoát khỏi tên đàn ông kia nhưng Tiểu Hồng lại có một hành động hoàn toàn khác khiến cho tên biến thái kia buông bỏ cô.

Tiểu Hồng không hề kháng cự lại tên biến thái - Ảnh: Sina Vì ý thức được việc cửa thang máy đang đóng chặt, cô cũng không hề biết được liệu gã đàn ông kia có mang theo bất kỳ hung khí gì có thể gây ra thương tích cho cô hay không nên Tiểu Hồng đã lựa chọn làm một điều hoàn toàn khác. Cô đã không hề kháng cự mà thậm chí còn chủ động nghe lời, đứng im cho gã biến thái kia muốn làm gì cũng được. Tuy vậy, phản ứng này của Tiểu Hồng thật sự đã có tác dụng. Gã đàn ông kia đã giật mình vì bất ngờ. Gã cảm thấy khá cụt hứng vì cô gái trước mặt không có lấy một chút kháng cự nào nên khi cửa thang máy vừa mở ra, ông ta đã lập tức ra ngoài để lại Tiểu hồng đang thở phào nhẹ nhõm trong thang máy. Sau đó, dù đã thoát nạn, Tiểu Hồng vẫn gọi cho cảnh sát để báo án. Tên biến thái bỏ đi vì không ngờ nạn nhân của mình lại ngoan ngoãn đến vậy - Ảnh: Sina Qua camera trong thang máy, cảnh sát Tứ Xuyên đã xác định được danh tính hung thủ và khẩn trương truy bắt hắn đưa về đồn. Tại cơ quan cảnh sát, gã biến thái này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng nửa chừng đã bỏ ý định vì trái với suy nghĩ của hắn, Tiểu Hồng lại tỏ ra ngoan ngoãn. Chính vì thế, gã đã cảm thấy sợ hãi và bỏ chạy. Sau đó, vì Tiểu Hồng không chịu bất kỳ thương tổn nào, cô cũng đồng ý không truy cứu sâu vào sự việc nên cuối cùng gã kia bị giam hành chính 7 ngày vì hành vi cưỡng hôn của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-gai-xinh-ten-bien-thai-lao-toi-cuong-hon-nhung-phai-chay-thuc-mang-vi-phan-ung-bat-ngo-nay-cua-co-thieu-nu-416656.html