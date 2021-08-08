Vụ hỏa hoạn đã lấy đi mạng sống của tất cả 5 đứa trẻ trong 1 gia đình, điều kì lạ là người mẹ lại để các con trong nhà không có người lớn mà bỏ ra ngoài.
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Trang AP đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày 6/8 vừa qua, nạn nhân là 5 đứa trẻ cũng là 5 anh em trong cùng một gia đình. Hiện tại, các nhà chức trách địa phương đang tiến hành xác định xem liệu những đứa trẻ này có bị mẹ cố ý bỏ lại hay không.
Sau khi được báo về một vụ cháy nhà ở TP Đông St. Louis, Hoa Kỳ, khu vực gần sông Mississippi khoảng 3h sáng ngày 6/8, lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức đến nơi xảy ra vụ việc. Trong căn hộ đang bốc cháy, những người lính cứu hỏa đã phát hiện một sự thật vô cùng đau lòng.
Theo quan chức Sở Cứu hỏa TP Đông St. Louis George McClellan, khi phá cửa vào nhà, 2 đứa trẻ được xác định đã chết trong phòng ngủ của mình, 3 đứa trẻ còn lại nằm bất tỉnh trên sàn nhà bếp. Nhưng khi được đưa ra ngoài, thêm 2 đứa trẻ nữa được tuyên bố tử vong, đứa còn lại cũng không qua khỏi dù cho đã được đưa đến bệnh viện.
Danh tính của 5 đứa trẻ được xác định là Deonta Davis Jr., 9 tuổi, Neveah Dunigan, Heaven Dunigan, đều 8 tuổi, Jabari Johnson, 4 tuổi và Roy-el Dunigan, 2 tuổi. Khi phát hiện ra hỏa hoạn, người mẹ đang ở bên ngoài, dù cho cố gắng xông vào nhiều lần, bà vẫn không thể giải cứu các con của mình.
Theo thông tin ban đầu của lực lượng cứu hỏa, không có người lớn nào ở trong nhà khi vụ cháy xảy ra và mẹ của những đứa trẻ ra ngoài làm một số việc vặt vào lúc đó. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó tuyên bố họ đang xác định lại thông tin này.
Được biết, đây là căn hộ mà gia đình này mới chuyển tới ở được 5 tháng. Trước đó, họ sống cùng nhau tại TP Đông St. Louis và căn hộ đó cũng đã bị lửa thiêu rụi.
Các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra về nguyên nhân đám cháy. Rất may là khi có vụ hỏa hoạn xảy ra, 7 hộ gia đình khác sống cùng tòa nhà đều vắng mặt nên không có thêm thương vong về người.