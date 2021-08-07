Tên trộm xe ô tô, trộm luôn cả 3 đứa trẻ bên trong, người cha hoảng loạn đuổi theo trong vô vọng

Thế giới 07/08/2021 05:00

Rất may mắn, tên trộm đã để lại chiếc xe và đứa trẻ cách đó không xa, người cha cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đoàn tụ với những đứa con nhỏ của mình.

The Sun tin, vào ngày 27/7 vừa qua tại thị trấn Bolton, Greater Manchester, phía Tây Bắc Anh quốc một vụ trộm xe kinh hoàng đã xảy ra khi mà những đứa con của chủ xe vẫn còn đang ở trong.

Sau khi về nhà từ một đám cưới, anh Zahid Nazir, 37 tuổi cùng 3 đứa con nhỏ là Khadlijah 8 tuổi, Muhammad Ahad 7 tuổi và Ayesha 10 tháng tuổi ngồi ở hàng ghế sau xe. Sau khi về đến nhà, 3 đứa trẻ vẫn còn ở trong xe còn anh Zahid thì ra ngoài nói chuyện với vợ ở một chiếc xe khác.

bat coc 1
Tên trộm rát thành thạo việc đột nhập xe của người khác - Ảnh: Cắt từ clip

Nhưng chỉ trong vài giây nói chuyện đó, có một sự việc kinh khủng đã xảy ra. Một tên trộm đã bất ngờ lẻn vào trong xe và phóng đi với tốc độ chóng mặt mà không biết trên xe vẫn còn người.

Theo ghi nhận của chiếc camera an ninh trước nhà Zahid, tên trộm đã lẻn vào xe trong lúc Zahid không chú ý một cách rất nhanh chóng và cẩn thận. Khi nhận ra xe mình bất ngờ khởi động, Zahid đã đuổi theo nhưng bị chiếc xe hất văng xuống đường khi nó đánh lái sang bên trái.

Ngay sau đó, Zahid đã báo với cảnh sát để được giúp đỡ. Cũng rất may mắn khi chiếc điện thoại của vợ anh vẫn còn ở trong chiếc xe này và nó được gắn một phần mềm định vị có thể dùng để tìm ra vị trí của chiếc xe và các con anh.

bat coc 2
Anh Zahid đuổi theo chiếc xe và bị té ngã lăn ra đường - Ảnh: Cắt từ clip

Chỉ khoảng 20 phút sau, Zahid đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc khi cảnh sát thông báo rằng đã tìm thấy xe và các con của anh hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ thương vong nào. Tuy vậy, sau khi được giải cứu thành công, các con của Zahid đã bị ám ảnh nặng, anh cho biết chúng đã phải vật lộn để ngủ ngay chính trong ngôi nhà của mình vì nỗi sợ hãi những kẻ đột nhập.

Anh nói thêm: “Tôi không thể tin được khi tôi quay lại và thấy chiếc ô tô đang phóng đi, tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả và theo bản năng tôi biết mình phải cố gắng ngăn cản kẻ đang đưa con mình đi.

Sau đó, tôi cảm thấy rất hoảng loạn và lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với các con, đó là một khoảnh khắc thực sự xúc động. Tôi rất vui vì các con vẫn ổn".

bat coc 3
Khi anh Zahid nhận ra chiếc xe mình bất ngờ khỏi động và lạp tức trở lại xe - Ảnh: Cắt từ clip

Anh Zahid bàng hoàng kể lại sự việc rằng lúc ấy là 2 giờ 45 phút sáng, cả gia đình vừa trở về từ một đám cưới, anh để lại các con trong xe rồi ra ngoài nói chuyện với vợ thì tên trộm đến và lấy chiếc xe đi. Sau tầm 20 phút thì anh nhận được thông báo đã tìm thấy các con của mình ở một đoạn đường khá vắng vẻ. Zahid cũng tin rằng, lý do mà tên trộm để chiếc xe lại là hắn không hề nhận ra các con của anh có trên xe lúc hắn ăn trộm.

Anh nói thêm: "Khi nhìn thấy các con của mình, tôi bắt đầu khóc. Tôi thậm chí còn không đủ lý trí để chạy đến bên các con, tôi cứ đứng để khóc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi chúng lại ở bên tôi và không bị thương".

Zahid cũng cho biết không chỉ mỗi bọn trẻ mà cả gia đình quá sợ hãi vì sự việc trên. Đến mức họ phải ở nhờ nhà một người bạn trong vài đêm.

"Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc bán nhà và xe hơi để cố gắng giữ an toàn cho mọi người, đó là một tình huống kinh khủng", Zahid nói.

Sau khi lấy được đoạn video từ camera an ninh, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều ra vụ việc này. Họ cho rằng tên trộm chỉ bộc phát hành động vào thời điểm đó khi vô tình đi ngang qua và nhận thấy Zahid đang đứng xa xe của mình. Tuy nhiên, Zahid lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

bat coc 4
Anh Zahid cuối cùng cũng đoàn tụ được với các con - Ảnh: The Sun

Zahid cho biết: "Bạn có thể thấy trong video rằng kẻ làm điều này rất lén lút. Tôi nghĩ rằng điều tồi tệ đã được lên kế hoạch. Thông thường, đó là thời gian tôi đi làm về mỗi tối nhưng đúng vào đêm đó, tôi lại đi dự đám cưới, tôi nghĩ họ biết điều đó".

Một phát ngôn viên của sở cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Vào ngày 27/7, cảnh sát đã được gọi báo về một vụ trộm xe hơi có chủ đích. Các cuộc điều tra đã xác định rằng một người đàn ông đã lén lái chiếc xe đi khi nó đỗ ở bên đường. Có 3 đứa trẻ ngồi trong xe, sau đó tất cả xe và người đều được tìm thấy an toàn.

Khi cảnh sát đến, những đứa trẻ có mặt trong xe được đưa về với cha mẹ một cách an toàn. Không có thương tích nào. Không có vụ bắt cóc nào được thực hiện liên quan đến âm mưu trộm xe và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục".

Người đàn ông không nói chuyện với vợ trong suốt 20 năm vì... ghen tị với con

Người đàn ông không nói chuyện với vợ trong suốt 20 năm vì... ghen tị với con

Chỉ vì vợ yêu thương các con quá nhiều mà người chồng này lại nảy sinh lòng ghen tị và cái kết 20 năm không hé răng với vợ nửa lời.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn trộm xe hơi bắt giữ người Định vị

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 55 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 55 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 55 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 24 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 48 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích