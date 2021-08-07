Sau khi về nhà từ một đám cưới, anh Zahid Nazir, 37 tuổi cùng 3 đứa con nhỏ là Khadlijah 8 tuổi, Muhammad Ahad 7 tuổi và Ayesha 10 tháng tuổi ngồi ở hàng ghế sau xe. Sau khi về đến nhà, 3 đứa trẻ vẫn còn ở trong xe còn anh Zahid thì ra ngoài nói chuyện với vợ ở một chiếc xe khác.

The Sun tin, vào ngày 27/7 vừa qua tại thị trấn Bolton, Greater Manchester, phía Tây Bắc Anh quốc một vụ trộm xe kinh hoàng đã xảy ra khi mà những đứa con của chủ xe vẫn còn đang ở trong.

Theo ghi nhận của chiếc camera an ninh trước nhà Zahid, tên trộm đã lẻn vào xe trong lúc Zahid không chú ý một cách rất nhanh chóng và cẩn thận. Khi nhận ra xe mình bất ngờ khởi động, Zahid đã đuổi theo nhưng bị chiếc xe hất văng xuống đường khi nó đánh lái sang bên trái.

Nhưng chỉ trong vài giây nói chuyện đó, có một sự việc kinh khủng đã xảy ra. Một tên trộm đã bất ngờ lẻn vào trong xe và phóng đi với tốc độ chóng mặt mà không biết trên xe vẫn còn người.

Ngay sau đó, Zahid đã báo với cảnh sát để được giúp đỡ. Cũng rất may mắn khi chiếc điện thoại của vợ anh vẫn còn ở trong chiếc xe này và nó được gắn một phần mềm định vị có thể dùng để tìm ra vị trí của chiếc xe và các con anh.

Anh Zahid đuổi theo chiếc xe và bị té ngã lăn ra đường - Ảnh: Cắt từ clip

Chỉ khoảng 20 phút sau, Zahid đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc khi cảnh sát thông báo rằng đã tìm thấy xe và các con của anh hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ thương vong nào. Tuy vậy, sau khi được giải cứu thành công, các con của Zahid đã bị ám ảnh nặng, anh cho biết chúng đã phải vật lộn để ngủ ngay chính trong ngôi nhà của mình vì nỗi sợ hãi những kẻ đột nhập.

Anh nói thêm: “Tôi không thể tin được khi tôi quay lại và thấy chiếc ô tô đang phóng đi, tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả và theo bản năng tôi biết mình phải cố gắng ngăn cản kẻ đang đưa con mình đi.

Sau đó, tôi cảm thấy rất hoảng loạn và lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì tôi cũng được đoàn tụ với các con, đó là một khoảnh khắc thực sự xúc động. Tôi rất vui vì các con vẫn ổn".

Khi anh Zahid nhận ra chiếc xe mình bất ngờ khỏi động và lạp tức trở lại xe - Ảnh: Cắt từ clip

Anh Zahid bàng hoàng kể lại sự việc rằng lúc ấy là 2 giờ 45 phút sáng, cả gia đình vừa trở về từ một đám cưới, anh để lại các con trong xe rồi ra ngoài nói chuyện với vợ thì tên trộm đến và lấy chiếc xe đi. Sau tầm 20 phút thì anh nhận được thông báo đã tìm thấy các con của mình ở một đoạn đường khá vắng vẻ. Zahid cũng tin rằng, lý do mà tên trộm để chiếc xe lại là hắn không hề nhận ra các con của anh có trên xe lúc hắn ăn trộm.

Anh nói thêm: "Khi nhìn thấy các con của mình, tôi bắt đầu khóc. Tôi thậm chí còn không đủ lý trí để chạy đến bên các con, tôi cứ đứng để khóc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi chúng lại ở bên tôi và không bị thương".

Zahid cũng cho biết không chỉ mỗi bọn trẻ mà cả gia đình quá sợ hãi vì sự việc trên. Đến mức họ phải ở nhờ nhà một người bạn trong vài đêm.

"Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc bán nhà và xe hơi để cố gắng giữ an toàn cho mọi người, đó là một tình huống kinh khủng", Zahid nói.

Sau khi lấy được đoạn video từ camera an ninh, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều ra vụ việc này. Họ cho rằng tên trộm chỉ bộc phát hành động vào thời điểm đó khi vô tình đi ngang qua và nhận thấy Zahid đang đứng xa xe của mình. Tuy nhiên, Zahid lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Anh Zahid cuối cùng cũng đoàn tụ được với các con - Ảnh: The Sun

Zahid cho biết: "Bạn có thể thấy trong video rằng kẻ làm điều này rất lén lút. Tôi nghĩ rằng điều tồi tệ đã được lên kế hoạch. Thông thường, đó là thời gian tôi đi làm về mỗi tối nhưng đúng vào đêm đó, tôi lại đi dự đám cưới, tôi nghĩ họ biết điều đó".

Một phát ngôn viên của sở cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Vào ngày 27/7, cảnh sát đã được gọi báo về một vụ trộm xe hơi có chủ đích. Các cuộc điều tra đã xác định rằng một người đàn ông đã lén lái chiếc xe đi khi nó đỗ ở bên đường. Có 3 đứa trẻ ngồi trong xe, sau đó tất cả xe và người đều được tìm thấy an toàn.

Khi cảnh sát đến, những đứa trẻ có mặt trong xe được đưa về với cha mẹ một cách an toàn. Không có thương tích nào. Không có vụ bắt cóc nào được thực hiện liên quan đến âm mưu trộm xe và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục".