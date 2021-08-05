Bị phán quyết 11 năm tù vì lôi bạn gái xềnh xệch giữa phố, gã đàn ông còn biện minh 'chỉ muốn người yêu về nhà'

Theo đó, khi thấy gã đàn ông này lôi cô gái tàn nhẫn như vậy, Anahi đã cầm máy quay quay lại toàn bộ sự việc, đồng thời lên tiếng can ngăn: "Anh đang làm gì đó?". Sau đó Anahi đã giải cứu thành công cô gái tội nghiệp kia và đưa cô ấy đến đồn cảnh sát để tố giác hành vi bạo lực của tên kia.

Theo Peru 21, vào ngày 8/10/2017 một video quay lại cảnh một người đàn ông đang kéo tay một cô gái gái rồi lôi xềnh xệch cô ngoài phố bất chấp nhiều người can ngăn được lưu truyền mạnh mẽ trên MXH bởi một người dùng Facebook tên Anahi Aguilar. Người này còn cho biết, vụ việc xảy ra tại một chung cư ở khu vực thủ đô Lima, Peru.

Về nguyên nhân của việc bị lôi kéo ngoài đường, Micaela kể rằng mình đã bị Martin kề dao vào cổ để nói ra mật khẩu của điện thoại di động. Nhân lúc gã không để ý, Micaela đã bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị bắt lại và xảy ra sự việc như trong video.

Tại cơ quan công an, nạn nhân Micaela De Osma cho biết, gã đàn ông kia chính là bạn trai cô, danh tính của gã cũng được tiết lộ là Martín Alonso Camino Forsyth. Micaela cho biết thêm, mình và bạn trai đã hẹn hò được hơn 1 năm, đúng là Martin thường hay xô đẩy và quát mắng cô nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta bạo lực với cô như vậy.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin rầm rộ, chị gái của Martin đã thừa nhận hành vi kinh khủng em trai: "Cả gia đình đang vô cùng xấu hổ bởi hành động bạo lực của Martin - em trai tôi. Martin là một con nghiện ma túy nặng nhưng lại từ chối mọi sự giúp đỡ từ phía người thân hay bạn bè. Quả thật, không có bất kỳ lý do gì có thể biện minh cho hành động vô nhân tính của Martin đối với bạn gái của nó".

Anahi can ngăn lúc Micaela bị kéo len cầu thang - Ảnh: Peru 21

Một trong những nhà báo nổi tiếng tại Peru, Paola Agaz cho rằng sở dĩ mà video lại thu hút nhiều lượt xem đến vậy là do video đã quay được cận cảnh và chi tiết những cảnh mà nạn nhân bị bạo hành. Đoạn video này còn có thể được dùng làm bằng chứng mạnh nhất để chống lại bị cáo.

Sự việc sau đó nhận được sự quan tâm của toàn Peru, quy mô ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này đích thân yêu cầu điều tra kỹ lưỡng làm rõ mọi chuyện. Bên cạnh đó, Liên hiệp Phụ nữ Peru tuyên bố sẽ sát cánh bên cạnh nạn nhân đến cùng để đòi lại công bằng cho cô.

Micaela khai nhận mình thường xuyên bị Martin bạo hành - Ảnh: Peru 21

Tại các phiên tòa xét xử vụ việc, lời biện hộ của luật sư bào chữa bị cáo Martin, ông Javier Arribas nói rằng cô Micaela đã đe dọa thân chủ của ông bằng cái chết nên Martin mới phải lao đến ngăn cản người yêu làm chuyện dại dột. Còn về việc lôi bạn gái xềnh xệch giữa phố, vị luật sư này cho biết bị cáo chỉ muốn đưa bạn gái về nhà vì trách nhiệm của anh là bảo vệ cô Micaela bởi cô chỉ sống một mình trong khi cả gia đình đang ở nước ngoài.

Tuy nhiên, lời biện hộ có phần "nực cười" của luật sư Javier lại không thể thuyết phục được phiên tòa. Martin sau đó bị tuyên án 11 năm tù giam vào tháng 11/2019 với tội danh cố ý giết người. Ngoài ra, Martin còn phải bồi thường cho Micaela một khoản tiền vì những hành động mà gã đã làm với cô.

Bị cáo Martin bị kết án 11 năm tù và phải bồi thường tiền cho nạn nhân - Ảnh: Peru 21

Bên cạnh đó, sau khi thụ án được 5 năm, Martin bị truất quyền làm cha mẹ và quyền giám hộ. Sau đó, hắn còn bị cấm tiếp cận nạn nhân và gia đình của cô cùng một số người khác mà tòa chỉ định với thời hạn mãi mãi.