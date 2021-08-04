Cô gái này bỗng nhiên lên cơn co giật rồi tử vong khi đang "vui vẻ" với bạn trai mới quen trên xe ô tô của anh chàng.

Trang Tori đưa tin, một vụ án mới đây tại Brazil đang nằm trong tâm điểm của truyền thông. Người tử vong được xác nhận là Gabrielly Dickson, 15 tuổi hiện sống cùng gia đình tại Sao Paulo, Brazil. Vào ngày 1/8 vừa qua, khi đang vui vẻ cùng bạn trai hơn 11 tuổi trong xe ô tô của anh ta, cô bất ngờ ngất xỉu. Thiếu nữ 15 tuổi Gabrielly Dickson chết khi đang quan hệ với bạn trai trong xe ô tô - ảnh: Naija News Bạn trai 26 tuổi của Gabrielly kể lại, khi ấy anh nhận ra môi và da của bạn gái đang tái dần đi, tay thì vặn ra sau như bị co rút. Ngay lập tức,anh chàng này đã đưa Gabrielly đến cơ sở y tế UPA Jardim Casquiero ở thành phố Cubatao để cấp cứu.

Theo tin tức từ trang G1, sau khi đến bệnh viện, tình trạng của Gabrielly đã khá xấu nên dù cho các bác sĩ có tận tình chữa trị nhưng cô gái này vẫn không thể qua khỏi. Cuối cùng, Gabrielly được xác nhận đã chết vào 1 giờ 20 phút sáng ngày 2/8. Khi đang 'mây mưa' cùng bạn trai, Gabrielly bỗng lên cơn co giật - Ảnh minh họa: Internet Khác với nhiều nơi trên thế giới, tại Brazil, tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục là 14. Vậy nên bạn trai của Gabrielly sẽ không bị truy tố khi quan hệ với cô. Tuy nhiên, người này vẫn sẽ bị điều tra để làm sáng tỏ cái chết của cô thiếu nữ 15 tuổi.

Cảnh sát địa phương sau đó đã có mặt ở bệnh viện vì nghi ngờ rằng Gabrielly đột tử vì đã bị bạn trai bạo hành. Tuy nhiên bác sĩ chỉ có tìm thấy một ít máu trong âm đạo của cô ngoài ra không có dấu hiệu gì về việc nạn nhân bị đánh đập. Mối quan hệ của Gabrielly và người bạn trai hơn 11 tuổi không được gia đình biết tới - Ảnh: G1 Trả lời truyền thông, gia đình của Gabrielly cho biết họ không biết gì về mối quan hệ của cô với người bạn trai lớn hơn 11 tuổi và cả việc liệu cô có mắc chứng bệnh gì gây ra đột tử hay không. Dự kiến trong tuần này, giám định viên y tế địa phương sẽ tiết lộ nguyên nhân tử vong của Gabrielly. Ở một diễn biến khác, trong một tuyên bố được đưa ra trước đó, giới chức thành phố Cubatao cho biết Sở cảnh sát Cubatao sau khi tiến hành pháp y đã cho rằng Gabrielly tử vong là một cái chết vô cùng đáng ngờ, vì vậy cần được điều tra thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Số người tử vong trong trận mưa 'nghìn năm có 1' tại Trung Quốc tăng gấp 3 lần, 300 người chết và hàng chục người mất tích Theo con số thống kê mới nhất trong trận mưa 'nghìn năm có 1' diễn ra tại Hà Nam, Trung Quốc, con số thương vong đã tăng gấp 3 lần so với công bố được đưa ra trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-vui-ve-trong-xe-thi-co-giat-thieu-nu-15-tuoi-dot-tu-khien-ban-trai-hon-11-tuoi-bang-hoang-415819.html