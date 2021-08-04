Kinh dị đôi chân người lộ ra từ cốp chiếc xe đi quá tốc độ, phía sau là một sự thật vô cùng... quá đáng

Sau khi nhận được tin báo có một đôi chân trong cốp chiếc xe đang phóng như bay trên đường, cảnh sát đã mau chóng tiếp cận và sự thật không tưởng phía sau đã được hé lộ.

Theo trang 163, đêm ngày 29/7 vừa qua, vào lúc 11 giờ đêm, tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cảnh sát đã nhận được tin báo từ người dân rằng có một chiếc ô tô đang di chuyển với vận tốc khá nhanh trên đường. Nhưng hơn hết, người này cam đoan đã thứ một thứ vô cùng kì dị là đôi chân người đang lộ ra từ sau cốp chiếc xa này. Một đôi chân lộ ra từ chiếc xe đang phóng nhanh vào lúc nửa đêm thạt quá là rùng rợn - Ảnh: 163 Thực tế, thời gian gần đến nửa đêm khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ lại có một chiếc xe lao nhanh trên đường cùng đôi chân đang lộ ra từ cốp xe dễ làm cho người ta liên tưởng đến các vụ án mạng hoặc bị bắt cóc. Vì vậy, chỉ vừa nhìn thấy, đã có người báo cảnh sát để điều tra một cách kịp thời.

Vì đặc thù của vụ việc, cảnh sát thành phố Miên Dương đã gấp rút điều động nhân lực để truy bắt phương tiện trên một cách vô cùng gấp rút. Sau hơn 20 phút truy đuổi và tìm kiếm, chiếc xe cuối cùng cũng bị chặn lại và cả 4 người trên xe đều được khống chế. Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy quả thật có một đôi chân người đang lộ ra từ trong cốp xe nên yêu cầu chủ phương tiện lập tức mở cốp để tiến hành điều tra. Bên trong đúng như dự đoán chính là một người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhưng hóa ra ông ta chỉ là đang ngủ mê mệt vì quá say mà thôi.

Bên trong quả thực có một người đang nằm bất động - Ảnh: 163 Theo khai nhận của những người đi chung xe, vừa nãy họ có hơi quá chén nên người đàn ông hiện đang nằm trên cốp xe không thể nào đi nổi vậy nên mới có cơ sự này. Tuy nhiên, những người khác có can ngăn ông ta làm như vậy nhưng ông ấy lại nhất quyết muốn nằm trong cốp xe ngủ "cho thoải mái". Điều tra sơ bộ của cảnh sát, người chủ xe là họ Văn còn người nằm trong xe họ Hà cùng với những người đi chung trên xe đều là đồng nghiệp tại một công trường gần đây. Vào tối hôm đó, sau khi tan ca, Hà, Văn và nhóm bạn đã rủ nhau ăn nhậu đến mức say sỉn. Lúc sớm, những người này có 'chè chén' với nhau nên mởi xảy ra cơ sự trên - Ảnh minh họa: Internet Lúc tối muộn, khi mọi người đều lên xe của Văn về nghỉ ngơi thì Hà lại khăng khăng đòi nằm ngủ trong cốp xe. Dù cho có nhiều người ngăn cản nhưng Hà vẫn kiên quyết làm vậy nên Văn đã đóng tạm cốp sau rồi lái xe đi. Sau đó, vì quá chật chội nên Hà đã duỗi chân ra khỏi cốp xe, không ngờ lại dọa cho người khác một trận khiếp vía. Vì sự việc trên, cảnh sát địa phương đã xử phạt những người liên quan vì hành vi lái xe nguy hiểm và vi phạm giao thông theo quy định của pháp luật.

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