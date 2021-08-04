Kinh dị đôi chân người lộ ra từ cốp chiếc xe đi quá tốc độ, phía sau là một sự thật vô cùng... quá đáng

Thế giới 04/08/2021 06:01

Sau khi nhận được tin báo có một đôi chân trong cốp chiếc xe đang phóng như bay trên đường, cảnh sát đã mau chóng tiếp cận và sự thật không tưởng phía sau đã được hé lộ.

Theo trang 163, đêm ngày 29/7 vừa qua, vào lúc 11 giờ đêm, tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cảnh sát đã nhận được tin báo từ người dân rằng có một chiếc ô tô đang di chuyển với vận tốc khá nhanh trên đường. Nhưng hơn hết, người này cam đoan đã thứ một thứ vô cùng kì dị là đôi chân người đang lộ ra từ sau cốp chiếc xa này.

an mang 1
Một đôi chân lộ ra từ chiếc xe đang phóng nhanh vào lúc nửa đêm thạt quá là rùng rợn - Ảnh: 163

Thực tế, thời gian gần đến nửa đêm khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ lại có một chiếc xe lao nhanh trên đường cùng đôi chân đang lộ ra từ cốp xe dễ làm cho người ta liên tưởng đến các vụ án mạng hoặc bị bắt cóc. Vì vậy, chỉ vừa nhìn thấy, đã có người báo cảnh sát để điều tra một cách kịp thời.

Vì đặc thù của vụ việc, cảnh sát thành phố Miên Dương đã gấp rút điều động nhân lực để truy bắt phương tiện trên một cách vô cùng gấp rút. Sau hơn 20 phút truy đuổi và tìm kiếm, chiếc xe cuối cùng cũng bị chặn lại và cả 4 người trên xe đều được khống chế.

Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy quả thật có một đôi chân người đang lộ ra từ trong cốp xe nên yêu cầu chủ phương tiện lập tức mở cốp để tiến hành điều tra. Bên trong đúng như dự đoán chính là một người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhưng hóa ra ông ta chỉ là đang ngủ mê mệt vì quá say mà thôi.

an mang 2
Bên trong quả thực có một người đang nằm bất động - Ảnh: 163

Theo khai nhận của những người đi chung xe, vừa nãy họ có hơi quá chén nên người đàn ông hiện đang nằm trên cốp xe không thể nào đi nổi vậy nên mới có cơ sự này. Tuy nhiên, những người khác có can ngăn ông ta làm như vậy nhưng ông ấy lại nhất quyết muốn nằm trong cốp xe ngủ "cho thoải mái".

Điều tra sơ bộ của cảnh sát, người chủ xe là họ Văn còn người nằm trong xe họ Hà cùng với những người đi chung trên xe đều là đồng nghiệp tại một công trường gần đây. Vào tối hôm đó, sau khi tan ca, Hà, Văn và nhóm bạn đã rủ nhau ăn nhậu đến mức say sỉn.

an mang 3
Lúc sớm, những người này có 'chè chén' với nhau nên mởi xảy ra cơ sự trên - Ảnh minh họa: Internet

Lúc tối muộn, khi mọi người đều lên xe của Văn về nghỉ ngơi thì Hà lại khăng khăng đòi nằm ngủ trong cốp xe. Dù cho có nhiều người ngăn cản nhưng Hà vẫn kiên quyết làm vậy nên Văn đã đóng tạm cốp sau rồi lái xe đi. Sau đó, vì quá chật chội nên Hà đã duỗi chân ra khỏi cốp xe, không ngờ lại dọa cho người khác một trận khiếp vía.

Vì sự việc trên, cảnh sát địa phương đã xử phạt những người liên quan vì hành vi lái xe nguy hiểm và vi phạm giao thông theo quy định của pháp luật.

Bé trai mất tích trong đêm khiến cả nhà nhốn nháo đi tìm, mở rương đồ chơi ra ai cũng rụng rời chân tay

Bé trai mất tích trong đêm khiến cả nhà nhốn nháo đi tìm, mở rương đồ chơi ra ai cũng rụng rời chân tay

Cứ ngỡ rằng cậu bé đã bị bắt cóc, ai ngờ đâu sự thật trong rương đồ chơi đã giúp cả gia đình sáng tỏ được mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   bắc cóc bạn nhậu say sỉn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 33 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 33 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 33 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 2 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 26 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích