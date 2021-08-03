4 đứa trẻ ngây thơ sống bên thi thể phân hủy của mẹ suốt nhiều năm, nguyên nhân sâu xa khiến ai cũng bồi hồi xúc động

Thế giới 03/08/2021 10:30

Vì nghe lời mẹ, 4 đứa trẻ vẫn sống bên cạnh xác khô của mẹ trong suốt nhiều năm trời mà không thông báo cho bất kỳ ai.

Trang News18 đưa tin, vào ngày 21/10/2021 vừa qua, trong khi kiểm tra nhà của một người phụ nữ tên Lanrinda Jolly, 56 tuổi sống tại quận Davidson, Tennessee, Hoa Kỳ, cảnh sát đã phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh khủng. Thi thể của cô Jolly đã được tìm thấy bị phân hủy nghiêm trọng đến mức chỉ còn bộ xương khô được vùi sâu dưới những lớp quần áo trong phòng ngủ của cô.

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Chân dung cô Lanrinda Jolly - Ảnh: News18

Nhưng điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó. Trong khi cô Jolly đã qua đời nhiều năm như vậy, 4 đứa con của cô vẫn sinh hoạt bình thường trong nhà và không hề nói với ai về chuyện mẹ đã chết như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trả lời phỏng vấn của WKRN, anh Anthony Jolly - em trai của cô Jolly đã miêu tả về hiện trạng của thi thể chị mình khi được phát hiện là chẳng còn gì ngoài bộ xương khô. Ngoài ra, anh tin rằng chị mình đã chết từ lâu dù cho khám nghiệm tử thi cho thấy cô mới chỉ qua đời được có 2 năm.

"Sau khi sự việc xảy ra, tôi gọi cho cháu gái và hỏi đứa trẻ mẹ đã nằm như thế được bao lâu rồi thì con bé nói từ đầu năm 2017. Tôi đã bị sốc" - Anthony kể lại.

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Ngôi nhà cô Jolly sống cùng 4 đứa con - Ảnh: News18

Anthony cho biết thêm, sở dĩ 4 đứa cháu của mình vẫn có thể thản nhiên sống chung với xác chết của mẹ nhiều năm như vậy là vì chúng bị chậm phát triển trí tuệ, sự thật là chúng còn không hề nhận thức được mẹ mình đã chết. Mặc dù không mấy thân thiết nhưng anh vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của chị cùng các cháu. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mỗi khi anh gọi tới thì người nghe máy lại là các cháu và chúng viện đủ lý do để anh gặp được chị từ bận đến đang ngủ hay đã ra ngoài,...

Vì lý do trên, Anthony quyết định gọi báo cho cảnh sát về chuyện bất thường này. Cảnh sát sau đó có đến kiểm tra nhà của Jolly vào tháng 8/2020 nhưng các con cô nói rằng mẹ đã đi ra ngoài. Cảnh sát cũng chẳng mẩy may nghi ngờ và cứ thế ra về.

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Xác chết của Jolly khi được tìm thấy chỉ còn mỗi bộ xương khô - Ảnh minh họa: Internet

Lý giải về nguyên nhân 4 đứa trẻ vẫn bình thản sống bên xác mẹ nhiều năm như vậy mà không ai hay biết, Anthony cho biết 4 đứa cháu của mình rất nghe lời mẹ. Jolly từng dặn dò các con rằng tuyệt đối không gọi điện cho bất kỳ ai và chúng đã vâng lời tuyệt đối.

Theo tình trạng phân hủy của xác chết, cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết của cô Jolly. Ngoài ra, cách bọn trẻ vẫn có thể sống sót qua khoảng thời gian dài như vậy mà không có ai chăm sóc cũng nằm trong diện nghi vấn nhưng cảnh sát tuyệt nhiên không tiết lộ bất kỳ điều gì về việc này.

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