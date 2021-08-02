Kiểm tra gầm giường trước khi ngủ, người phụ nữ tá hỏa phát hiện 18 con rắn cực độc đang bò lúc nhúc

Thế giới 02/08/2021 16:39

Vì sự cố này, một thời gian dài sau đó người phụ nữ này đã bị ám ảnh tâm lý đến mức không ngủ được vì nhìn đâu cũng thấy rắn.

Theo trang USA TODAY, mới đây, tại thành phố Augusta, bang Georgia, Hoa Kỳ một người phụ nữ tên là Trish Wilcher đã phát hiện một ổ rắn độc cực lớn ngay trong ngôi nhà của cô. Thật may là dù cho cô đã vô tình chạm vào chúng bằng tay không nhưng cô không hề bị cắn.

Vào một buổi tối vào tháng 7/2021, trước khi đi ngủ, cô Trish phát hiện có một vật thể lạ dưới gầm giường của mình nên đã mạnh dạn đưa tay vào kiểm tra. Điều bất ngờ là khi cô chạm vào "thứ đó" đột nhiên di chuyển.

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Trish phát hiện tới 18 con rắn cạp nia dưới gầm giường của mình - Ảnh: USA TODAY

Thấy khó hiểu vô cùng, Trish đã nhìn xuống và vô cùng kinh hãi khi dưới đó là hơn chục con rắn to nhỏ đang lúc nhúc bò trườn. Sau đó, cô gọi cho chồng mình là anh Max Wilcher bắt rắn. Kết quả là ngay dưới giường của cô có đến 17 con rắn cạp nia con và 1 con rắn cái đã trưởng thành. Sau đó, anh Max đã đem thả chúng ở một con suối gần đó.

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Dù đã bắt hết rắn, Trish vẫn không thể nào chợp mắt được vì quá ám ảnh - Ảnh: USA TODAY

Được biết, rắn cạp nia là loài rắn cực độc, trên thế giới và cả Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều ca tử vong vì vết cắn của loài rắn này. cô Trish quả thật rất may mắn khi thời điểm cô chạm vào chúng thì chúng lại không hề tấn công cô.

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Rắn cạp nia là loài rắn cực độc nhưng số lượng lại khá nhiều, dù ở Việt Nam hay nước ngoài thì loài rắn này rất hay lẻn vào nhà dân - Ảnh minh họa: Internet

Sau ký ức kinh hoàng đó, Trish đã đăng tải lên Facebook của mình những bức ảnh chụp lại ổ rắn: "Không biết đã bắt được con cuối cùng chưa, tối nay sợ quá không dám chợp mắt". Cô chia sẻ thêm, bản thân hiện tại luôn trong trạng thái lo lắng và sợ hãi, thậm chí ngay tại ngôi nhà của mình cô cũng không dám đi lại nhiều. "Có lẽ tôi sẽ cần lời tư vấn từ bác sĩ tim mạch", Trish Wilcher chia sẻ.

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Để ổn định lại tâm lý, Trish dự định sẽ gặp bác sĩ tim mạch - Ảnh: USA TODAY

Ông Daniel Sollenberger, nhà sinh vật học của Sở Tài nguyên bang Georgia cho biết, tại địa phương này việc rắn cạp nia vào nhà dân không phải là chuyện hiếm gặp. Những con rắn nhỏ thường vào nhà thông qua các lỗ cống vì ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ đồ ăn.

'Tự dưng mà nhìn thấy rắn đã thấy sợ vô cùng rồi, huống chi lại ở chung phòng với rắn độc?' Một người bạn của Trish bình luận dưới bài đăng của cô.

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