Được xác nhận là đã chết và đưa về nhà an táng, người đàn ông này bỗng nhiên tỉnh dậy ngay trong đám tang của mình khiến người thân vừa bất ngờ vừa hoảng.

Theo tờ Daily Star, một người đàn ông được cho là "từ cõi chết trở về" đang làm điên đảo truyền thông Lebanon khi bất ngờ tỉnh dậy ngay trong đám tang của mình. Sự việc được ghi nhận tại thành phố Hermel, thuộc tỉnh Baalbek-Hermel, Cộng hòa Lebanon. Dù đã nằm trong quan tài, người đàn ông này thật ra vẫn chưa chết - Ảnh minh họa: Internet Hiện nay, video quay lại toàn cảnh sự việc đang được quan tâm chú ý trên Internet. Vẫn chưa rõ lý do gì mà người đàn ông này lại có thể "hồi sinh" sau khi được xác nhận là đã chết.

Đoạn video bắt đầu bằng cảnh rất nhiều người vây quanh một quan tài để được nhìn người đã chết lần cuối. Có thể thấy, người đàn ông đã nhắm mắt xuôi tay được rất nhiều yêu mến khi còn sống vì có đến hàng trăm người có mặt tại đó để đưa tiễn ông. Người thân của ông liên tục làm hô hấp nhân tạo để giúp ông điều chỉnh lại nhịp thở - Ảnh: Cắt từ clip Sau đó, một người phụ nữ được cho là người thân của ông ấy đã khóc rất thảm thương và chạm tay vào thi thể ông lần cuối trước khi đưa đi chôn cất. Tuy nhiên, lúc này người phụ nữ và vài người khác cảm thấy một việc khá kỳ lạ. Cơ thể người đàn ông lúc này đang chuyển động giống như còn đang thở.

Ngay lập tức, những người này đã làm hô hấp nhân tạo cho người đàn ông và ông ta đã lấy lại được nhịp thở ổn định. Sau đó, họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới để đưa người đàn ông đến bệnh viện nhầm can thiệp y tế kịp thời. Xe cấp cứu sau đó nhanh chóng đã đến nơi và đưa người đàn ông đến bệnh viện - Ảnh: Cắt từ clip Truyền thông địa phương đưa tin, sau khi làm các kiểm tra cần thiết, các chuyên gia y tế đã xác nhận người đàn ông vẫn còn sống. Tuy vậy, việc vì sao ông ta lại được chẩn đoán là đã qua đời thật sự khó có thể giải thích được. Việc "hồi sinh" sau khi được chẩn đoán đã chết của người đàn ông này khá giống với một trường hợp đã xảy ra vào tháng 8/2020 ở Indonesia. Bé gái 12 tuổi tên Siti Masfufah Warda sau khi được xác định đã tử vong và người thân đang giúp cô bé lau người lần cuối thì đột nhiên phát hiện cô bé bỗng bất ngờ mở mắt, thân nhiệt cũng ấm lên thấy rõ. "Chúng tôi cũng phát hiện tim con bé đập trở lại, cơ thể cũng cử động được bình thường", ông Ngasiyo, cha của Warda, kể lại. Tuy vậy, phép màu thật sự đã không xảy ra, bé Warda vẫn không qua khỏi. Chỉ một tiếng sau khi "trở về từ cái chết", cô bé đã qua đời thật sự và thi thể của em được chôn cất tại nghĩa trang làng Lambangkuning.

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