Bé gái 3 tuổi chết thảm với 19 chỗ xương bị gãy vì thú tính của người mẹ ruột cùng gã tình nhân độc ác

Thế giới 02/08/2021 07:02

Hành hạ chính con đẻ của mình mỗi ngày để thỏa mãn được thú tính, người phụ nữ cùng gã nhân tình nhận ngay cái kết đắng.

Theo The Sun, một bé gái 3 tuổi đã qua đời sau thời gian dài bị chính mẹ ruột cùng tình nhân của mẹ bạo hành thể chất. Điều đáng nói, sau khi con gái ra đi chưa bao lâu, người phụ nữ này liên tục tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì trên MXH.

Vào ngày 27/ vừa qua, phiên tòa xét xử vụ án bé gái 3 tuổi tên Kaylee-Jayde Priest đã diễn ra tại tại tòa án Kingshurst, Anh quốc. Được biết, bé gái đã qua đời vào tháng 8/2020.

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Bé Kaylee-Jayde Priest qua đời tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: The Sun

Vào ngày 9/8/2020, Nicola Priest, 23 tuổi vào phòng của Kaylee - con gái mình để gọi con bé dậy thì phát hiện cô bé bất tỉnh và lay mãi không dậy. Sau đó, Nicola nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ, khi cấp cứu tới nơi, bé Kaylee được xác nhận đã không còn thở được vào tiếng rồi.

Kết quả pháp y cho thấy, trên cơ thể của bé Kaylee có nhiều vết bầm tím để lại do bị đánh đập ở vùng bụng và ngực. Theo phỏng đoán của cảnh sát, Kaylee đã bị một kẻ lẻn vào nhà ăn trộm giết chết vì cô bé đã khóc thét lên và gã lo sợ mình sẽ bị phát hiện, gia đình cũng đồng ý với cảnh sát về việc này. Sau đó, để mau chóng tìm ra hung thủ, một cuộc điều tra lớn đã được mở.

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Kẻ giết hại em lại chính là mẹ ruột và đồng phạm là gã bạn trai cảu mẹ - Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, đến tận 6 tuần sau, cảnh sát mới phát hiện ra kẻ sát nhân thật sự và sự thật đó quá là đau đớn. Và người đó chính là Nicola - mẹ ruột của Kaylee. Thì ra, cảnh sát vẫn luôn theo dõi MXH của gia đình Kaylee để xem thử có gì bất thường không thì phát hiện ra hàng loạt hành động khó hiểu của người mẹ trên TikTok.

Cụ thể, chỉ một thời gian ngắn sau cái chết của con gái mình, Nicola đã quay trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí vui vẻ hơn nhiều qua hàng loạt clip nhảy nhót vui nhộn mà cô ta đã đăng lên TikTok. Cảnh sát cảm thấy khó hiểu vì Nicola đã không bỏ sót bất kỳ một trend nào trên nền tảng này, quả thật các hành động này không hề giống với biểu hiện của một người mẹ vừa mất con.

Ngay lập tức, Nicola bị bắt giữ vì bị tình nghi là kẻ giết chết con gái mình. Tại đồn, sau quá trình hỏi cung, cảnh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ và khoanh vùng thêm 1 nghi phạm là Callum Redfern, 21 tuổi - bạn trai của Nicola. Qua đó, cảnh sát biết được Nicola và bạn trai của mình đã một thời gian dài bạo hành Kaylee.

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Chung cư Stonebridge Crescent, nơi bé Kaylee sống với người mẹ sát nhân - Ảnh: BBC

Ngay trước ngày phát hiện ra thi thể của Kaylee, tức là tối ngày 8/8/2020, Callum khi đánh Kaylee đã quá tay và gây ra cái chết cho cô bé. Vì để che đậy cho tội ác của mình, cặp đôi vô nhân tính này đã làm bộ như chỉ phát hiện ra cô bé vào sáng hôm sau. Điều này lý giải cho việc trên cơ thể của Kaylee có tổng cộng tới 19 chỗ gãy xương lẫn cũ và mới.

Tuy vậy, cả Nicola và Callum vẫn nhất quyết không chịu nhận tội trong suốt gần 1 năm vụ án được truy tố. Nicola còn đổ hết mọi tội lỗi cho gã bạn trai Callum và chỉ thừa nhận một tội danh cho duy nhất là đã đứng nhìn lúc con gái bị hành hạ.

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Nhiều người đến tưởng niệm bé Kaylee xấu số - Ảnh: The Sun

Vào phiên tòa hôm 27/7, Nicola cho biết: "Việc tôi thực hiện những video nhảy múa không có nghĩa là tôi không đau khổ, không nhớ con bé. Tôi làm vậy chỉ vì tôi bị nghiện dùng mạng xã hội".

Được biết, 2 nghi phạm Callum Redfern và Nicola Priest đều đang bị cáo buộc tội giết người và bạo hành trẻ em. Phiên tòa tiếp theo sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cho cặp đôi thú tính này.

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Từ khóa:   mẹ giết con bạo hành trẻ em cha dượng đánh đập con riêng

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