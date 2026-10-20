Sau hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 20/10/2026 04:45

3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành.

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn này sẽ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần người tuổi Ngọ nỗ lực nhiều hơn nữa thì sẽ có được cơ ngơi rực rỡ. Đến cuối năm, tuổi ngọ sẽ cảm nhận được tài vận và cuộc sống tinh thần đang dần cải thiện tích cực. Nếu làm ăn kinh doanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt.

Người độc thân có nhiều khả năng sẽ tìm được một nửa ưng ý của mình vào thời gian tới. Đối với những người đã có người yêu hoặc gia đình thì năm mới là thời điểm hạnh phúc tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn nên tránh tranh luận gay gắt với đối phương và giấu giếm cảm xúc của mình. 

Sau hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài, làm ăn nên tìm những mối hợp tác hoặc quy mô kinh doanh phù hợp với khả năng, kiếm được khá nhiều tiền bạc. Với những người tuổi Sửu đang làm công ăn lương cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá, hoặc thậm chí có cơ hội được thăng chức, tăng lương được bạn bè đồng nghiệp ghi nhận những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trước đó.

Bên cạnh đó, con giáp này có sao Thiên Ấn chiếu mệnh nên vô cùng may mắn của những người tuổi Mùi, thậm chí còn vượng hơn nữa. Trong thời gian này, nhờ đó, bản mệnh có cơ hội thúc đẩy tài lộc tiền bạc rủng rỉnh không ai sánh bằng, đầu óc cũng linh thông để có được những sáng tạo mới.

Sau hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ được quý nhân phù trợ, người tuổi Dần không chỉ được ban phát tài lộc rủng rình mà còn tự thân tìm ra những cơ hội kiếm tiền để duy trì tài khí trong thời gian tới. Đặc biệt, sự nghiệp của bạn cũng thẳng đường thăng tiến giàu có hơn người. Do bản mệnh gặp nhiều may mắn ở nhiều phương diện, tài lộc dồi dào nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh nên làm gì cũng vô cùng thành công.

Đường tình duyên của con giáp này sẽ rực rỡ nhất trong thời gian tới. Nếu bạn đã có người yêu và quan hệ giữa hai người tạm ổn định thì nhiều điều thú vị và mới mẻ sẽ chờ đợi bạn trong năm mới. Với những người con độc thân sẽ có con đường tình duyên nở rộ, cuộc sống cực kỳ thành công hơn người. 

Sau hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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