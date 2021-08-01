Mẹ của bạn trai làm việc này khiến anh ta không cầu hôn nữa, netizen tung hoa chúc mừng cô bạn gái khi biết tin

Suýt tí nữa là cô gái này đã được bạn trai cầu hôn và có một cái kết tuyệt đẹp cho chuyện tình cảm. Tuy nhiên hành động này của mẹ bạn trai lại phá hỏng tất cả.

Theo Daily Star, mới đây một người đàn ông tên Dan đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình lên Tik Tok. Qua đó, anh ta đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái mình trong chuyến nghỉ dưỡng hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, việc sai lầm nhất chính là anh ta đã rủ cả gia đình của mình cùng đi. Vì để bạn gái cảm động và đồng ý với lời cầu hôn của mình, Dan đã lên một kế hoạch tỉ mỉ và bất ngờ dành riêng cho việc này. Theo đó, Bố của Dan sẽ là người quay lại khoảnh khắc đáng yêu này trong khi Dan sẽ quỳ một chân với chiếc nhẫn trên tay và cầu hôn bạn gái của mình.

Dan đã dự định cầu hôn bạn gái mình trước sự chúc phúc của cả nhà - Ảnh: Daily Star Mọi chuyện sẽ cực kỳ lãng mạn khi mọi người ghé qua một địa điểm du lịch nổi tiếng trong chuyến đi. Tuy nhiên, tất cả đã đổ sông đổ biển hết khi mà người mẹ của Dan làm việc này. Khi mà Dan đang định đưa tay vào trong áo lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ trước ra để cầu hôn bạn gái, mẹ của anh bất ngờ la lên từ sau máy quay: "Không, không, không!". Vì lý do đó, Dan quyết định dừng ngay việc cầu hôn lại rồi giả vờ chụp ảnh cùng cô bạn gái như chưa từng có việc gì xảy ra.

Vì loạt diễn biến này xảy ra quá nhanh, bố của Dan đã không biết gì mà vẫn tiếp tục hoàn thành vai trò của mình là quay phim lại toàn bộ sự việc. Sau khi đăng tải về câu chuyện cầu hôn có phần kỳ quặc của mình lên TikTok, hàng loạt phản ứng của cư dân mạng trở nên vô cùng khó hiểu. Theo đó, thay vì khuyên anh chàng nên cầu hôn bạn gái mình một lần nữa, netizen đã thay nhau chúc mừng cô bạn gái vì thoát khỏi một chàng trai "bám váy mẹ". Khoảnh khắc Dan định rút nhẫn ra cầu hôn bạn gái nhưng đã dừng lại vì nghe theo lời mẹ - Ảnh: Cắt từ clip "Cô gái ấy thật may mắn, vừa tránh được một bà mẹ chồng kiểm soát, vừa thoát khỏi anh chồng không có chính kiến." "Những người đàn ông như thế này đúng là ác mộng đó." "Đây là lý do chúng ta nên cầu hôn chỉ có 2 người với nhau." Tuy nhiên, trước hàng loạt bình luận chỉ trích mình, Dan vẫn giữ quan điểm và bình tĩnh đáp trả: "Mẹ là người hiểu rõ điều gì tốt nhất cho tôi. Nếu ai phản đối ý kiến của bà thì người đó là kẻ xấu". Bên cạnh đó, Dan chia sẻ thêm, tuy lần cầu hôn này đã thất bại hoàn toàn nhưng sau đó anh và bạn gái đã quay trở lại chính địa điểm đó để đính hôn với nhau. Tưởng chừng sẽ nhận lại nhiều chúc phúc, cư dân mạng lại khá thất vọng khi cô gái vẫn lựa chọn ở bên người đàn ông vì nghe lời mẹ đã không cầu hôn với cô.

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