Cái chết kinh hoàng của người phụ nữ tại buổi họp lớp và trò đùa vô nhân tính đến 'lạnh người' của hội bạn học

Thế giới 31/07/2021 14:30

Khi chứng kiến người phụ nữ qua đời một cách bất ngờ ngay trước mặt, những người được cho là bạn học của cô ấy chỉ dửng dưng đứng nhìn, thậm chí lấy cơ thể của cô ra làm trò đùa.

Sau khi tốt nghiệp, nhiều người mất liên lạc với các bạn học cũ vậy nên các buổi họp lớp chính là dịp để được gặp lại họ. Nhưng ngoài những hoạt động tốt đẹp như ôn lại các kỷ niệm cũ hay hỏi thăm nhau, nhiều người lại cho rằng các buổi họp lớp chính là nơi có thể hiểu được bản chất của nhau rõ ràng nhất.

Theo QQ, mới đây tại thành phố Cát Lâm, Trung Quốc, nhóm bạn học khóa 83 của trường trung học cơ sở Tứ Bình đã tổ chức một buổi họp lớp. Tuy nhiên, đang ở giữa buổi gặp mặt, có một vụ việc xảy ra làm dư luận phẫn nộ bởi bản chất xấu xa của những con người có mặt tại đó.

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Thời khắc người phụ nữ ngã xuống khi đang phát biểu - Ảnh: QQ

Tại buổi họp lớp, có một người phụ nữ mặc váy xanh lá đứng lên phát biểu. Bỗng dưng, cô ấy dừng lại, ánh mắt đờ đẫn rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.

Vì sự việc quá đỗi bất ngờ, hội trường lúc đó bỗng nháo nhào lên. Có một số người chạy đến xem tình hình của người bạn học này ra sao thì phát hiện cô đã tắt thở. Tuy vậy, thay vì gọi cấp cứu hay giúp đỡ cho cô ấy, những người này lại lạnh lùng lôi điện thoại ra quay phim và bắt đầu bình phẩm về cái chết của cô.

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Chỉ vài phút sau, cô đã tắt thở, tay chân tím ngắt - Ảnh :QQ

Những người mang danh nghĩa "bạn học cũ" lúc này thay nhau đoán xem nguyên nhân tử vong thực sự của người phụ nữ này là gì. Có người nói cô ấy bị đột quỵ, có người đoán rằng cô bị nhồi máu cơ tim... tuy nhiên không có ai nêu ra ý kiến tìm cách giúp đỡ cô.

Sau đó, máy quay chuyển đến cảnh một người đàn ông, trên miệng ông ta còn cười rất vui vẻ, người này vừa cười vừa thuật lại cái chết của bạn mình như đang kể chuyện cười tiếu lâm: "Chúng tôi đang tham gia tiệc họp lớp. Một người bạn học đã ngã xuống đất, cô ấy bị lên cơn đau tim".

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Người đàn ông này kể lại việc bạn mình chết như đang kể một chuyện cười - Ảnh: QQ

Quá đáng hơn, một người còn quay cận cảnh bàn tay đã đổi màu tím ngắt của người phụ nữ đang nằm dưới đất và nói: "Đây mọi người xem. Đã qua 2-3 phút rồi. Tay cô ta đã tím ngắt hết cả lại, không biết tình trạng thế nào đây..."

Không dừng lại ở đó, ở những cảnh quay toàn, có thể nhận thấy có rất nhiều người vẫn thản nhiên ăn nhậu bên cạnh xác chết của bạn mình. Thậm chí, họ vẫn cười nói vô cùng rôm rả và chẳng thèm liếc mắt đến người bạn đã chết lấy một lần.

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Những người 'bạn học' khác vẫn thản nhiên dùng bữa và tám chuyện bên cạnh xác chết của người phụ nữ - Ảnh: QQ

Sau khi đoạn video trở nên viral trên mạng xã hội, netizen đã bàng hoàng trước sự dửng dưng và vô cảm đến phát sợ của những người bạn học kia, nhiều người còn bày tỏ suy nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ dám đi họp lớp thêm lần nào nữa sao khi xem xong clip trên.

 

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Từ khóa:   Đột quỵ Nhồi máu cơ tim cái chết đột ngột

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