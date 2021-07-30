'Xuýt xoa' vẻ đẹp lai cực phẩm của tiểu công chúa được mệnh danh là 'quốc bảo của Hoàng gia Campuchia'

Dù mới chỉ 10 tuổi, Công chúa Jenna đã được rất nhiều người hâm mộ và yêu thích bởi nhan sắc xinh đẹp và tài năng nổi trội từ thuở bé.

Sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ là 2 người đến từ 2 quốc gia hoàn toàn khác nhau, công chúa Campuchia Norodom Jenna sở hữu vẻ đẹp "chuẩn" con lai từ bố người Pháp và mẹ là người Campuchia. Sinh năm 2011, Jenna đã sống tại Pháp 4 năm sau đó được đón về Campuchia và sống cùng với gia đình Hoàng gia. Công chúa Jenna sở hữu vẻ đẹp cuốn hút khi chỉ mới 10 tuổi nhờ mang trong mình thêm dòng máu Pháp của cha - Ảnh: Khmer Times Lý giải cho thân phận công chúa, vốn mẹ của Jenna cũng là một công chúa của Campuchia, bà là Norodom Bupphary, con gái của Hoàng tử Norodom Chakrapong và cụ cố của Jenna chính là cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Sau khi về nước, Jenna được chú ý hơn gấp nhiều lần vì vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thần thái và xuất thân danh giá của mình.

Jenna có thói lưu loát tận 5 thứ tiếng - Ảnh: Khmer Times Vì thân thế "không phải dạng vừa" của mình, từ nhỏ Jenna đã được cung cấp điều kiện học tập tối ưu và tân tiến nhất. Ngoài thành tích học tập mà nhiều người phải ngưỡng mộ, Jenna còn có thể nói trôi chảy tận 5 thứ tiếng là Khmer, Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan. Có lẽ, vì cốt cách hoàng gia, từ nhỏ cô bé đã được giáo viên đánh giá là điềm đạm và thông minh. Mới 10 tuổi, Jenna đã khá thành cong trên con đường ca hát và diễn xuất - Ảnh: Khmer Times Công chúa Jenna còn có niềm đam mê to lớn với ca hát, cô bé còn thường đăng tải lên Instagram cá nhân của mình các clip biểu diễn hát bằng 5 thứ tiếng, hát được nhiều thể loại âm nhạc từ các ca khúc nổi tiếng quốc tế, các bài hát đồng quê đến những bản rap sôi động...

Cô bé thường xuyên đăng tải các clip trình diễn lên Instagram và kênh Youtube của mình - Ảnh: Khmer Times Đến năm 2018, Jenna trở nên vô cùng nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành một trong những thành viên hiếm hoi của hoàng gia Campuchia tham gia vào giới giải trí. Cô bé debut trở thành một ca sĩ nhí và đặt những bước đi đầu tiên trong con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Jenna là một trong những thành viên hoàng tọc hiếm hoi của Campuchia gia nhập làng giải trí - Ảnh: Khmer Times Từ tiểu công chúa quý giá của hoàng gia Campuchia, Jenna trở thành tâm điểm của giới giải trí khi hoạt động sôi nổi qua các vai trò như diễn viên, vũ công, mẫu ảnh và Đại sứ Thương hiệu Hoàng gia của Cellcard. Ngoài ra, cô bé còn tham gia đóng phim với 2 vai diễn trong 2 bộ phim truyền hình. Đặc biệt, bộ phim đầu tay Teptida Phkar Thkol Meas của Jenna nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả. Jenna thường quảng bá văn hóa Campuchia qua kênh Youtube của mình - Ảnh: Khmer Times Ngoài ra, người hâm mộ còn được gặp Jenna thường xuyên qua kênh Youtube của công chúa. Tính đến thời điểm hiện tại kênh riêng của Jenna đã đạt hơn nửa triệu lượt subscribe. Jenna dùng kênh Youtube này để đăng tải các clip trình diễn và quảng bá nền văn hóa nước nhà. Kệnh Youtube và Instagram của Jenna thu hút nhiều lượt theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình Với độ nổi tiếng hiện tại, công chúa Jenna đang là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ khi vừa thông minh xinh đẹp vừa có xuất thân đặc biệt. Có nhiều tài năng thiên bẩm, Jenna được kỳ vọng sẽ là một nhân tố đặc biệt, làm nên chuyện trong tương lai.

Cưới vợ để thoát tội cưỡng hiếp, sau đó giết luôn vợ rồi ném xác xuống vực để phi tang Người phụ nữ vì không muốn mang tiếng bị cưỡng hiếp nên đã đồng ý kết hôn cùng kẻ đã cưỡng hiếp mình. Không ngờ, thứ cô đánh đổi lại là cả mạng sống.

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