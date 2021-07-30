Đôi chân chảy máu không ngừng của cậu bé và hành trình tìm ra sự thật kinh hoàng của người bố về 'thủ phạm' dưới biển

Thế giới 30/07/2021 06:01

Chỉ vài giây ngâm chân xuống biển, cậu bé đã bị một sinh vật kinh khủng rỉa thịt, đôi chân cũng chảy máu không cách nào cầm được.

Theo Dailymail, đây là một sự việc xảy ra với cậu thiếu niên 16 tuổi đang sống tại Anh tên là Sam Kanizay. Tình trạng của cậu được cho là vô cùng mới lạ và còn là một câu hỏi chưa có lời đáp đối với giới chuyên khoa y tế.

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Đôi chân liên tục chảy máu của Sam Kanizay - Ảnh: Dailymail

Vào một buổi chiều tháng 7/2017, tại bãi biển Dendy Street Brighton (Anh), cậu bé Sam đến bãi biển và ngồi trên mỏm đá để ngâm chân sau trận bóng đá của mình. Nhưng khi rút chân lên khỏi mặt nước và rời đi, Sam không thể tin nổi khi cổ chân mình tua tủa máu trong khi chẳng thể cảm nhận một chút đau đớn nào.

Ngay lập tức, Sam đã được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương. Tuy đã được chữa trị kịp thời và băng bó vết thương, nguyên nhân của tình trạng này của Sam vẫn là một điều bí ẩn.

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Hàng trăm sinh vật nhỏ mà ông Jarrod bẫy được - Ảnh: Dailymail

Quyết tâm tìm ra được lý do con trai bị thương nghiêm trọng, bố của Sam - ông Jarrod Kanizay đã tự mình điều tra ra sự thật. Cụ thể, ông Jarrod đã đặt một tấm lưới đánh cá với mồi nhử là những miếng thị đỏ vào ban đêm tại nơi mà Sam ngâm chân. Sáng hôm sau, ông Jarrod bàng hoàng và ngỡ ngàng khi thứ ông bẫy được không phải là con vật gì đó kinh khủng và gớm ghiếc mà là hàng trăm sinh vật bé xíu màu nâu.

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Theo những gì ông Jarrod mô tả, loài sinh vật nãy chỉ biết ăn, ăn và ăn - Ảnh: Dailymail

"Tôi đã bắt được một số lượng lớn những con bọ tại vùng vịnh thuộc bãi biển Dendy Street. Tôi đã để một vài miếng thịt vào trong tấm lưới, khi mở ra vào sáng hôm sau, chúng đã bâu đầy quanh đó và lao vào xâu xé những miếng thịt không ngừng", ông Jarrod trả lời phỏng vấn của tờ Dailymail.

"Tôi mang chúng về nhà, điều duy nhất tôi quan sát được ở chúng là ăn, ăn và ăn. Chúng có lẽ là một loài sinh vật biển nào đó và tôi nghĩ chính chúng là thủ phạm gây nên những vết thương ở chân của con trai tôi", ông Jarrod nói tiếp.

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Các bác sĩ rất khó khăn trong việc cầm máu cho Sam - Ảnh: Dailymail

Một chuyên gia hàng hải có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực này, ông Micheal Brown nói: "Qua gần 2 thập kỷ làm trong ngành này, tôi chưa từng nhìn thấy loài sinh vật nào kỳ lạ đến như vậy. Tôi nghĩ có thể đây là những ấu trùng sứa".

Khi được hỏi về cảm giác khi bị thương, cậu bé Sam đáp rằng chỉ cảm thấy hơi ngứa vào lúc đó nhưng không nghĩ nhiều vì cho rằng đây là do chân bị tê sau vận động mạnh. Tuy nhiên, sau khi rút chân lên khỏi nước, Sam mới tá hỏa thấy chân mình chảy máu không ngừng.

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Bờ biển nơi Sam ngâm chân - Ảnh: Dailymail

Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho Sam cho biết việc cầm máu cho vết thương này là vô cùng khó: "Cứ lau hết lượt máu trên chân cậu bé thì lượt máu mới lại chảy ra, chúng chảy rất mạnh và nhiều. Sàn nhà trong bệnh viện thấm một lượng lớn máu của cậu bé. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên đó là sau khi lau lớp máu đỏ đi, trên bề mặt da xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ li ti, phải đến hàng trăm lỗ".

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Từ khóa:   sinh vật biển hút máu y học

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